Από την κληρονομιά στην κατανόηση: πλαίσιο μετανάστευσης για πλατφόρμες web analytics

Still Holding On? Συνεχίζεις να κρατάς; Αν έχετε εργαστεί ποτέ με ένα παλαιότερο σύστημα ανάλυσης ιστού, γνωρίζετε το συναίσθημα. Κάνετε κλικ σε κάτι και περιμένετε. Και περιμένετε. Τελικά, η αναφορά εμφανίζεται, αλλά λείπει το ήμισυ των δεδομένων, ή φαίνεται... παράξενο. Και ναι, ίσως εξακολουθεί να λειτουργεί. Ίσως. Αλλά βαθιά κάτω, πιθανότατα ξέρετε ότι δεν σας βοηθά πλέον. Το δύσκολο μέρος; Το να αφήνεις να φύγει χωρίς να χάνεις όλα όσα είναι ενσωματωμένα σε αυτό. Your Old Data Isn’t Junk Τα παλιά σας δεδομένα δεν είναι σκουπίδια Οι άνθρωποι μιλούν για κληρονομικά συστήματα σαν να είναι σκουπίδια σκόνης. Αλλά υπάρχουν αξίες σε αυτά τα δεδομένα. Αυτά είναι χρόνια μοτίβων, τάσεων, συμπεριφοράς χρηστών. Όλα τα υψηλά και χαμηλά. Δεν είναι κάτι που μπορείτε απλά να αφήσετε πίσω και ελπίζουμε ότι δεν θα έχει σημασία. Σκεφτείτε το. Λένε ότι η κυκλοφορία πέφτει αυτό το τρίμηνο. Δεν θα θέλατε να ελέγξετε τι συνέβη αυτή τη φορά πέρυσι; Ή το έτος πριν από αυτό; Χωρίς το ιστορικό σας, απλά κοιτάζετε αριθμούς χωρίς νόημα. Επίσης, οι ομάδες συνηθίζουν σε αυτά τα παλιά δεδομένα. Ξέρουν πώς να τα διαβάζουν, πώς να δουλεύουν μαζί τους. Ακόμη και αν το σύστημα είναι κουραστικό, είναι εξοικειωμένο. Αφαιρέστε το πολύ γρήγορα και ξαφνικά όλα γίνονται αισθητά. Moving Isn’t Just “Moving” Η μετακίνηση δεν είναι μόνο «μετακίνηση» Η μετανάστευση δεν είναι απλά να κάνετε κλικ στο "εξαγωγή" και να ρίξετε τα αρχεία σε ένα νέο εργαλείο. Οι παλιές πλατφόρμες είναι γεμάτες από προβλήματα, προσαρμοσμένες ετικέτες, φίλτρα patched-up και ποιος ξέρει τι άλλο. Στη συνέχεια υπάρχει το μέγεθος. Δεν μετακινείτε απλά μερικά φύλλα υπολογιστή. Ασχολείστε με τεράστια αρχεία καταγραφής γεγονότων, δεδομένα συνεδρίας, ταξίδια χρηστών. Όλα πρέπει να καθαριστούν, να χαρτογραφηθούν και να αναδιαμορφωθούν για να ταιριάζουν σε κάτι που σκέφτεται διαφορετικά. Και το ρολόι δεν σταματάει.Η επιχείρηση συνεχίζει να τρέχει.Οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται τις αναφορές τους ενώ προσπαθείτε να λύσετε αυτό το χάος στο παρασκήνιο. Don’t Do It All at Once Μην τα κάνετε όλα ταυτόχρονα Αν αυτό ακούγεται συντριπτικό, είναι επειδή μπορεί να είναι. αλλά εδώ είναι το πράγμα - δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με το όλο πράγμα ταυτόχρονα. Ξεκινήστε μικρά. Επιλέξτε ένα κομμάτι της ρύθμισης σας. Ίσως απλά να μετακινήσετε ένα τμήμα των δεδομένων του ιστότοπού σας. Ή να δοκιμάσετε με ένα μήνα αξίας των γεγονότων. Χρησιμοποιήστε το ως sandbox σας. Δείτε τι σπάει, τι σας εκπλήσσει. Μόλις έχετε μια αίσθηση γι 'αυτό, χτίστε από εκεί. Ρυθμίστε το νέο σας σύστημα με τρόπο που έχει κατασκευαστεί για να διαρκέσει. Μην αντιγράψετε απλά την παλιά δομή. Σκεφτείτε τι χρειάζεστε πραγματικά τώρα. Τι θέλετε να είστε σε θέση να κάνετε ένα χρόνο από τώρα. Και όταν έρθει η ώρα να μετακινήσετε τα βαριά πράγματα - τις αναφορές σας, τις ροές παρακολούθησης - πηγαίνετε σε στάδια. Αφήστε την ομάδα σας να συγκρίνει το παλιό και το νέο. Αφήστε τους να εντοπίσουν τι φαίνεται. διορθώστε τα πράγματα πριν είναι πολύ αργά. Τελικά, θα είστε έτοιμοι να κάνετε το πλήρες διακόπτη. αλλά μην χτυπάτε την πόρτα στο παλιό σύστημα. Κρατήστε το να τρέχει ήσυχα στο παρασκήνιο για λίγο περισσότερο. What Happens Next Feels Better Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια αισθάνεται καλύτερα Η διαφορά δεν είναι μόνο τεχνική. να εργαστούν στο νέο σύστημα. Νιώθεις Οι αναφορές φορτώνουν γρήγορα.Οι αριθμοί έχουν νόημα.Οι άνθρωποι σταματούν να φοβούνται τις αναλυτικές συναντήσεις.Πιστεύουν σε αυτό που βλέπουν.Αρχίζουν να κάνουν καλύτερες ερωτήσεις. Και επειδή έφερες τα κληρονομικά σου δεδομένα μαζί σου, δεν έχασες τίποτα.Στην πραγματικότητα, απέκτησες κάτι καινούργιο – σαφήνεια.Το παρελθόν είναι ακόμα εκεί, αλλά τώρα είναι ευκολότερο να το καταλάβεις, ευκολότερο να δράσεις. Αυτό είναι όπου αρχίζει να συμβαίνει η γνώση. Όχι μόνο η αναφορά. Όχι μόνο η παρακολούθηση. Πραγματική κατανόηση. Και μόλις οι ομάδες το δοκιμάσουν, δεν θα θέλουν να επιστρέψουν. One Last Thing Ένα τελευταίο πράγμα Είναι εύκολο να μείνεις με αυτό που είναι γνωστό, ακόμα κι αν δεν λειτουργεί. Ειδικά όταν η αλλαγή αισθάνεται επικίνδυνη. Δεν χρειάζεται να γυρίσετε ολόκληρη τη ρύθμιση της ανάλυσης σας σε μια νύχτα. Δεν χρειάζεται να χάσετε τα δεδομένα σας, ή το μυαλό σας. χρειάζεστε μόνο ένα καλύτερο σχέδιο - και λίγη υπομονή. Προχωρήστε αργά. Κρατήστε αυτό που έχει σημασία. Καθαρίστε το χάος. Κατασκευάστε κάτι που θα θέλετε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε. Επειδή στο τέλος, αυτό δεν είναι μόνο για τα εργαλεία.Είναι για να δείτε καθαρά - και τελικά να κάνετε κάτι χρήσιμο με αυτό που βλέπετε. Social Links Λίνκινγκ \n \n Αυτή η ιστορία διανεμήθηκε ως δημοσίευση από τη Sanya Kapoor στο πλαίσιο του προγράμματος Business Blogging του HackerNoon. Αυτή η ιστορία διανεμήθηκε ως δημοσίευση από τη Sanya Kapoor στο πλαίσιο του προγράμματος Business Blogging του HackerNoon.