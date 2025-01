¿6,2 millones de dólares en criptomonedas por un plátano? Bienvenidos a la economía de la atención

El artista Maurizio Cattelan exhibió Comedian en Art Basel Miami en 2019. Era, sencillamente, un plátano pegado a una pared. Ese plátano (o, más precisamente, el concepto detrás de él) acaba de venderse por más de 6 millones de dólares en la casa de subastas Sotheby's. El pago lo realizó en criptomonedas Justin Sun, un empresario conocido por fundar la red blockchain Tron en 2017. La fruta se subastó el 20 de noviembre de 2024.

Un momento, perdón, me equivoqué. No era el mismo plátano que se exhibió en 2019. En realidad, el plátano había sido reemplazado porque, como todos sabemos, los plátanos no suelen durar varios años. En cambio, Justin Sun recibió un Certificado de autenticidad por la compra, junto con el derecho a reemplazar el plátano por uno nuevo cuando lo desee.