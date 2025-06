Ahora que tienes atención, el contexto es todo lo que necesitas: el próximo desafío para resolver en IA

Esta es mi secuela del famoso libro de Transformers titulado“La atención es todo lo que necesitas”.La tecnología descrita en ese artículo ha llevado a casi todos los grandes avances en la IA en los últimos siete años, todo desde ChatGPT hasta el modelo de generación de vídeo de Google.VeoY todo entre.

El artículo original se centró en ayudar a las computadoras (modelos de IA) a entender y generar mejor el lenguaje.Describe cómo las computadoras pueden derivar el significado de una frase leyéndola a la vez y utilizando un mecanismo llamado “atención” para decidir qué palabras son importantes.

Por ejemplo, en la sentencia “El gato que persiguió al ratón estaba hambriento”, el modelo puede conectar las palabras “El gato”, “El ratón”, y “Había hambreObtener el significado de la frase mientras ignora todo lo demás.

La implementación de "atención" llevó a la creación de los poderosos LLM que tenemos hoy en día.

A medida que las personas se han acostumbrado más a los LLM y lo han hecho parte de sus vidas, he notado que todavía hay un reto para maximizar la utilidad de las herramientas y modelos de IA...

El contexto es la información de fondo que ayuda a explicar algo.

Guía cómo realizar tareas en el trabajo, a veces es lo que hace que una broma sea divertida, es por eso que la búsqueda de Google ha ganado, eso es todo.

Un gran desafío con los modelos / herramientas de IA en este momento es que no siempre tienen contexto mientras realizan ciertas tareas, y esto afecta la calidad del trabajo hecho o las respuestas proporcionadas.

Saber qué considerar, cuánto impacto debería tener y cuándo ya no es útil es la verdadera prueba de la inteligencia.

Volviendo a nuestro ejemplo de sentenciaEl gato que persiguió al ratón estaba hambriento“Si sabemos cómo los modelos de IA aplican la atención, podemos sacar más de ellos proporcionando esa información de manera eficiente.

Iré hasta decir que incluso si se logra AGI, no es relevante a menos que pueda manejar el contexto bien.

En este momento, varias herramientas de IA han intentado resolver esto de diferentes maneras. memoria y conciencia de sesión, RAG (Retrieval Augmented Generation), ajuste fino, MCP, e incluso la creación de guías de ingeniería rápidas.

Sin embargo, no creo que el problema haya sido correctamente resuelto todavía porque muchos de los enfoques actuales ponen la carga del contexto en el usuario.

Veo un par de maneras en que las herramientas de IA intentarán resolver el desafío de tener suficiente contexto sobre cómo una persona piensa de las cosas:

Constant presence: General-purpose AI models could start to provide ever-present tools similar to the Limitless AI pendant to constantly track places you visit, things you see, conversations you have, reactions you have to things and apply that in answering questions or performing tasks for you. This could also just be the next evolution of smartphones.

Data import: In this approach, AI tools will provide mechanisms for users to import and sync their data from various platforms into their favourite AI tool. You’ll be able to sync your activity on X (things you see, like, post or repost), your work tools (emails, presentations, meeting recordings), your shopping data (items you’ve liked or bought on Amazon, Asos, etc)