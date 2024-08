Las 3 mejores formas de importar JSON a Google Sheets [Guía definitiva]

3 formas de extraer datos JSON en una hoja de cálculo de Google

En mi último artículo, le mostré 3 formas de importar datos externos a Hojas de cálculo de Google .

En este artículo, veremos cómo usar una API JSON en Hojas de cálculo de Google y cómo convertir datos JSON a Hojas de cálculo de Google.

JSON es uno de los formatos de API más populares y hay una gran cantidad de recursos disponibles para ayudarlo a incorporar JSON en Hojas de cálculo de Google . Este artículo sirve como resumen de los recursos disponibles y un buen punto de partida.

Elaboré esta guía después de incontables horas de investigación y la he dividido en tres secciones:

Codifíquelo usted mismo (usando Google Apps Script o Python) Use una herramienta sin código (cubro 4 herramientas diferentes) Contrata a un profesional independiente (como un analista de datos o un desarrollador)

API JSON gratuitas para pruebas

Algunas de las herramientas y recursos que se describen a continuación pueden requerir el uso de una URL de API. Si desea utilizar una URL JSON de prueba que no requiera autorización, puede probar una de estas:

Bien, vamos a sumergirnos...

1.) Codifique un importador JSON usted mismo

1a.) Utilice la secuencia de comandos de Google Apps

El método más popular para importar datos JSON a Hojas de cálculo de Google es usar el editor de secuencias de comandos de Google Apps y copiar y pegar una secuencia de comandos Importar JSON disponible públicamente desde Github , o escribir su propio código. La mayoría de los mejores resultados en la Búsqueda de Google para este tema son una variación de estos pasos:

Abrir una hoja de Google En el menú en la parte superior de Hojas de cálculo de Google, haga clic en Herramientas > Editor de secuencias de comandos En el editor de secuencias de comandos, elimine todo el contenido del marcador de posición para que pueda pegar su propio código en Copie y pegue un script de código abierto de Github.com como este o este Haga clic en el icono de guardar (o haga clic en Archivo > Guardar) Ingrese cualquier nombre para su proyecto, como " ImportJSON " Vuelve a tu Hoja de Google En la celda A1, comienza a escribir =IMPORTJSON y verá la función que creó emergente como una opción. Pinchalo. Ingrese su URL de API JSON entre paréntesis en la función, entre un par de comillas. p.ej. =IMPORTJSON("https://cat-fact.herokuapp.com/facts") Agregue cualquier otro parámetro que desee Presiona enter y los datos de tu API JSON deberían llenar tu hoja

Este script es de uso completamente gratuito. La desventaja es que está limitado a lo que puede hacer el script, a menos que modifique el código.

En su forma actual, el script de Github es mejor para extracciones de datos únicas. Si desea algo con una interfaz de usuario que pueda automatizar la importación y exportación de datos, siga leyendo.

Aquí hay un video que alguien hizo que muestra los pasos para usar Google Apps Script:

Aquí hay un enlace al guión utilizado en el video.

Aquí se puede ver un ejemplo de alguien que toma el script público y lo modifica para que los datos se actualicen automáticamente:

Si está interesado en automatizar tareas en el trabajo y sumergirse en la codificación, entonces Google Apps Script es un excelente lugar para comenzar. Tiene una gran comunidad a su alrededor; puede encontrar un grupo activo de Google Apps Script en las redes sociales que elija. Y es relativamente fácil aprender a usarlo. Aquí hay una guía para principiantes sobre el script de aplicaciones de Ben Collins.

1b.) Usar Python

Python es uno de los lenguajes de programación más rápidos y populares del mundo utilizado por una amplia gama de profesionales como analistas de datos, ingenieros de software e incluso contadores.

La diferencia entre Python y Google Apps Script es que Google Apps Script es el lenguaje de programación nativo de Google. Algunas personas incluso complementan Google Apps Script con Python. Hay varias razones por las que podría elegir usar Python:

Python es un lenguaje multipropósito que lo hace utilizable en muchas industrias.

Puede resolver problemas sin escribir mucho código

También es una herramienta multiplataforma, lo que significa que puedes usarla en Mac, Windows o Linux

La sintaxis es fácil de usar

Uno de los usos más comunes de Python es crear código para una tarea repetitiva para ahorrarle tiempo. En este ejemplo, le mostraré cómo usar Python para importar datos JSON en Hojas de cálculo de Google. Estos son los pasos que debe seguir (para Windows):

Descargue la aplicación Python aquí: https://www.python.org/downloads/ Siga las instrucciones para la instalación (puede dejar la configuración predeterminada como está) Una vez descargado, desea verificar que el terminal de Python se descargó correctamente. Para hacer esto, abra su aplicación python y busque la versión en la primera línea. Es el número que se encuentra justo después de la palabra "Python" en la esquina superior izquierda de la ventana. Si su intérprete coincide con la versión que descargó, está verificado. En su cuenta del software del que está buscando obtener datos de API, busque su clave y token de API. Esto generalmente se encuentra en la sección de desarrolladores. Una vez que tenga su clave de API y token, continúe con el siguiente paso A continuación, instalará la biblioteca de solicitudes para trabajar con las solicitudes en Python. Piense en los módulos como una plantilla de código que hará parte del trabajo por usted. Para hacer esto, use el comando "solicitudes de instalación". Una vez que la biblioteca de solicitudes esté instalada, use el comando " solicitud de importación " para enviar una solicitud usando la URL de la API y el comando " requests.get ”. La URL de API generalmente consta de la URL de API del dominio, su token de API y los parámetros que desea extraer (por ejemplo, First_Name, Last_Name, Email, etc.). Ahora desea obtener el código de estado para ver si la solicitud fue exitosa usando el comando "result.status_code". Si hay un error, use este diccionario para ver por qué su solicitud no tuvo éxito y ajuste su código en consecuencia. Por último, usará el comando "result.json" para obtener los resultados de su solicitud de API en formato JSON. O si desea recibir los resultados de sus datos API en forma de texto, use el comando "resultados.texto".

Y luego ya está. Extrajo con éxito datos JSON de una API a Hojas de cálculo de Google mediante Python. Como puede ver, Python es relativamente fácil de usar, pero como con cualquier lenguaje de programación, hay una curva de aprendizaje.

Aquí hay un video que encontré en YouTube de alguien que usa Python con Google Sheets:

2.) Importar JSON usando una herramienta sin código

Una herramienta "sin código" es una excelente opción para aquellos que desean conectarse e importar fuentes de datos JSON de una manera fácil de usar. Una herramienta sin código es solo un software que toma algo técnico como conectar fuentes de datos y lo presenta en una interfaz.

Estas son las 4 mejores herramientas sin código para conectar fuentes de datos de API JSON a Hojas de cálculo de Google, en orden de características y asequibilidad:

2a.) Zapier

Zapier podría ser la herramienta más popular para conectar fuentes de datos JSON entre diferentes plataformas. Zapier es una herramienta de automatización para conectar diferentes aplicaciones entre sí.

Zapier tiene miles de integraciones disponibles para Google Sheets . Consulte esa página para ver si tienen una integración disponible para sus fuentes de datos específicas.

La desventaja de usar Zapier es que no funcionará si actualmente no tienen una integración con su fuente de datos, o si su integración es limitada y no hace lo que necesita que haga. A menos que desee crear su propia integración de Zapier .

Costo: Zapier es de uso gratuito siempre que solo necesite hacer 100 "tareas" por mes o menos. Más tareas que 100/mes y deberá pasar a un plan pago, que comienza en $19.99 USD/mes.

Por ejemplo, si tiene una tienda de comercio electrónico que tiene más de 100 pedidos al mes y desea conectar sus pedidos de Shopify a Hojas de cálculo de Google, deberá cambiarse a un plan pago.

Aquí hay un video de ejemplo que alguien hizo que muestra cómo conectar una fuente de datos a Hojas de cálculo de Google usando Zapier:

2b.) Apifenia

Nota : soy el cofundador de Apipheny.

Apipheny.io es un complemento integrador de API para Hojas de cálculo de Google. Apipheny es popular entre los analistas de datos y entre las personas que tienen experiencia trabajando con API.

Con Apipheny, puede importar JSON a Hojas de cálculo de Google con solo unos pocos clics. Todo lo que tiene que hacer es abrir el complemento, luego ingresar su API URL y encabezados/clave en el complemento y luego hacer clic en "Ejecutar". Los datos de su API JSON se analizarán automáticamente en su Hoja de cálculo de Google.

Puede realizar solicitudes ilimitadas (dentro de los límites de Google) y también guardar y programar sus solicitudes de API, realizar solicitudes GET y POST y apilar varias URL de API en la misma solicitud. hay una costumbre

=APIPHENY()

función y la capacidad de hacer referencia al valor de una celda en su API URL, encabezados o cuerpo POST. Todo sin salir de tu Hoja de Google.

Apipheny podría ser adecuado para usted si desea la capacidad de consultar cualquier punto final de una API en lugar de tener que depender de integraciones preconstruidas, y la capacidad de conectarse a casi cualquier fuente de datos JSON o CSV, lo que hace posible conectarse a un número ilimitado de fuentes de datos y haga combinaciones personalizadas de datos.

Costo: Apipheny se puede probar gratis y cuesta $12/mes.

Aquí hay una demostración de Youtube que hice que muestra cómo usar Apipheny para obtener datos JSON en su hoja de Google:

2c.) Supermétrica

Supermetrics es una popular herramienta de automatización e informes de marketing para PPC, SEO, análisis social y web. Supermetrics tiene integraciones con más de 70 plataformas diferentes. Es una de las opciones preferidas por las agencias.

Supermetrics tiene algunas herramientas diferentes, y una de ellas es un complemento específico de Hojas de cálculo de Google que puede instalar en G Suite Marketplace.

Con Supermetrics, puede segmentar diferentes canales de marketing de varias maneras en Google Sheets y luego usar sus habilidades de hojas para hacer informes que realmente se destaquen. También tienen un conector de Google Data Studio que le permite conectar las principales plataformas de marketing directamente para generar informes.

Costo: Supermetrics tiene una prueba gratuita de 14 días y luego pasa a un plan pago que comienza en $ 69 usd / mes. Hay un plan gratuito pero solo incluye una integración de Google Analytics.

Haga clic aquí para leer una revisión de Supermetrics .

Haga clic aquí para visitar el sitio web de Supermetrics .

2d.) Embudo

Funnel.io es un software empresarial que permite la recopilación automatizada de datos y los informes de marketing. Funnel tiene muchas integraciones disponibles: tienen integraciones con más de 500 fuentes de datos.

Funnel tiene muchas funciones diferentes, y una de ellas es la capacidad de exportar los datos de Funnel a Hojas de cálculo de Google . Entonces, lo que haría es conectar su fuente de datos al software Funnel y luego exportar los datos a Hojas de cálculo de Google.

Con el software Funnel, estaría trabajando fuera de Hojas de cálculo de Google, como Zapier, en lugar de directamente en Hojas de cálculo de Google como con Supermetrics o Apipheny.

En este tutorial , el equipo de Funnel le muestra paso a paso cómo conectar sus datos de Funnel a su Hoja de Google y luego programarlo como una tarea para actualizar diariamente.

Costo: Funnel comienza en $ 499 usd / mes y su precio se basa en su inversión publicitaria.

Si solo necesita un conector JSON y desea mantener bajos los costos, es posible que Funnel y Supermetrics no sean la opción correcta a menos que necesite más de sus funciones.





Hay muchas otras herramientas y alternativas a las herramientas mencionadas anteriormente disponibles según sus necesidades.

3.) Contrata a un trabajador autónomo

La tercera mejor opción para conectar fuentes de datos JSON a Sheets es simplemente contratar a un analista de datos para que lo haga por usted, o a un desarrollador para que cree una solución personalizada para usted.

3a.) Contratar a un analista de datos

Un analista de datos usará una herramienta sin código como las que cubrí en la sección 2 anterior, o creará una solución personalizada.

Puede contratar a un analista de datos independiente en un sitio web como Upwork o Toptal.

upwork

En Upwork , puede publicar un trabajo de forma gratuita y comenzar a recibir candidatos casi de inmediato. Es gratis publicar un trabajo en Upwork, pero convertirlo en un trabajo destacado por $ 29.99 ayuda a obtener más solicitantes.

He estado usando Upwork durante años para una amplia variedad de proyectos y estoy satisfecho con los resultados. Tienes que entrevistar y contratar a un freelancer tú mismo. Es una buena opción para los propietarios de pequeñas empresas.

Haga clic aquí para ver analistas de datos en Upwork y luego simplemente cree una cuenta y comience una publicación de trabajo. Elija analista de datos como categoría.

Toptal

Toptal es otro sitio web para autónomos pero es más exclusivo. Toptal somete a sus solicitantes a un proceso de contratación difícil y afirman que solo contratan al 3% superior de los talentos independientes.

Entonces, si desea que un verdadero experto lo ayude, Toptal podría ser el lugar para obtenerlo, pero esa experiencia conlleva un precio más alto.

Haga clic aquí para ver analistas de datos en Toptal (si aparece la ventana emergente, puede hacer clic en el botón "No, gracias" en la parte inferior).

Otro

En Apipheny tenemos expertos y desarrolladores de Google Sheets para contratar. Haga clic aquí para obtener más información .

Mi amigo y colega, Nate Page, es un analista de datos independiente que tiene experiencia trabajando con JSON:

También puede buscar un analista de datos independiente en un sitio web como Craigslist, Linkedin, etc.

3b.) Contratar a un desarrollador

Si cree que el alcance de su proyecto requiere una solución personalizada con características que otro software no proporciona, o simplemente desea tener el control del producto, siempre puede contratar a un desarrollador para que lo ayude.

Tendrá la mejor suerte si busca específicamente un desarrollador de Google Apps Script en un sitio independiente como Upwork o Fiverr.

El desarrollador adecuado para usted dependerá del alcance de su proyecto. Tendrá que enviar el resumen/los detalles de su proyecto a los trabajadores autónomos y entrevistarlos para ver quién encaja mejor.

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo contratar a un desarrollador .

Ultimas palabras

Importar JSON es fácil con todos los recursos disponibles en estos días.

La opción adecuada para usted dependerá de ciertos factores, como el alcance de su proyecto, su experiencia técnica (si puede/quiere hacerlo usted mismo) y su presupuesto.

La forma más rentable de incluir JSON en Hojas de cálculo de Google es codificarlo usted mismo o utilizar un script gratuito y disponible públicamente, como explicamos en la sección 1.

En la sección 2, cubrimos una variedad de productos que se crearon específicamente para ayudar a las personas a conectar las fuentes de datos de la API JSON con Hojas de cálculo de Google.

Y en la sección 3, le di algunos recursos para encontrar a alguien que lo ayude a hacerlo por usted.

Si desea utilizar un visualizador de datos gratuito para presentar sus datos JSON en gráficos bonitos, puede conectar sus Hojas de cálculo de Google a Google Data Studio e incluso insertarlo en un sitio web.

-Meelad Mashaw