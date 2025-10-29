Nueva York, NY, 29 de octubre de 2025/Chainwire/--Al permitir a BTC obtener un retorno sostenible directamente de su billetera de Bitcoin, Acre establece un nuevo estándar para la financiación de Bitcoin descentralizada y transparente. , una plataforma Bitcoin-primera que permite a los titulares de BTC para computar sus monedas mientras mantienen la auto custodia, hoy anunció el lanzamiento de su estimado 14% de APY, un paso significativo hacia la transformación de Bitcoin de un almacén pasivo de valor en un activo productivo. Acre Acre Los titulares de Bitcoin pueden participar directamente desde sus carteras, sin la complejidad del puente DeFi y sin sacrificar la custodia. todos los estrategias, y todas las recompensas se convierten automáticamente de nuevo en Bitcoin nativo. Consejo de Seguridad de Acre Consejo de Seguridad de Acre Encuentro (via ), el reequilibrio y las ganancias de reinversión se manejan automáticamente en cadena por el protocolo.Este enfoque no solo empodera a los usuarios, sino que también aporta liquidez vital a los protocolos y a los constructores reimaginando las finanzas construidas alrededor de Bitcoin. Tbc Tbc Las principales características incluyen: \n \n \n \n \n Autocustodial: los usuarios mantienen el control total de su BTC en todo momento. Recompensas sostenibles: las cajas de Acre emplean fuentes de rendimiento en cadena probadas en el tiempo. BTC Rewards Only: Todas las recompensas se pagan directamente en Bitcoin, sin exposición a tokens o cadenas desconocidas. Auto-Compounding: Acre reinveste automáticamente los ingresos de BTC para el máximo crecimiento. La primera valla de Acre, estimada en el 14% APY, está curada por con las infraestructuras facilitadas por Anteriormente disponible sólo para instituciones y individuos de alto valor neto, la estrategia incluye una cartera de técnicas probadas en el tiempo (provisionamiento de liquidez, opciones, apuestas L2) con el mejor enfoque de la industria de Re7 para la gestión de riesgos. Re7 Laboratorios Midas Re7 Laboratorios Midas Cada cárcel de Acre debe cumplir estrictos criterios de gestión de riesgos y someterse a revisión y aprobación por el Consejo de Seguridad de Acre, asegurando una vigilancia y transparencia robustas.El Consejo incluye ejecutivos y miembros de Lido, Anagram, LedgerPrime y Threshold. . Política de despliegue de Acre Política de despliegue de Acre \n \n “Hoy en día, los titulares de Bitcoin se ven obligados a elegir entre renunciar al control a un custodio o navegar por toda la complejidad de DeFi: puente, rotación de cofre, reequilibrio y venta de altcoins, a menudo por apenas un 1% de rendimiento”, dijo Laura Wallendal, CEO de Acre. “Hoy en día, los titulares de Bitcoin se ven obligados a elegir entre renunciar al control a un custodio o navegar por toda la complejidad de DeFi: puente, rotación de cofre, reequilibrio y venta de altcoins, a menudo por apenas un 1% de rendimiento”, dijo Laura Wallendal, CEO de Acre. \n \n “Acre elimina ese compromiso al proporcionar una forma segura y transparente de obtener un rendimiento compuesto en BTC, sin el riesgo de custodia o la complejidad típica de DeFi”. “Acre elimina ese compromiso al proporcionar una forma segura y transparente de obtener un rendimiento compuesto en BTC, sin el riesgo de custodia o la complejidad típica de DeFi”. \n \n “El equipo de Acre ha adoptado un enfoque integral para construir una plataforma de rendimiento enraizada en la transparencia, la gestión de riesgos y una gobernanza fuerte”, dijo Evgeny Gokhberg, fundador y CIO de Re7 Capital. “Juntos, estamos avanzando en la infraestructura institucional de DeFi, con este lanzamiento marcando un paso clave en Ethereum Mainnet y ampliando el acceso a los rendimientos de BTC dentro de DeFi”. “El equipo de Acre ha adoptado un enfoque integral para construir una plataforma de rendimiento enraizada en la transparencia, la gestión de riesgos y una gobernanza fuerte”, dijo Evgeny Gokhberg, fundador y CIO de Re7 Capital. “Juntos, estamos avanzando en la infraestructura institucional de DeFi, con este lanzamiento marcando un paso clave en Ethereum Mainnet y ampliando el acceso a los rendimientos de BTC dentro de DeFi”. \n \n “Acre ha adoptado un enfoque colaborativo, dando a los titulares de BTC acceso a oportunidades de ganancias potenciales, al tiempo que mantiene una fuerte transparencia y salvaguardas operativas”, Dennis Dinkelmeyer, CEO de Midas. “Acre ha adoptado un enfoque colaborativo, dando a los titulares de BTC acceso a oportunidades de ganancias potenciales, al tiempo que mantiene una fuerte transparencia y salvaguardas operativas”, Dennis Dinkelmeyer, CEO de Midas. Según el , el 73% de los titulares de Bitcoin están interesados en ganar rendimiento, pero más del 40% asignaría menos del 20% de sus acciones a los productos de BTCFi debido a preocupaciones en torno a la confianza y la complejidad. Investigación reciente Investigación reciente Sobre Acre Es una plataforma Bitcoin-first que ayuda a los titulares de BTC a compostar su bitcoin mientras mantienen el control completo de sus activos.Al conectar Bitcoin a protocolos descentralizados como préstamos, seguros y redes de la capa 2 de Bitcoin, Acre crea una forma sencilla para los usuarios de compostar su bitcoin sin la complejidad o el riesgo de los custodios centralizados. Acre Acre Fundado por el equipo detrás de proyectos como Fold, Casa, Thesis y tBTC, y apoyado por líderes de Lido, Eigenlayer, Midas y Re7, Acre aporta más de una década de experiencia en Bitcoin con un enfoque en la simplicidad y la transparencia. Para saber más sobre cómo Acre está compounding bitcoin, los usuarios pueden visitar . https://acre.fi https://acre.fi