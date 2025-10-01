Moxie Marlinspike: Ο πειρατής Cypherpunk που δημιούργησε το σήμα

Γνωρίζατε ότι τα καθημερινά σας μηνύματα σε συνομιλίες όπως το WhatsApp και το Facebook Messenger είναι κρυπτογραφημένα χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο; Θεωρείται αργός cypherpunk και αναρχικός, ο Matthew Rosenfeld (γνωστός καλύτερα ως Moxie Marlinspike) είναι ένας αξιοσημείωτος Αμερικανός κρυπτογράφος και δημιουργός ψηφιακών εργαλείων που επικεντρώνονται στην ιδιωτικότητα για όλους. Ο Marlinspike γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80, μεγάλωσε στη Γεωργία και μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο ως έφηβος. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αγόρασε ένα παλιό ιστιοπλοΐα με φίλους, το επισκευάζει και ταξίδεψε στις Μπαχάμες ενώ τεκμηριώνει το ταξίδι σε ένα κινηματογραφικό έργο που ονομάζεται “Hold Fast”. Οι πρώτοι cypherpunks Οι πρώτοι cypherpunks Δεν έδειξε μόνο τα ελαττώματα, πρότεινε επίσης τρόπους για να τα βελτιώσει, όπως με το έργο του που ονομάζεται Δημιούργησε ακόμη και υπηρεσίες όπως το GoogleSharing, το οποίο επέτρεψε στους ανθρώπους να αναζητούν το διαδίκτυο πιο ιδιωτικά.Η δουλειά του τράβηξε την προσοχή των μεγάλων εταιρειών και σύντομα κατέληξε να ηγείται των προσπαθειών ασφαλείας στο Twitter, ένας ρόλος που άνοιξε την πόρτα για ευρύτερη αναγνώριση. By the end of that decade, Marlinspike had already shaken things up with research on SSL, the system meant to keep online browsing secure. Convergence Σύγκλιση Μετά την αποχώρησή του από το Twitter, ο Marlinspike αφιέρωσε περισσότερη ενέργεια στην οικοδόμηση εργαλείων επικοινωνίας. Με τα χρόνια, τα έργα του κέρδισαν την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων που ήθελαν οι συνομιλίες τους να παραμείνουν ιδιωτικές. Χωρίς επίδραση δικτύου Ο λόγος για τον οποίο η Marlinspike έχει δημιουργήσει πολυάριθμα εργαλεία απορρήτου είναι πιθανό να οφείλεται σε Φανταστείτε ότι αποφασίζετε ότι δεν θέλετε ένα smartphone. Στο χαρτί, είναι μια επιλογή που είστε ελεύθεροι να κάνετε. Αλλά όταν οι φίλοι σας γράφουν μηνύματα ο ένας στον άλλο αντί να κάνουν προσωπικά σχέδια, όταν επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο απαιτείται ψηφιακός κώδικας και όταν οι ομαδικές συνομιλίες γίνονται ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι παραμένουν συνδεδεμένοι, αυτή η «επιλογή» αισθάνεται λιγότερο σαν ελευθερία και περισσότερο σαν αποκλεισμός. Έχει διπλασιαστεί Έχει διπλασιαστεί Τα τηλέφωνα είναι ένα σαφές παράδειγμα. αντικατέστησαν τους παλαιότερους τρόπους συντονισμού, όπως η συμφωνία σε ένα σημείο συνάντησης και η προσκόλληση σε αυτό. The illusion of choice is there—you can refuse the device—but the cost is high: missed connections, social isolation, even reduced access to basic services. Αυτό έχει σημασία για την ιδιωτικότητα, επειδή οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες ανταλλάσσουν ήσυχα την ευκολία για την παρακολούθηση.Τώρα, η καταπολέμηση του No Network Effect δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε την πρόοδο εντελώς, αλλά απαιτούν εργαλεία που μας επιτρέπουν να συμμετέχουμε χωρίς να εγκαταλείπουμε τον έλεγχο. Ανοιχτά συστήματα φωνής Με αυτή την ιδέα της ιδιωτικής ζωής στο μυαλό, το 2010, ο Marlinspike και ο ρομποτικός Stuart Anderson ξεκίνησαν μια μικρή εκκίνηση που ονομάζεται Η ιδέα τους ήταν απλή αλλά φιλόδοξη: να δημιουργήσουν εργαλεία που θα μπορούσαν να κάνουν τα smartphones πολύ πιο ασφαλή και ιδιωτικά. Επίσης, δημιούργησαν το WhisperCore, ένα σύστημα που προστατεύει τα πάντα που είναι αποθηκευμένα σε ένα τηλέφωνο, και άλλες εφαρμογές όπως το WhisperMonitor και το Flashback. Συστήματα ψιθυρισμού Among their creations was TextSecure, which allowed private text messaging, and RedPhone, which enabled encrypted calls. Συστήματα ψιθυρισμού Λίγο αργότερα, το 2011, το Twitter απέκτησε το Whisper Systems.Το κύριο ενδιαφέρον της εταιρείας ήταν να φέρει την τεχνογνωσία της Marlinspike στην ομάδα ασφαλείας της, και ενώ μερικές από τις εφαρμογές εξαφανίστηκαν για λίγο, το Twitter σύντομα κυκλοφόρησε τόσο το TextSecure όσο και το RedPhone ως ανοιχτού κώδικα. Αυτή η κίνηση άνοιξε την πόρτα για μια ευρύτερη κοινότητα να εισέλθει, εξασφαλίζοντας ότι το λογισμικό θα συνεχίσει να αναπτύσσεται αντί να εξαφανίζεται. Την ίδια χρονιά ίδρυσε το Open Whisper Systems, αυτή τη φορά ως ένα συνεργατικό έργο που βασίζεται σε εθελοντές και μικρές επιχορηγήσεις. Από εκεί, η ιστορία άρχισε να φτάνει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ακροατήριο. It carried forward the development of TextSecure and RedPhone, eventually in November 2015 under a single new name: Signal. Ανακατεύοντας τους Ανακατεύοντας τους Ανακατεύοντας τους Το πρωτόκολλο σήματος Το Signal αναπτύχθηκε από προηγούμενο λογισμικό όπως το TextSecure, αλλά η βάση του ήρθε από μια άλλη ανακάλυψη cypherpunk: Off-the-Record Messaging (OTR), που σχεδιάστηκε το 2004 από τον Η OTR εισήγαγε ιδέες όπως το forward secret και το deniable authentication, και η Marlinspike τις επεξεργάστηκε σε πρωτόκολλα που ταιριάζουν στην πραγματικότητα των κινητών δικτύων, της διαλείπουσας συνδεσιμότητας και της χρήσης πολλαπλών συσκευών, καθιστώντας τα κρυπτογραφημένα μηνύματα πραγματικά πρακτικά στα smartphones. Ιαν Γκόλντμπεργκ Ιαν Γκόλντμπεργκ Στον πυρήνα της, η συνδυάζει αρκετές προηγμένες μεθόδους κρυπτογράφησης - συμπεριλαμβανομένου του αλγόριθμου Double Ratchet και των εφεδρικών προκλειδιών - για να κάνουν τις συνομιλίες ιδιωτικές ακόμη και αν κάποιος καταφέρει να κλέψει παλιά κλειδιά. Πρωτόκολλο σήματος The protocol became the backbone of the Signal app, which offers encrypted calls, texts, and media sharing across mobile and desktop. Πρωτόκολλο σήματος Το 2018, η Marlinspike ίδρυσε το Signal Foundation με τον Brian Acton, λαμβάνοντας χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να διασφαλίσει ότι το έργο παραμένει ανεξάρτητο και ανοικτού κώδικα. 70 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες και πάνω από 220 εκατομμύρια λήψεις, σημάδι της παγκόσμιας εμβέλειας της. had over had over Επιπλέον, η επιρροή του Signal εκτείνεται πολύ πέρα από τη δική του εφαρμογή. το WhatsApp, τα Μηνύματα Google, το Skype και οι "Μυστικές Συζητήσεις" του Facebook Messenger υιοθέτησαν όλα το Πρωτόκολλο Σήματος, φέρνοντας ασφαλή επικοινωνία σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έγινε γνωστό και από τον Edward Snowden ως αξιόπιστο εργαλείο για δημοσιογράφους και ακτιβιστές, ενώ ορισμένες κυβερνήσεις επέκριναν την ισχυρή κρυπτογράφηση ως απειλή για τις εξουσίες επιτήρησης. Συνιστάται Συνιστάται Κεντρικοποίηση στο Web3 Η Marlinspike έχει επίσης Το Web3 μπορεί να είναι ένας χαλαρός, ασαφής όρος για να αναφερθεί στο λογισμικό που σχετίζεται με την κρυπτογράφηση εν γένει, αλλά ο Marlinspike μπορεί να έχει κάποιο νόημα στη χρήση του, ακόμη και αν μιλάει ειδικά για το Ethereum. Δύο σεντς Δύο σεντς Αυτό οδηγεί σε εξάρτηση από ενδιάμεσους, ακόμη και σε υποτιθέμενα αποκεντρωμένα συστήματα. το Ethereum υπογραμμίζει το πρόβλημα: οι περισσότεροι χρήστες και οι εφαρμογές αλληλεπιδρούν με αυτό μέσω λίγων εταιρειών όπως η Infura και η Alchemy. He noted that while the idea of returning to a decentralized Internet is attractive, in practice, many people don’t want to run their own infrastructure Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος ενοποιείται σε μια χούφτα κεντρικών υπηρεσιών, γεγονός που υπονομεύει την υπόσχεση του Web3.Ακόμη και τα πορτοφόλια όπως το MetaMask εξαρτώνται από αυτούς τους παρόχους, οπότε όταν οι πλατφόρμες λογοκρίνουν ή αλλάζουν κάτι, μπορεί να εξαφανιστεί από την προβολή του πορτοφολιού σας παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει στην αλυσίδα. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η συγκέντρωση παρακμάζει όχι μόνο λόγω της ευκολίας αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται ένα δίκτυο.Η ίδια η αρχιτεκτονική διαμορφώνει πόση ισχύ έχουν πραγματικά οι χρήστες.Στην περίπτωση του Ethereum, τα τεχνικά όρια ωθούν τους ανθρώπους πίσω προς αξιόπιστους μεσάζοντες. Σε αυτό το σημείο, κανένα σύστημα δεν επιτυγχάνει τέλεια αποκέντρωση, ωστόσο. η κρυπτογράφηση εξακολουθεί να στηρίζεται σε κεντρικές ανταλλαγές και πορτοφόλια για να γεφυρώσει με τον παραδοσιακό κόσμο. : Κάποτε έγραψε Κάποτε έγραψε «Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε, ακόμα κι αν όλες οι τράπεζες καίγονται και οι φράχτες του κόσμου καταρρέουν, είναι αυτό που μας επιτρέπει να αντισταθούμε στην θεσμοθέτηση των επιθυμιών μας, στη γραφειοκρατία, στη γλώσσα του πατριαρχείου, ή ό, τι μπορούμε να βρούμε». Εμφανιζόμενη εικονική εικόνα από τον Garry Killian Φρέσκο Φρέσκο Φωτογραφία της Moxie Marlinspike από τον Christopher Michel Βικιπαίδεια Βικιπαίδεια