The Last Mile, Solved Where It Matters: Domain-Native Agentic AI από τον Praveen Satyanarayana

Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται ένα ενιαίο, καθολικό bot AI. Χρειάζονται συστήματα αντιπροσώπων τομέα που κατανοούν τα καλάθια λιανικής πώλησης και τις προωθήσεις, τις τραπεζικές καταθέσεις και τις σημαίες κινδύνου, την ταχύτητα SKU και το OTIF προμηθευτή, τα κύτταρα δικτύου και τις ομάδες διακοπών, τα ταξίδια των ασθενών και τις αποκλίσεις πρωτοκόλλου. Αυτό είναι το κέντρο του οράματος του Praveen Satyanarayana στο Tredence: προσαρμοσμένες ροές εργασίας, οντολογίες, γραφήματα γνώσης, εργαλεία και μετρήσεις για κάθε τομέα, που μεταφέρονται από δύο μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία που ισχύουν παντού. Η επιχειρηματική γλώσσα επιλύει κανονικές μετρήσεις, επιτρεπόμενες ενώσεις, μονάδες και γραμμές, και το σύστημα κλειδώνει το πεδίο εφαρμογής σε μετρήσεις, χρόνο, τμήματα και γεωγραφία πριν ξοδέψει οποιοδήποτε υπολογισμό. Ontology-first grounding. Η συλλογιστική πολλαπλών στροφών τρέχει μέσα από ένα ράφι επαλήθευσης με διπλούς κριτές, έναν κριτή LLM για δομή και σαφήνεια και ένα χρυσό στρώμα δεδομένων για αριθμητική αλήθεια. Reliability over autonomy. Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι εταιρείες έχουν ρίξει χρήματα σε αποθήκες και πίνακες ελέγχου, ενώ η καθυστέρηση λήψης αποφάσεων παρέμεινε επίμονη. Το πρόβλημα του τελευταίου μιλίου δεν είναι ένα κενό οπτικοποίησης. Είναι ένα κενό συλλογισμού. Το κλείσιμο του απαιτεί συστήματα που διευκρινίζουν την πρόθεση, τη μορφή και τη δοκιμή των υποθέσεων, χαρτογραφούν τις αξιώσεις για τα δεδομένα που διέπονται και επιστρέφουν τις συστάσεις έτοιμες για λήψη αποφάσεων με ένα ελεγχόμενο ίχνος. Αυτό είναι το σημείο του Milky Way, του συστήματος λήψης αποφάσεων του πράκτορα Praveen και της ομάδας που έχουν χτίσει για περιγραφική και διαγνωστική ανάλυση. «Στο λιανικό εμπόριο, ένας πράκτορας που δεν μπορεί να μιλήσει καλάθι, UPC, προωθήσεις και κατάστημα-εβδομάδα δεν έχει επιχειρηματική γραφή SQL.» —Praveen Satyanarayana «Χτίζουμε αστερισμούς με πράκτορες, όχι με μπότ μασκότ, ο καθένας γνωρίζει τον τομέα του, τα εργαλεία του και τις φρουρές του» – Praveen Satyanarayana What makes this different Τι το κάνει διαφορετικό Το Agentic AI είναι ένα λογισμικό που επιλέγει δράσεις και χρησιμοποιεί εργαλεία για να επιδιώξει έναν στόχο μέσα σε φυλακές.Η συμβολή του Praveen είναι να κάνει αυτή την ιδέα μετρήσιμη και διαχειρίσιμη για την ανάλυση.Η αρχιτεκτονική είναι απλή για να δηλώσει και αυστηρή για να εφαρμοστεί. Χαρτογραφήστε τους όρους σε οντότητες, μετρήσεις, συνώνυμα, γραμμές και επιτρεπόμενες διαδρομές σύνδεσης. Συγκεντρώστε σχέδια σε κλήσεις προστατευόμενων εργαλείων με χρονικά διαστήματα, επαναλήψεις, διακόπτες κυκλωμάτων και ελέγχους δομής SQL σε παραλλαγές σχήματος. Δημιουργήστε ανταγωνιστικές εξηγήσεις, συνδέστε το καθένα με πεδία, ενώσεις, μετασχηματισμούς, δοκιμές και εικόνες, στη συνέχεια ταξινομήστε με βάση την προηγούμενη πιθανότητα, το κόστος για επικύρωση και την αναμενόμενη απόκτηση πληροφοριών. Αφήστε ένα κριτικό μοντέλο να σκοράρει σαφήνεια και κάλυψη, ενώ ένα κατάστημα χρυσού επαληθεύει αριθμούς, συνδέσεις, φίλτρα και στατιστικές αξιώσεις. Παρέχετε πίνακες, αριθμούς, εμπιστοσύνη και συνδέσμους στο πλήρες ίχνος για έλεγχο. Why now Γιατί τώρα Η συσσώρευση σφαλμάτων είναι απαράδεκτη. Τα μέτρια ποσοστά σφάλματος ανά βήμα καταστρέφουν την αξιοπιστία από άκρη σε άκρη σε πολλαπλές ροές εργασίας, γι 'αυτό τα περιορισμένα βήματα, η επαλήθευση και οι ανθρώπινες πύλες έχουν σημασία. Το μήκος της συνομιλίας οδηγεί επίσης το κόστος και την καθυστέρηση του token, έτσι τα πρακτικά συστήματα προτιμούν τις εργασίες σύντομης κατάστασης με σαφή σημεία ελέγχου. «Σύντομα, επαληθευμένα βήματα ξεπερνούν τις μακριές, έξυπνες συνομιλίες.» – Praveen Satyanarayana A crisp domain-native playbook Ετικέτες domain-native playbook Το σύστημα δεν αποστέλλει ένα πρότυπο. Αποστέλλει πακέτα τομέα που περιλαμβάνουν έναν οντολογικό και γνωστικό πίνακα, ένα δοκιμασμένο σύνολο εργαλείων, μια βιβλιοθήκη εκκίνησης υποθέσεων και μετρήσεις αποδοχής. Λιανικό εμπόριο, BFSI, αλυσίδα εφοδιασμού, τηλεπικοινωνίες, υγειονομική περίθαλψη και ταξίδια χρησιμοποιούν όλοι την ίδια σπονδυλική στήλη αλλά εγκαθιστούν διαφορετικά πακέτα. «Ο ταχύτερος τρόπος για να χάσετε την εμπιστοσύνη σας είναι να απαντήσετε γρήγορα με τα λάθος δεδομένα». ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΙΑΝΑΡΑΙΑΝΑ Knowledge graph and ontology operations Γνωσιακά γραφήματα και οντολογικές λειτουργίες Η οντολογία και το γράφημα γνώσης λειτουργούν ως σύμβαση μεταξύ γλώσσας και δεδομένων. Κωδικοποιούν σχέσεις οντοτήτων, μετρικές γραμμές, ενσωματώνουν επιτρεπτότητα, συνώνυμα και ετικέτες πολιτικής. Μεταφέρουν επίσης κόστος διαδρομής και ετικέτες ποιότητας, έτσι ώστε οι σχεδιαστές να προτιμούν σύντομες, αξιόπιστες διαδρομές. Ανιχνεύστε αλλαγές σχήματος, αλλαγές ορισμού, ασυμφωνίες μονάδων και διακοπές σχέσης. Προσαρμογείς και προγράμματα σπουδών: Παρέχετε προσαρμογείς τομέα για νέους πίνακες και διοργανώνετε εργασίες προγράμματος σπουδών που σκληραίνουν τα αδύναμα σημεία. Διατηρήστε ένα συμπαγές κατάστημα όρων που υποστηρίζεται από ενσωματώσεις για ανάκληση και από σκληρούς κανόνες για ακρίβεια. Εκτελέστε ελέγχους προεπισκόπησης και δομικές δοκιμές SQL σε κρυφές παραλλαγές σχήματος πριν από την εκτέλεση. Γραμμική διαφάνεια: Καταγράψτε πίνακες, συνδέσεις, φίλτρα και κανόνες συγκέντρωσης σε ένα κομμάτι που μπορεί να διερευνηθεί από το ρόλο. Custom evaluations and rubrics Προσαρμοσμένες αξιολογήσεις και κεφάλαια Το Milky Way χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες ενότητες και δοκιμές αποδοχής που μετατρέπουν τη συμπεριφορά σε σήματα για μάθηση και για πύλες go-live. Σήματα πλαισίου και φράχτη. Διευκρινίστε τον αριθμό, την ακρίβεια κλειδώματος πεδίου, τα ελλείποντα αιτήματα πληροφοριών, την ανίχνευση τύπου εργασιών και τη διακοπή ή την υπέρβαση της διαθεσιμότητας. Σήματα ευθυγράμμισης οντολογίας Η ακρίβεια χαρτογράφησης πεδίου έναντι χρυσής λίστας, ο ρυθμός εγκυρότητας στο οντολογικό γράφημα, η συμμόρφωση με τον κανόνα συγκέντρωσης με τη γραμμή και η καθυστέρηση κλιμάκωσης όταν απουσιάζουν τα απαιτούμενα δεδομένα. Σημάδια σχεδιασμού και εκτέλεσης: Πλήρης πληρότητα σχεδίου, καταλληλότητα στατιστικών δοκιμών, δομική ορθότητα SQL, αναλογία επιτυχίας εκτέλεσης και βάθος εξερεύνησης σε διανομές, ομάδες, outliers και ελέγχους. Η εμπιστοσύνη της αιτιώδους αποδόσεως, ο χρόνος καθοδήγησης της δράσης, η προσωπικότητα που ταιριάζει στην κατανάλωση εκτελεστικών στελεχών και αναλυτών και ο δείκτης διαφάνειας παρακολούθησης. Τα σήματα μάθησης σε σχήμα ρόλου ανταμείβουν εκείνους τους διευκρινιστές πίστωσης για βελτιώσεις κλειδώματος πεδίου, τους χαρτογράφους για την ακρίβεια πεδίου και την εγκυρότητα της σύνδεσης, τους εκτελεστές για τη δομική ορθότητα και τους δημοσιογράφους για την κατάλληλη προσωπικότητα και τη διαφάνεια, με μπόνους ομάδας για το κλείσιμο εγκαίρως πάνω από τα όρια εμπιστοσύνης. Αυτές οι αξιολογήσεις εκτελούνται εκτός σύνδεσης σε συνθετικές εργασίες που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό σχέδιο και εκτελούνται σε απευθείας σύνδεση ως ροές σκιών ή τείχη. How multi-turn reasoning actually runs Πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η πολλαπλή λογική Η αποσαφήνιση συγκλίνει με το κλείδωμα πεδίου με ελάχιστη επιβάρυνση του χρήστη. Η μηχανή υποθέσεων σπέρνει υποψηφίους από μια βιβλιοθήκη τομέα και από την ανάκτηση σε προηγούμενες περιπτώσεις και σηματοδοτεί συνύπαρξη ή ανταγωνισμό. Ο χαρτογράφος δεσμεύει κάθε υπόθεση σε πεδία και ενώνει και παράγει έναν χάρτη παραγόντων. Ο εκτελεστής εκτελεί SQL και δοκιμάζει σε χρονικά διαστήματα και διακόπτες κυκλωμάτων και παρακολουθεί εξερευνητικό βάθος. Οι κριτικοί και οι κριτές χρυσού επαναλαμβάνουν την αφήγηση ποιότητας και την αριθμητική αλήθεια. Ο δημοσιογράφος συγκεντρώνει ειδικές ιστορίες ρόλων με αποδείξεις, εμπιστοσύνη Reliability and economics by design Αξιοπιστία και οικονομία από το σχεδιασμό Τα εργαλεία επιστρέφουν δομημένη ανατροφοδότηση που περιλαμβάνει επιτυχία, μερική επιτυχία, δείγμα και κόστος. Οι καταστροφικές λειτουργίες είναι κλειδωμένες. Η μνήμη είναι επεισοδιακή και σημασιολογική αντί για μια ατελείωτη μεταγραφή. Προτιμούνται εργαλεία χωρίς κράτος όπου είναι δυνατόν. οι κρατικοί πράκτορες χρησιμοποιούν την ανάκτηση και τα σύντομα πλαίσια για τον έλεγχο του κόστους των tokens. Adoption that earns trust Η υιοθεσία που κερδίζει εμπιστοσύνη Οι ομάδες ξεκινούν με το human-in-the-loop όπου οι αναλυτές επικυρώνουν το scope-lock και τις πρώτες συστάσεις. Προχωρούν στο human-on-the-loop όπου οι συνήθεις διαδρομές εκτελούνται αυτόματα και οι εξαιρέσεις απαιτούν ανασκόπηση. Στη συνέχεια επιτρέπουν την επιλεκτική αυτονομία για στενές ροές εργασίας υψηλής εμπιστοσύνης με αναστροφή και πλήρη έλεγχο. Open work, stated plainly Ανοιχτή εργασία, δηλώθηκε σαφώς Η οντολογία και η συντήρηση των γραφημάτων φέρουν πραγματικό κόστος. Η ανίχνευση διαρροής και τα προγράμματα σπουδών τομέα είναι σε εξέλιξη. Το παιχνίδι ανταμοιβής είναι εφικτό και πρέπει να ελέγχεται με διατομεακούς ελέγχους και παραλλαγές έκπληξης. Τα κενά μεταξύ συνθετικών και πραγματικών παραμένουν και επωφελούνται από τις στοχευμένες σκιές σε ζωντανά συμβάντα. Η ανάθεση πίστωσης σε μακρές διαδρομές είναι θορυβώδης, έτσι ώστε οι ανταμοιβές σε σχήμα ρόλου και τα μπόνους ομάδας να βελτιώνουν τη σταθερότητα. Why this vision is credible Γιατί αυτή η άποψη είναι αξιόπιστη Η προσέγγιση του Praveen συνδυάζει την οργανωτική ορχήστρα, τη χρήση εργαλείων, την ανάκτηση και τη μάθηση από τα σήματα, στη συνέχεια τα αγκυρώνει σε εταιρικούς περιορισμούς. Η στάση είναι διατυπωμένη όπου πρέπει να είναι με πύλες οντολογίας και έναν χρυσό κριτή και αρθρωτό όπου πρέπει να είναι με εναλλάξιμα εργαλεία και προσαρμογείς τομέα. Εάν το τελευταίο μίλι είναι για να κάνει την ανάλυση χρήσιμη στο χρόνο και υπό έλεγχο, αυτό είναι ένα μονοπάτι που κρατάει στην παραγωγή και τις κλίμακες από το σχεδιασμό. «Μια αφήγηση είναι μόνο τόσο ισχυρή όσο το ίχνος της, μεταφέρουμε το ίχνος και τις απαντήσεις». ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΑΤΙΑΝΑΡΑΙΑΝΑ