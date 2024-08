50 grandes empresas que comenzaron con poco o ningún dinero

Foto: Yosuke Muroya

Existe una creencia generalizada entre los fundadores de que el capital de riesgo es un precursor del éxito. Es cierto que VC es un denominador común de las nuevas empresas tecnológicas más exitosas, pero no es un requisito previo, especialmente en las primeras etapas.

Los empresarios pueden probar bastante con poco o ningún capital. El capital no hace que los fundadores financiados sean más perspicaces que sus hermanos autónomos. Si alguien no puede convertir creativamente $ 1 en $ 10, ¿por qué esperaría que pueda convertir $ 1 millón en $ 10 millones?

Para ayudar a ilustrar cómo las empresas pueden comenzar sin una ronda inicial, hemos recopilado más de 50 ejemplos de empresas que comenzaron con unos pocos miles de dólares, o incluso con capital sudoroso, y se convirtieron en ejemplos de lo que llamamos "espíritu empresarial eficiente". ”

Muchas de estas empresas obtuvieron posteriormente valoraciones de miles de millones de dólares, algunas incluso tienen miles de millones de dólares en ingresos, pero ninguna comenzó con algo mayor que lo que se consideraría una ronda inicial. La mayoría tenía mucho menos.

Un gran porcentaje de estas nuevas empresas recaudó dinero de los VC, pero solo después de haber establecido el hecho de que su éxito vendría con o sin una transferencia bancaria de un inversor. Incluso ahora, muchos de ellos no son muy conocidos: son los unicornios invisibles de la industria tecnológica.

Entonces, antes de apresurarse a programar reuniones con inversionistas, lea estas historias. Proporcionan un contrapeso a la perspectiva centrada en el capital de riesgo que tienen muchos fundadores y brindan formas alternativas de pensar sobre la financiación. Tomar capital de riesgo debe ser una opción, no una compulsión. Estas empresas muestran el poder de un enfoque contracultural del capital.

Averigua algo, luego pide dinero

No necesita capital de riesgo para comenzar si puede resolver un problema real para los clientes y cobrar dinero por ello. Aquí hay tres formas de pensar en esto:

Automatice su flujo de trabajo

La forma más fácil de crear un producto útil es automatizar parte de su flujo de trabajo diario, lo que garantiza que tenga una demanda comprobada para su producto y una fuente de financiación preexistente.

MailChimp : En el año 2000, el cofundador/CEO Ben Chestnut dirigía un negocio de consultoría de diseño y tenía un flujo de clientes que querían que se crearan boletines por correo electrónico. El único problema era que odiaba diseñarlos. Entonces, para ahorrarle a su equipo el tedio, decidió crear una herramienta que agilizaría el proceso y nació MailChimp , un negocio de $ 400 millones.

Lynda : A fines de la década de 1990, Lynda Weinman estaba enseñando diseño web, pero los libros técnicos que asignaba a su clase eran insípidos, por lo que comenzó a producir videos de capacitación para sus alumnos. Pasó las siguientes dos décadas construyendo una biblioteca de contenido y activos tecnológicos que tuvieran la escala suficiente para atraer a Linkedin a pagar $ 1.5 mil millones de dólares para adquirir la empresa.

PluralSight : Al igual que Lynda.com, PluralSight ofrece capacitación remota sobre software. Se puso en marcha durante sus primeros nueve años y ahora ofrece 6000 cursos sobre todo, desde C# hasta Javascript, y es un candidato a OPI con una valoración de mil millones de dólares.

Comience con un producto de capital eficiente

En lugar de intentar competir con una empresa como Apple, estas nuevas empresas llenaron el vacío dejado por RadioShack y construyeron negocios multimillonarios dignos de emular.

Industrias AdaFruit : Limor Fried comenzó su imperio de comercio electrónico de electrónica de bricolaje como estudiante en el MIT ensamblando kits de bricolaje compuestos por piezas listas para usar. Fried comercializó los mismos bloques de construcción que se encuentran en las tiendas de electrónica, pero también elaboró contenido extravagante que hizo que la perspectiva de soldar una réplica del gabinete Space Invaders pareciera razonable. Ahora, tiene 85 empleados y gana $33 millones al año .

SparkFun : similar a AdaFruit, Nathan Seidle inició Sparkfun desde su dormitorio vendiendo kits electrónicos y componentes extraños a ingenieros que querían explorar nuevos sensores y sistemas exóticos. Ahora, su imperio de comercio electrónico emplea a más de 150 y tiene ingresos de $ 32 millones de dólares por año.

Problema antiguo + Modelo de negocio existente + Nueva tecnología = $$$

Resolver un viejo problema con una nueva tecnología o capa UX puede ser suficiente para construir un negocio multimillonario.

Shopify : los fundadores de Shopify estaban buscando una solución de carrito de compras cuando estaban configurando un sitio de comercio electrónico para snowboarders. Incapaces de encontrar uno, decidieron rascarse su propia picazón y crearon una solución a medida en el marco Ruby on Rails, entonces al rojo vivo. Resultó ser una solución perfecta para muchas más personas, y los fundadores administraron el negocio de forma independiente durante seis años con los ingresos que generaron. En última instancia, recaudaron dinero de los VC y luego hicieron una oferta pública inicial, lo que los recompensó con una valoración de catorce mil millones de dólares.

Braintree Payments : Cambiar dinero en línea, sin ser estafado por estafadores, es uno de los problemas más antiguos en la web. Braintree creó una mejor solución tecnológica para que sirviera como cabina de peaje para compradores y vendedores y sobrevivió con las ganancias de esas transacciones durante cuatro años antes de recaudar $69 millones en dos rondas de capital de riesgo que precedieron a una adquisición de $800 millones de dólares .

Rasca tu propia picazón

Muchos empresarios pierden el tiempo "jugando a ser CEO", elaborando una estrategia y elaborando un organigrama de ensueño para lo que podría llegar a ser su negocio. Los mejores fundadores evitan soñar despiertos y se enfocan en lo que se puede hacer utilizando solo los recursos a su disposición.

SimpliSafe : La gente se burla de la idea de intentar impulsar un negocio de hardware, pero Chad Laurans de SimpliSafe lo hizo. Recaudó una pequeña cantidad de dinero de amigos y familiares y luego pasó ocho años construyendo un negocio de seguridad de autoinstalación, literalmente soldando él mismo los primeros prototipos para ahorrar dinero. Ocho años después, la empresa tiene cientos de miles de clientes, cientos de millones en ingresos y $57 millones en capital de riesgo de Sequoia .

Ipsy : Birchbox fue pionera en la idea de enviar cajas de muestra de cosméticos a clientes potenciales, pero la estrella de YouTube Michelle Phan aprovechó su celebridad en línea (más de 8 millones de suscriptores de YouTube) para convertirlo en un fenómeno. Su audiencia y sus relaciones con las marcas de cosméticos le permitieron crear una startup de caja de suscripción que generó $150 millones en ingresos antes de recaudar $100 millones en capital de riesgo .

ShutterStock : Jon Oringer era un desarrollador de software profesional y un fotógrafo aficionado. Combinó este conjunto de habilidades y usó 30,000 fotos de su fototeca personal para iniciar un servicio de fotos de archivo que actualmente tiene un valor de $2 mil millones de dólares. Su eficiencia de capital valió la pena y finalmente lo convirtió en un multimillonario verdaderamente hecho a sí mismo .

Quizlet : Si bien no es el negocio más importante de esta lista, Quizlet se destaca porque fue fundado por un joven precoz de 15 años que quería triunfar en la final de Francia. Cuando Quizlet levantó una Serie A en 2012, tenía un director ejecutivo de 22 años, 40 millones de usuarios y era uno de los 50 sitios web principales en los EE. UU.

Skyscanner : la empresa comenzó como una hoja de cálculo personalizada para ayudar a su fundador a encontrar los mejores precios de vuelos y desde entonces se ha convertido en la empresa tecnológica líder de Edimburgo con más de 500 empleados. La empresa despegó por sus propios medios en 2001, recaudó 6 millones de dólares en 2007 y 192 millones de dólares en 2016, quince años después de su lanzamiento.

El dinero de todos es verde

La financiación no siempre llega en millones de dólares a la vez. Los fundadores pueden juntar dinero de subvenciones, incubadoras y ángeles, o incluso de preventas. Los empresarios más inteligentes diseñan su modelo de negocio para que cobren el pago antes de entregar su producto, convirtiendo a los clientes en una fuente de capital de crecimiento.

CoolMiniOrNot : CoolMiniOrNot comenzó como un sitio web donde los geeks podían mostrar su habilidad para pintar figuras de Dungeons & Dragons . Eventualmente, los fundadores del sitio decidieron diseñar y distribuir sus propios juegos; aprovechando Kickstarter como canal. Han realizado 21 campañas de Kickstarter que han recaudado 20.644.352 millones de dólares de financiación no dilutiva. Juego encendido.

The Wirecutter : ¿Quién dice que los blogs no pagan? Fundado por un ex editor de Gizmodo, Wirecutter prometió revisiones más exhaustivas y justas, combinó eso con el feed de afiliados de Amazon, y la puesta en marcha autofinanciada finalmente fue recompensada con una salida de $ 30 millones.

¡Vender! ¡Vender! ¡Vender!

La mejor fuente de capital es a menudo un cliente y vender tiene dos beneficios. Primero, haces que la caja registradora suene inmediatamente. En segundo lugar, aprende rápidamente lo que resuena con los clientes y puede usar esos conocimientos para refinar su oferta.

RXBar : Cuando uno de los emprendedores detrás de RXBar compartió su ambicioso plan de negocios con su padre, el padre de familia le dijo a su hijo fundador que dejara de teorizar y comenzara a golpear el pavimento: “Tienes que callarte y vender 1,000 barras”. Ese consejo, más $10,000 en ahorros, resultó tener un valor de $600 millones, ya que Kellogg's terminó engullendo la startup.

Scentsy : los DNVB están de moda, pero dependen demasiado de los videos de lanzamiento cursis y los anuncios de Facebook para generar ingresos. Scentsy vendía velas en reuniones de intercambio cuando no podían permitirse comprar anuncios. No fue glamoroso, pero les dio a los fundadores una base sólida sobre los mensajes que resonaron entre los compradores: ahora tienen más de $ 545 millones de dólares al año en ingresos.

LootCrate : LootCrate tenía más de 600 000 clientes comprando sus paquetes de muestra de cultura pop y $ 100 millones en ingresos antes de recaudar capital institucional. Parte de la razón por la que fueron tan eficientes es que la empresa comenzó a cobrar a los clientes desde su primer fin de semana de existencia.

Klaviyo : Los cofundadores de Klaviyo acordaron posponer su primera contratación hasta que tuvieran un ARR de $ 1MM. Gracias a un diseño de productos entusiasta y un esfuerzo de ventas incansable, la plataforma emergente de marketing por correo electrónico superó rápidamente esa cifra, pero se retrasó en la obtención de capital durante tres años.

Spanx : la jueza de Shark Tank , Sara Blakely , es la fundadora más famosa de esta lista, ya que convirtió una inversión de $ 5,000 en una prenda aprobada por Oprah que genera $ 400 millones en ingresos anualmente. Su sentido de la moda le valió seguidores, pero su gran apreciación de los principios de la eficiencia del capital le valió a Blakely el estatus de multimillonaria.

Tuft and Needle : a pesar de enfrentarse a un competidor que recaudó un 3,994,900 % más de capital, este advenedizo colchón ha podido crecer a más de $100 millones en ventas usando ganancias y solo $6,000 en capital semilla.

Grammarly : los correctores ortográficos se han incluido con Word y Google Docs durante más de una década, pero Grammarly realizó suficientes mejoras como para cobrar a más de 800 universidades y cientos de miles de escritores una tarifa mensual por la libertad de errores gramaticales. Después de casi diez años de detectar errores tipográficos, la compañía recibió una Serie A de $ 110 millones .

Sea avaro con el marketing

Es posible que los especialistas en marketing de inicio no quieran perder el tiempo con un marketing de marca inconmensurable. Los emprendedores eficientes necesitan que las campañas sean aditivas, de inmediato.

ButcherBox: En un mundo donde las compañías de kits de comida en caja están luchando en el mercado público, ButcherBox, el proveedor líder de comercio electrónico de carne de res alimentada con pasto, ha prosperado, ganando hasta un millón de dólares a la semana saltándose canales de anuncios costosos y desarrollando, Relaciones eficientes en capital con personas influyentes.

Cards Against Humanity : con solo $ 15,700 en fondos de Kickstarter, el equipo Cards Against Humanity construyó un negocio que recaudó más de $ 12 millones de dólares en su primer año. También han mantenido su marca con una serie de astutas acrobacias de marketing, vendiendo caca de vaca , cortando un Picasso , cavando un gran hoyo que representa el hastío de una América posterior a Trump , luego vendiendo bolsas de Trump con el mensaje “bug out” y simplemente preguntando por dinero Estas promociones no son baratas de ejecutar, pero generan suficiente dinero para sufragar los costos mientras obtienen una cantidad desproporcionada de medios gratuitos.

GoFundMe : el marketing viral se descarta, con razón, cuando se agrega a un modelo comercial, pero puede ser un impulsor poderoso cuando se integra correctamente en un producto. Junto con la optimización de la tasa de conversión hipereficiente, puede ser imbatible. Los fundadores de GoFundMe pudieron usar estas fuerzas gemelas para impulsar un negocio hasta el punto en que se valoró en ~ $ 600 millones .

Eficiencia > Capital

Las empresas emergentes a menudo se miden por la cantidad de dinero que han recaudado, pero es más importante considerar cómo gastan. Los mejores emprendedores orientan sus negocios en torno a una tecnología o modelo de negocio que es intrínsecamente más eficaz para multiplicar el capital.

PaintNite : la idea de combinar Monet y Merlot no es nueva, pero los fundadores de PaintNite querían que el modelo fuera más rentable. Mientras que sus competidores se basaban en un modelo de ventas de franquicia lento y costoso, PaintNite emparejó a profesores de arte con bares existentes que querían vender vino entre semana y creó un negocio que generó $ 30 millones en ingresos el año antes de recaudar capital de riesgo.

Tough Mudder : El empresario de atletismo Will Dean convirtió $7,000 en ahorros en una empresa con más de $100 millones de dólares en ingresos anuales . El secreto fue la venta anticipada de inscripciones para las carreras y luego usar esos fondos como capital de trabajo para construir las pistas de obstáculos electrificadas que han convertido a Tough Mudder en un fenómeno global.

construir una comunidad

La tecnología es importante y los modelos de negocios importan, pero reunir a un grupo de usuarios apasionados puede crear un foso que sea más poderoso que cualquiera de los dos.

37 Signals/Basecamp : El fabricante de herramientas de gestión de proyectos no divulga los ingresos, pero el fundador Jason Fried ha dicho que la empresa genera “ decenas de millones de beneficios anuales. También fueron una de las primeras voces en defender la eficiencia del capital y su serie " Bootstrapped, Profitable, and Proud " es una lectura obligada para cualquiera que busque consejos sobre cómo gastar cada dólar de manera inteligente.

Mojang : Los albañiles detrás de Minecraft nunca recaudaron capital de riesgo, emplearon solo a 50 personas y obtuvieron casi mil millones de dólares en ganancias antes de venderlo a Microsoft. El estudio sueco nunca se dejó atrapar por modas como el spam social inspirado en Zynga y las microtransacciones depredadoras. Minecraft creció cobrando a los usuarios una tarifa fija, lo que resultó en una adquisición de $2.500 millones de dólares .

Behance: Scott Belsky impulsó a la comunidad creativa Behance durante cinco años antes de recaudar $6.5 millones de Union Square Ventures y finalmente ser adquirido por $150 millones de dólares.

Thrillist: Fundado en 2004, Thrillist, creador de tendencias y boletín de noticias, se creó correo por correo electrónico hasta que la empresa recaudó 54 millones de dólares en 2015.

Craigslist : Craigslist convirtió un lanzamiento temprano en el primer auge de las puntocom en una ventaja duradera a largo plazo. A pesar de tener solo 40 empleados y no actualizar sustancialmente el sitio durante décadas, Craigslist es el sitio número 17 más visitado en los EE. UU . y se informa que genera cientos de millones en ganancias .

Plenty of Fish : El sitio de citas se fundó en 2003 y no cambió mucho la funcionalidad o la estética durante la década siguiente. Al igual que con Craigslist, el mayor activo de Plenty of Fish era su reputación como un estanque bien abastecido. Al final, la empresa terminó vendiéndose por $575 millones de dólares .

La fortuna favorece a los “aburridos”

Aburrido no es un juicio de valor. Muchas de las empresas más impresionantes y exitosas que lograron crecer sin capital prosperaron resolviendo problemas agudos, aunque algo aburridos, y recibiendo un pago generoso desde el principio.

Siempre puedes recaudar capital más tarde

Aplazar la obtención de capital vale la pena en formas alucinantes.

Wayfair : la empresa de comercio electrónico de artículos para el hogar fue rentable desde su primer mes de operaciones y creció de manera rentable durante una década hasta que finalmente recaudaron una Serie A, con un valor de $ 165 millones de dólares, poco antes de salir a bolsa. La compañía actualmente vale $ 6 mil millones de dólares y debido a que sufrieron una pequeña dilución, ¡ los fundadores valen mil millones de dólares cada uno !

Zip Recruiter : "Comenzamos con ambiciones humildes, para poner en marcha un negocio de estilo de vida", dijo el cofundador/CEO Ian Siegel en una entrevista con Alex Konrad de Forbes . Esas ambiciones se cumplieron, se reemplazaron y, a medida que la plataforma de reclutamiento siguió creciendo, los fundadores decidieron recaudar una serie A de $ 63 millones para abordar planes más ambiciosos.

Nerdwallet : el servicio de finanzas personales que promete ayudar a los jóvenes a ahorrar dinero vivió con un presupuesto ajustado desde el momento en que se fundó en 2009 hasta que recaudó $ 64 millones de la serie A en 2015. La compañía obtuvo una valoración de $ 500 millones basada en $ 100 millones + en ingresos anuales, aunque recientemente tuvo que apretarse el cinturón con un pequeño despido.

Bienaventurados los Infinanciables

Un beneficio de iniciar un negocio fuera de un centro de inicio es que no hay mucho VC disponible. Esto puede sonar como una maldición, pero puede ser una bendición disfrazada. Incapaces de soñar despiertos con el despliegue de capital, los empresarios se ven obligados a hacer felices a sus clientes que pagan.

Atlassian : Atlassian, con sede en Australia, se abrió camino hasta una capitalización de mercado de $ 13 mil millones de dólares , pero si hubiera tenido un acceso más fácil a la financiación, el equipo podría haber perseguido un crecimiento de baja calidad y haberse hundido antes de descubrir cómo escalar de manera eficiente.

Monitor de campaña : cuando la primera ronda de financiación de una empresa se parece más a los ingresos de una oferta pública inicial, sabe que está tratando con empresarios eficientes. Este es el caso de Campaign Monitor, una startup con sede en Sydney que ofrece análisis de correo electrónico superiores a empresas como Disney, Coca-Cola y Buzzfeed y cuya primera ronda de financiación ascendió a 250 millones de dólares .

The Trade Desk : si bien tenía una visión única de cómo potenciar la industria de la publicidad programática, el fundador Jeff Green inició The Trade Desk al final del ciclo de financiación de la tecnología publicitaria moderna. Esta sobrecapitalización del mercado, combinada con los inversores quemados por los malos resultados, hizo que cada ronda de financiación fuera una lucha a lo largo de la vida de la empresa. Green fue un CEO consumado de una startup, que recaudó solo $ 26,4 millones en capital de riesgo durante los primeros seis años de la compañía y lo convirtió en un negocio de mil millones de dólares que cotiza en el NASDAQ. Divulgación: Founder Collective es un inversor en The Trade Desk.

AppLovin: Es sorprendentemente común escuchar a los fundadores hablar sobre cómo no pudieron vender a los inversores una idea que se convirtió en un negocio de miles de millones de dólares. Antes de vender su empresa por 1.400 millones de dólares, el fundador de AppLovin, Adam Foroughi, dijo: "No pude encontrar a nadie que nos diera una inversión en lo que pensé que era una valoración de punto de partida razonable (tal vez 4 o 5 millones de dólares) y, al final de nuestro primer año de operaciones, fuimos rentables y obtuvimos más de $1 millón al mes en ingresos”. El resto, como ellos dicen, es historia.

Raspando la superficie

Lo sorprendente es que estas más de 50 historias representan solo una pequeña muestra de empresas con capital eficiente. Más empresas encajan en este molde a las que no dedicamos tanto tiempo por su edad o idiosincrasia.

Mathworks y Wolfram Research son empresas impresionantes que emplean a miles, pero a menos que seas ganador de la Medalla Field, es difícil replicar su éxito.

ESRI y Bose son estudios de casos de eficiencia de capital, pero historias que tienen casi 60 años.

De manera similar, Autodesk , el líder en tecnología CAD, actualmente tiene un valor de $ 25 mil millones y se inició con solo $ 60 mil en 1982. Es interesante notar que, ajustado a la inflación, $ 60 mil serían $ 150 mil, no muy lejos del $ 120 KY Combinator invierte hoy en cada una de sus empresas.

Epic fue fundada por Judith Faulkner en 1979; El proveedor de registros médicos electrónicos con sede en Wisconsin es una de las empresas de software de arranque más importantes que operan en la actualidad.

Microsoft podría ser la startup más impresionante de todos los tiempos y ha sido bien estudiada en otros lugares.

Valve, autofinanciada por fundadores que se enriquecieron en los primeros días del éxito de Microsoft, se benefició del código de trucos en el juego de inicio que es difícil de compartir.

Veeva no está técnicamente arrancado, ya que recaudó $ 4 millones en sus primeros días. Aún así, esa suma es apenas más que una ronda inicial para muchas nuevas empresas en estos días.

Del mismo modo, CarGurus solo recaudó unos pocos millones de dólares y se convirtió en la IPO tecnológica de mejor rendimiento de 2017 con una capitalización de mercado que ronda los $ 3 mil millones.

Outcome Health se ha visto atormentado por la controversia durante el último año, por lo que no quiero presentarlos como ejemplos, pero lograron impulsar un negocio a cientos de empleados antes de recaudar una gran cantidad de capital de riesgo.

O'Reilly Media ocupa una posición legendaria en tecnología y tiene ingresos anuales superiores a los 100 millones de dólares. También están afiliados a Indie.vc, que mantiene otra gran lista de empresas autofinanciadas.

Luego está la cuestión de dónde trazas la línea. Harvest ha sido rentable durante más de una década con 50 empleados, TextNow convirtió un poco más de un millón de dólares en una empresa de 75 empleados. Si incluyéramos todas las empresas que se ajustan a esta rúbrica, la cantidad de perfiles seguramente sería de cientos, ¡quizás miles!

No diseñe su negocio en torno a VC

Las empresas emergentes solían resolver cosas y luego pedir dinero. Hoy, piden dinero para resolver las cosas. Fuera del descubrimiento de fármacos o del hardware aeronáutico, esta suele ser una decisión equivocada. Progresar sin recursos es la mejor manera de despertar el interés de un capitalista de riesgo.

Este artículo no pretende promover el arranque. El capital de riesgo ha impulsado a casi todas las principales empresas tecnológicas, desde Apple hasta Zappos. Solo recuerda que no necesitas un centavo para comenzar. No necesita el permiso de los financiadores para fundar y escalar una startup. Entonces, la próxima vez que un VC le diga que "aprueba", recuerde estos tres principios:

Es posible poner en marcha un negocio habilitado por la tecnología sin capital.

Es factible escalar un negocio de tecnología rápidamente con muy poco capital.

A menudo, lo mejor para el fundador es limitar la cantidad de capital que toman.

Si conoce otras empresas que se autofinanciaron para lograr un resultado extraordinario, háganoslo saber.