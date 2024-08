Más de 20 preguntas de entrevista de codificación de cadenas para programadores

Junto con las estructuras de datos de matriz , árbol binario y lista enlazada , la cadena es otro tema popular en la programación de entrevistas de trabajo. Nunca he participado en una entrevista de codificación en la que no se hicieran preguntas basadas en cadenas .

Esto es muy obvio porque nunca he escrito un programa en el que no haya usado una sola variable de cadena. Siempre encontrará String como uno de los tipos de datos o estructuras de datos más utilizados en cualquier programa.

En este artículo, voy a compartir algunos de los problemas de codificación basados en cadenas más comunes que he encontrado en muchas entrevistas de programación de las que he sido parte. También tengo experiencia en ambos lados de la mesa como candidato y como entrevistador, por lo que sé cuán importantes son estas preguntas.

Por cierto, no tiene sentido resolver estas preguntas si no tiene un conocimiento básico de la estructura de datos o si no tiene que actualizarlos recientemente. En ese caso, le sugiero que primero revise un buen curso o libro de estructura de datos y algoritmos para revisar el concepto.

Esto le ahorrará mucho tiempo yendo y viniendo entre el libro y su IDE para cada pregunta.

Si necesita recursos, le sugiero seguir cursos en línea para aprender Estructura de datos y Algoritmos, aunque son independientes de cualquier lenguaje de programación, le sugiero que se una al curso que explica los problemas en el lenguaje de programación con el que se sienta más cómodo.

Me gusta

Cómo resolver problemas de codificación basados en cadenas

Lo bueno de la estructura de datos de cadena es que si conoce la estructura de datos de matriz, puede resolver fácilmente problemas basados en cadenas porque las cadenas no son más que una matriz de caracteres .

Por lo tanto, todas las técnicas que conoce al resolver preguntas de codificación basadas en matrices también se pueden usar para resolver preguntas de programación de cadenas.

Aquí está mi lista de algunas de las preguntas más frecuentes sobre codificación de cadenas de entrevistas de trabajo de programación:

¿Cómo se invierte una cadena dada en su lugar? ( solución ) ¿Cómo se imprimen caracteres duplicados de una cadena? ( solución ) ¿Cómo verificas si dos cadenas son anagramas entre sí? ( solución ) ¿Cómo encuentras todas las permutaciones de una cadena? ( solución ) ¿Cómo se puede invertir una cadena dada usando la recursividad? (solución ) ¿Cómo verifica si una cadena contiene solo dígitos? ( solución ) ¿Cómo encuentras caracteres duplicados en una cadena determinada? ( solución ) ¿Cómo se cuenta un número de vocales y consonantes en una cadena dada? ( solución ) ¿Cómo se cuenta la aparición de un carácter dado en una cadena? ( solución ) ¿Cómo se imprime el primer carácter no repetido de una cadena? ( solución ) ¿Cómo se convierte una cadena dada en int como atoi() ? ( solución ) ¿Cómo invierte palabras en una oración dada sin usar ningún método de biblioteca? ( solución ) ¿Cómo verificas si dos cuerdas son una rotación entre sí? ( solución ) ¿Cómo verifica si una cadena dada es un palíndromo? ( solución ) ¿Cómo encuentra la longitud de la subcadena más larga sin repetir caracteres? (solución) Dada la cadena str, ¿cómo encuentra la subcadena palindrómica más larga en str? (solución) ¿Cómo convertir una matriz de bytes a String? ( solución ) ¿Cómo eliminar el carácter duplicado de String? ( solución ) ¿Cómo encontrar el carácter máximo que ocurre en una cadena dada? ( solución ) ¿Cómo eliminas un carácter dado de String? ( solución )

Estas preguntas ayudan a mejorar su conocimiento de la cadena como estructura de datos.

Si puede resolver todas estas preguntas de cadenas sin ninguna ayuda, entonces está en buena forma.

Para preguntas más avanzadas, le sugiero que resuelva los problemas que se dan en el Manual de diseño de algoritmos de Steven Skiena , un libro con las preguntas de algoritmos más difíciles.

Si necesita revisar sus conceptos de estructura de datos y algoritmos, también puede ver estos recursos:

[ Estructuras de datos y algoritmos: Inmersión profunda con Java ](http://Estructuras de datos y algoritmos: Inmersión profunda con Java http://bit.ly/2F5V1uW https://click.linksynergy.com/fs-bin/click? id=JVFxdTr9V80&subid=0&offerid=323058.1&type=10&tmpid=14538&RD_PARM1=https%3A%2F%2Fwww.udemy.com%2Fdata-structures-and-algorithms-deep-dive-using-java%2F) para desarrolladores de Java

Estructuras de datos y algoritmos: inmersión profunda usando Java

2. Algoritmos y estructuras de datos en Python para los amantes de Python

Algoritmos y estructuras de datos en Python | Udemy

3. Clase magistral de estructuras de datos y algoritmos de JavaScript de Colt Steele para programadores de JavaScript

Clase magistral de algoritmos JavaScript y estructuras de datos

4. Dominar estructuras de datos y algoritmos usando C y C++ para aquellos que son buenos en C/C++

Dominio de estructuras de datos y algoritmos usando C y C++

Estos son algunos de los mejores cursos sobre estructuras de datos y algoritmos y puede elegir el que más le convenga.

Ahora está listo para la entrevista de codificación

Estas son algunas de las preguntas más comunes fuera de la estructura de datos y los algoritmos que lo ayudan a hacerlo realmente bien en su entrevista.

También he compartido muchas de estas preguntas en mi javarevisited y java67 , por lo que si está realmente interesado, siempre puede ir allí y buscarlas.

Estas preguntas comunes basadas en cadenas son las que necesita saber para entrevistarse con éxito con cualquier empresa, grande o pequeña, para cualquier nivel de trabajo de programación.

Si está buscando un trabajo de programación o desarrollo de software en 2018, puede comenzar su preparación con esta lista de preguntas de codificación, pero también necesita preparar otros temas.

Esta lista de más de 50 problemas de estructura de datos y algoritmos proporciona buenos temas para prepararse y también ayuda a evaluar su preparación para descubrir sus áreas de fortaleza y debilidad.

Un buen conocimiento de la estructura de datos y los algoritmos es importante para tener éxito en la codificación de entrevistas y ahí es donde debe centrar la mayor parte de su atención.





















Notas de cierre

Gracias, Llegaste al final del artículo… ¡Buena suerte con tu entrevista de programación! Ciertamente no va a ser fácil, pero estás un paso más cerca después de practicar estas preguntas.

