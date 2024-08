Cómo construir una aplicación de recordatorio de Python simple

Supongo que no sabes nada sobre programación y quieres probar y hacer algo con el amor de programación del mundo: Python.

el algoritmo

El programa será muy sencillo:

Pregunte al usuario sobre qué quiere que se le recuerde Pregunte cuándo (en qué cantidad de tiempo, en minutos) Calcular el tiempo de espera (los minutos se multiplican por segundos) Espere el tiempo especificado Recordar lo que solicité en el paso 1

Aunque el algoritmo es simple, la implementación de cada paso puede hacer que esta aplicación sea muy útil. Por ejemplo, en los pasos 1 y 2, puedo comunicarme a través de diferentes canales: teclado, voz o aplicaciones de mensajería.

También puedo alterar el propio algoritmo, por ejemplo, para hacerlo a prueba de muertes: si su computadora se apaga durante el paso 4, necesita saber qué debe recordarle. Pero por ahora, sigamos con las cosas simples.

La implementación. Paso 0: configurar las cosas

Hago algo simple: tomo cada paso de nuestro algoritmo y muestro cómo se puede implementar en Python. Primero, sin embargo, necesito preparar las cosas. Aquí hay un comando de Python que necesito usar:

import time

Import le dice a Python que cargue un módulo con las herramientas que necesito para la tarea. Time es el nombre del módulo. Desde ese módulo, necesitaré un método llamado 'dormir' que usaré para pausar el programa durante un período de tiempo determinado.

Paso 1: Pedir un recordatorio

Necesito preguntarle al usuario y obtener una respuesta. En un mundo perfecto, me gustaría un código como este:

reminder = user.ask( "What shall I remind you about?" )

Y en algún lugar del programa, tendré que definir qué significan usuario y preguntar. Puede ser un mensaje enviado a través de Telegram, o podría ser un mensaje de voz, o tal vez hacer que un robot se acerque al usuario con una cara feliz y muestre el mensaje en la pantalla. La implementación podría ser diferente, y la definiría en un lugar separado en nuestro programa.

Pero quiero una implementación simple, así que usaré algunos comandos integrados:

print( "What shall I remind you about?" )

Print envía un mensaje de texto a la salida predeterminada de Python (que en nuestro caso es la línea de comandos).

text = str(input())

Esto significa:

Tome lo que el usuario haya escrito, considérelo como texto y guárdelo en la memoria con el nombre "texto". Input() lee lo que ingrese el usuario. Str() convierte lo que se haya ingresado en texto. Igual significa "poner una cosa en la memoria con ese nombre".

Paso 2: Pedir tiempo

Necesito tiempo en minutos. Aquí va:

print( "In how many minutes?" ) local_time = float(input())

La segunda línea significa: tome lo que el usuario haya escrito, piense en ello como un número, guárdelo en la memoria con el nombre "local_time".

Paso 3. Calcular el tiempo de espera

Tengo una cantidad de minutos que nuestra aplicación debe esperar antes de recordárnoslo. Pero el método time.sleep() de Python requiere segundos, no minutos. Entonces necesito convertir minutos a segundos:

local_time = local_time * 60

Esto dice: tome lo que esté en la memoria con el nombre "local_time", multiplíquelo por 60 y colóquelo en la memoria con el nombre "local_time".

Paso 4. Espera

Ahora necesitaré ese módulo de tiempo que cargué en el paso 0:

time.sleep(local_time)

Esto dice: Del módulo "tiempo", tome el método "dormir". De la memoria, busque un dato con el nombre "local_time". Dele ese dato a “dormir” y vea qué sucede.

Qué sucede: tengo una cantidad de segundos en 'local_time'. Le doy ese número a 'Dormir' y el programa duerme durante el número especificado de segundos. Sé que duerme porque había leído el manual de referencia del módulo 'time'.

Paso 5. Recordar

¿Recuerdas que tengo nuestro texto de recordatorio almacenado en la memoria con el nombre de 'texto'? Es hora de usarlo:

print(text)

Esto significa: tome lo que esté en la memoria bajo 'texto' y envíelo a la salida.

Similar al paso 1, U podría haber configurado una implementación completamente diferente para enviar mensajes. Podría haber creado una rutina que imprima en 3D nuestro mensaje en plástico o encienda algunos LED en forma de nuestro texto. Pero todo lo que necesito ahora es este mecanismo principal que envía el texto.

Código definitivo

Este es el código que funcionará:

import time print( "What shall I remind you about?" ) text = str(input()) print( "In how many minutes?" ) local_time = float(input()) local_time = local_time * 60 time.sleep(local_time) print(text)

Si ingresa esto en su cuaderno Jupyter y ejecuta (Shift + Enter), verá su programa en acción:

