Was es braucht, um einen Solana Validator zu laufen: Hardware, Bandbreite und Budget

Optimierung von CPU- und Speicherparametern für Blockchain-Validierungsserver

Blockchain ist ein dezentrales Datenspeichersystem, bei dem jede Transaktion in einer Blockkette aufgezeichnet wird, was die Transparenz und Unveränderlichkeit der Informationen gewährleistet.

Validierungsserver für Blockchain-Netzwerke, insbesondere solche, die Hochleistungsnetze wie Solana unterstützen, erfordern eine sorgfältige Berücksichtigung der Hardware-Spezifikationen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Wählen Sie einen Prozessor

Die Wahl für Blockchain-Validierungsserver hängt weitgehend von der Notwendigkeit ab, Multithreading und hohe Uhrgeschwindigkeiten zu unterstützen. Multithreading ermöglicht es dem Prozessor, mehrere Threads gleichzeitig auszuführen, wodurch seine Fähigkeit zur Handhabung von parallelen Operationen erhöht wird – dies ist entscheidend für Blockchains, die Tausende von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Zum Beispiel haben AMD EPYC-Prozessoren aufgrund ihrer Multi-Core-Architektur weit verbreitete Anerkennung gewonnen. Konfigurationen mit mindestens 24 Kernen oder hochfrequenten CPUs mit 16+ Kernen gelten oft als ideal für Validatoren in Blockchain-Netzwerken wie Solana. Der AMD EPYC 9254-Prozessor verfügt über 24 Kerne mit einer Uhrgeschwindigkeit von 2,

Speicher mit Random Access (RAM)

Es spielt eine ebenso wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs. Blockchain-Validatoren erfordern einen erheblichen Speicher – von 256 bis 512 GB, vorzugsweise Typ DDR5 – um ihren Berechnungsbedarf zu erfüllen. Dies ist auf die Netzwerkarchitektur zurückzuführen, die einen schnellen Zugang zu großen Datensätzen für die Überprüfung von Transaktionen und die Aufrechterhaltung des Registers erfordert. Unzureichende RAM kann bei Spitzenbelastungen Flaschenlücken verursachen, was zu einer langsamen Registersynchronisierung und einer verminderten Leistung führt. Zum Beispiel umfassen Konfigurationen, die von spezialisierten Blockchain-Lösungsanbietern wie Cherry Servers angeboten werden, 384 GB DDR5 RAM, was





Datenspeicherung

NVMe-SSDs gelten als die bevorzugte Option gegenüber herkömmlichen SATA-SSDs aufgrund ihrer höheren Les- und Schreibgeschwindigkeiten von über 7000 MB/s im Vergleich zur SATA-Grenze von 600 MB/s. Dieser Leistungsvorteil reduziert die Registry-Synchronisierungszeit – ein kritischer Faktor für die Aufrechterhaltung der Reaktionsfähigkeit in einer sich schnell verändernden Umgebung. Für Hosting-Validator-Nodes werden Enterprise-Modelle von NVMe-SSDs empfohlen, wobei typische Setups einschließlich getrennter Laufwerke für die Installation des Betriebssystems und die Blockchain-Registry-Speicherung sind.

Vorteile von NVMe und SATA SSDs für Blockchain-Hosting

Die schnelle Expansion von Blockchain-Netzwerken, insbesondere Hochleistungssystemen wie Solana, hat eine Neubewertung von Datenspeicherlösungen erforderlich gemacht, die in der Lage sind, erhebliche Mengen an Informationen zu verwalten. Ab April 2025 erzeugt das Solana-Netzwerk unter aktuellen Verkehrsbedingungen jährlich ungefähr 80–95 TB Daten, mit einem potenziellen Wachstum auf mehrere Petabyte, wenn die Verwendung die vorgesehene Kapazität annähert. Dies unterstreicht die kritische Bedeutung der Auswahl von Datenspeichertechnologien, die solche massiven Datensätze effizient verwalten können und dabei Leistungsstandards aufrechterhalten. In diesem Zusammenhang sind NVMe SSDs (Non-Volatile Memory Express) aufgrund ihrer außergewöhnlichen Lesegeschwindigkeiten und geringeren Lat

NVMe-SSDs, die auf PCIe Gen4 x4-Schnittstellen betrieben werden, berichteten von einer aufeinanderfolgenden Durchsatzrate von bis zu 7-8 GB/s, wobei Enterprise-Modelle typischerweise 5-7 GB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeiten anbieten. Diese Zahlen kontrastieren stark mit SATA III-SSDs, die auf maximal 550 MB/s begrenzt sind. Für Blockchain-Transaktionsvalidierungs-Workloads, die hohe IOPS (bis zu 1 Million zufällige 4KB IOPS) und geringe Latenz (~100 μs) erfordern, haben NVMe-Laufwerke einen signifikanten Vorteil gegenüber SATA- und SAS-Optionen. Die Beseitigung der SATA HBA-Schicht ermöglicht NVMe-

Netzwerkbandbreitenanforderungen in High-Transaction Blockchain-Netzwerken

In Blockchain-Netzwerken mit hohem Transaktionsvolumen spielt die Netzwerkbandbreite eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des reibungslosen Betriebs von Knoten. Die Robustheit der zugrunde liegenden Netzinfrastruktur wirkt sich direkt auf die Fähigkeit von Validatoren und RPC-Noden aus, Transaktionen effizient zu verarbeiten und Blöcke über das dezentrale Netzwerk zu verbreiten. Zum Beispiel werden Solana-Validatoren empfohlen, symmetrische Faserverbindungen mit Geschwindigkeiten von über 1 Gbps zu verwenden, was den erhöhten Datenaustauschappetit der Plattform widerspiegelt. Solche strengen Anforderungen ergeben sich aus der Notwendigkeit, die in der Blockchain-Architektur eingebettete Hochleistung aufrechtzuerhalten,

Serviceanbieter, die sich auf Blockchain-Netzwerklasten konzentrieren, wie Solana, bieten oft Pakete von 100 TB bis unbegrenzten Traffic an, die den Bedürfnissen von Netzwerken entsprechen, in denen Transaktionsvolumen 100 TB pro Monat überschreiten können.Während Ethereum etwa 30–40 TB monatlichen Traffic mit ähnlichen Verbindungsgeschwindigkeiten von 1 Gbps erfordert.

Regionale Einschränkungen, die zu Latenz führen, erschweren die Optimierung der Netzwerkbandbreite für Blockchain-Nodes weiter. Studien zeigen, dass Regionen mit einer höheren Netzwerklatenzerfahrung Verzögerungen bei der Blockproliferation haben, was sich negativ auf die Gesamtnetzdurchlässigkeit auswirkt. Zum Beispiel können sogar ein paar Millisekunden Verzögerung bei der Blockproliferation erhebliche Leistungsschranken verursachen, insbesondere in Hochleistungsnetzen wie Solana. Die strategische Wahl der Hosting-Region wird entscheidend, um diese Effekte zu mildern. Dienstleister mit einem globalen Rechenzentrumnetz ermöglichen es den Betreibern, ihre Knoten näher an Benutzern oder anderen Netzwerkteilnehmern zu hosten, was die Latenz

Dedizierte Server für die Validierung von Blockchain-Transaktionen: Eine umfassende Analyse

Blockchain-Transaktionsvalidierung ist ein berechnungsintensiver Prozess, der eine robuste und spezialisierte Infrastruktur erfordert.Vorschläge für dedizierte Server, die auf Blockchain-Workloads zugeschnitten sind, dienen als kritische Lösungen, insbesondere für Hochleistungsnetze wie Solana.

Die Preise für dedizierte Server, die Blockchain-Workloads unterstützen, variieren stark je nach Region und RAID-Konfiguration. Mittelgroße Projekte beginnen bei ungefähr $ 1800 pro Monat, während größere Operationen mit zusätzlichen Ressourcen $ 3800 pro Monat überschreiten können. Die Kosten spiegeln nicht nur die Premium-Hardware, sondern auch die Redundanz und Skalierbarkeit wider, die in Blockchain-Validierungsaufgaben innewohnen. RAID-Konfigurationen, wie Enterprise NVMe-Laufwerke, die in RAID 1 oder RAID 10-Arrays eingerichtet sind, erhöhen die Datenwiderstandsfähigkeit und Fehlertoleranz – kritische Aspekte aufgrund des ständigen Betriebs, der von Blockchain-Noden erforderlich ist.





Innovationen im Cloud-Hosting für Blockchain-Anwendungen

Die schnelle Entwicklung der Blockchain-Technologie erforderte fortschrittliche Hosting-Lösungen, die ihren Berechnungsbedürfnissen gerecht werden können. Zu den transformativsten Innovationen gehört die Integration der GPU-Beschleunigung in Cloud-Hosting-Plattformen, die die Leistung für Aufgaben wie Transaktionsvalidierung und intelligente Vertragsausführung erheblich verbessern. Zum Beispiel bietet Amazon Web Services (AWS) verwaltete Blockchain-Lösungen, die GPU-Instanzen nutzen, um Workloads zu optimieren, die eine hohe Parallelverarbeitung erfordern. Diese Fähigkeiten sind besonders vorteilhaft für Blockchains wie Solana, die einen Proof-of-History-Konsensus-Mechanismus verwenden, um Tausende von Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten.

Eine weitere wichtige Innovation im Cloud-Hosting für Blockchain-Anwendungen ist die Implementierung des automatischen Skalierens. Diese Funktion ermöglicht eine dynamische Ressourcenallokation basierend auf der aktuellen Nachfrage und gewährleistet eine stabile Leistung auch während der Transaktionsvolumenspitzen. Zum Beispiel integrieren Anbieter AI-basierte Autoskaling-Lösungen, die die Ressourcenverteilung reibungslos anpassen und Betriebskosten senken und gleichzeitig eine niedrige Reaktionslatenz aufrechterhalten. Solche Systeme sind entscheidend für die Unterstützung von Hochfrequenz-Handelsplattformen (HFT) und Echtzeit-DeFi-Protokollen, wo Verzögerungen von sogar Millisekunden zu erheblichen finanziellen Verlusten führen können

Integrationen mit blockchain-spezifischen APIs verbessern die Funktionalität von Cloud-Hosting-Plattformen weiter. Tools von Solana, wie Gulf Stream-Protokolloptimierungen und benutzerdefinierte Plugins wie Jupiter API und Jito-Client, vereinfachen Node-Implementierung und -Management-Prozesse. Diese Integrationen ermöglichen Entwicklern, Node-Parameter präzise zu konfigurieren, Elemente wie Speicherverteilung und Validatorwahl zu optimieren, um die einzigartigen Bedürfnisse ihres Projekts zu erfüllen. Darüber hinaus erleichtern Dienste wie SOL Trading API bloXroute das vorausschauende Caching und die frühzeitige Transaktionsverarbeitung in Einklang mit der mempool-freien Designarchitektur von Sol

Trotz dieser Fortschritte gibt es bemerkenswerte Kompromisse zwischen traditionellen virtuellen privaten Servern (VPS) oder dedizierten Servern und modernen Cloud-Lösungen, die für spezifische Blockchain-Nutzungsfälle optimiert sind. Traditionelle Setups, wie barmetallische Server, übertreffen Leistung und Konfigurationskontrolle, wodurch sie ideal für kritische Anwendungen sind. Jedoch kommen sie oft zu einem höheren Preis und fehlen der Skalierbarkeit von Cloud-Alternativen. Im Gegensatz dazu bieten Cloud-Lösungen mehr Flexibilität und wirtschaftliche Effizienz, können jedoch kämpfen, um die Rohleistung von dediziertem Hardware unter extremen Belastungen zu entsprechen. Dieses Dilemma unterstreicht die Notwendigkeit, die Prioritäten einer Organisation sorgfältig

Kurzer Überblick über Blockchain-Technologien und Analyse von Hosting-Anbietern mit Solana-Beispiel

Solanaist eines der leistungsstärksten Blockchain-Netzwerke, das bis zu65,000 transactions per secondDank seiner einzigartigen Architektur, die Proof-of-History (PoH) mit traditionellem Proof-of-Stake (PoS) verbindet, ist es eine der beliebtesten Plattformen für DeFi, Web3 und schnelle Smart Contracts.

Die Hauptkomponenten von Solana:

Validatoren – beteiligen sich an Konsens, überprüfen Transaktionen, stimmen über Blöcke, erhalten Belohnungen. RPC-Server (Remote Procedure Call Nodes) - Bereitstellen von APIs für die Interaktion mit dem Netzwerk, die von dApp-Entwicklern, Börsen und Brieftaschen verwendet werden. Indizierer - Sammeln von Daten über Transaktionen, Konten, Ereignisse und speichern sie in einem strukturierten Format für eine einfache Suche und Analyse. Test Knoten (Test Validators / DevNet) — Lokale oder Remote Knoten, die von Entwicklern verwendet werden, um intelligente Verträge, dApps und neue Funktionen zu testen, bevor sie auf das Mainnet starten.

Ressourcen für Solana-Komponenten erforderlich

Jede Art von Knoten hat ihre eigenen Hardware-Ressourcenanforderungen.Unten sind die empfohlenen Spezifikationen:

Type of Node Processor (CPU) RAM Disk Network Note Validator 24+ cores (AMD EPYC/Intel Xeon) 512 GB DDR4+ 2x2TB NVMe RAID0+ 1–10 Gbps Requires a lot of memory and disk speed RPC Node 8–16 cores 64–128 GB 1–2 TB NVMe 1 Gbps Stability and availability are crucial Indexer 8–16 cores 64–256 GB 2–4 TB NVMe 1 Gbps Requires a powerful database Test Node 4–8 cores 16–32 GB 100 GB+ NVMe 100 Mbps Suitable even for mid-level VPS

Validator

24+ Kerne (AMD EPYC / Intel Xeon)

512 GB DDR4+

2 x 2 TB NVMe RAID0+

1 bis 10 Gbps

Erfordert viel Speicher und Disk-Geschwindigkeit

RPC Node

8 bis 16 Farben

64 bis 128 GB

1 bis 2 TB NVMe

1 Gbps

Stabilität und Verfügbarkeit sind entscheidend

Indexer

8 bis 16 Farben

64 bis 256 GB

2 bis 4 TB NVMe

1 Gbps

Sie benötigen eine leistungsstarke Datenbank

Test Node

4 bis 8 Farben

16 bis 32 GB

100 GB + NVMe

100 Mbps

Auch für mittlere VPS geeignet

GPUs sindnot currently mandatoryfür die meisten Solana-Komponenten, da Berechnungen auf der CPU stattfinden. jedoch können GPUs für spezifische Aufgaben wie Datenanalyse, maschinelles Lernen und das Indexieren großer Volumina verwendet werden.

Dedicated servers are preferablevor allem für Validatoren, denn sie bieten:

Vollständige Kontrolle über Hardware

Hohe Leistung und Stabilität

Skalierbarkeit Optionen

Mangel an „lärmreichen Nachbarn“ (im Gegensatz zu VPS)

VPS is suitable only for:

RPC Knoten

Indikatoren

Test Node

Cloud-Lösungen (AWS, Google Cloud, Azure) sind möglich, erfordern jedoch eine ordnungsgemäße Konfiguration unter Solana-Last, um Verzögerungen und Überlastungen zu vermeiden.

Der US-, europäische und britische Markt für Hosts: Fertige Lösungen und universelle Anbieter

Der Markt bietet sowohl spezialisierte Hosts, die fertige Blockchain-Lösungen anbieten, als auch universelle Anbieter, die auf die Bedürfnisse von Solana angepasst werden können.

Universal Hosters: Hostkey — Powerful servers with AMD EPYC/Ryzen processors featuring many cores, high-throughput network, and locations in various countries. Offers the lowest prices on the market. Cryptocurrency payment possible. Cherry Servers — Bare-metal servers, AMD EPYC, NVMe SSDs, global data center network. Bacloud — Powerful servers for Solana validators, cryptocurrency payments, flexible configuration. AWS / Google Cloud / Azure — Cloud solutions offering flexibility but more complex to optimize for Solana.

Specialized Hosters: Chainstack — Managed nodes, elastic RPC, free plans, cryptocurrency payment options. Blockdaemon — Enterprise level, supports multiple networks, SLA and monitoring. Dysnix — Specializes in blockchain, offers GPU/VPS/dedicated servers, supports Solana, Ethereum, Cosmos, and other networks.



Vergleichende Tabelle der Anbieter

Hoster Validator RPC Testnet Price Note HOSTKEY ✅ ✅ ✅ from €349/month (validator) Flexible configurations, ready-made and custom-built servers Cherry Servers ✅ ✅ ✅ from $798/month Bare-metal, EPYC Bacloud ✅ ✅ ✅ from $1800/month Custom order Chainstack ❌ ✅ ❌ from $0 Managed nodes Dysnix ✅ ✅ ✅ $500+/month Specialization in blockchain AWS ⚠️ (more complex to configure) ✅ ✅ $ Scalability

HOSTKEY

✅

✅

✅

ab €349/monat (Validator)

Flexible Konfigurationen, fertige und maßgeschneiderte Server

Cherry Servers

✅

✅

✅

ab 798 € / Monat

Bare-Metal und EPYC

Bacloud

✅

✅

✅

ab 1800 € / Monat

Custom Befehl

Chainstack

❌

✅

❌

ab $0

verwaltete Knoten

Dysnix

✅

✅

✅

500 € + / Monat

Spezialisierung auf Blockchain

AWS

⚠️ (mehr kompliziert zu konfigurieren)

✅

✅

$

Skalierbarkeit

Wählen von Maschinen für Solana mit dem Beispiel des HOSTKEY-Anbieters

HOSTKEY bietet mehrere Arten von Servern, die für verschiedene Aufgaben im Solana-Netzwerk geeignet sind.Lassen Sie uns untersuchen, welche Optionen für verschiedene Blockchain-Komponenten am besten geeignet sind:

VPS (Virtual Private Server) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plans: v2, v3, ryzen or higher : vm.v2-heavy , 8 cores, 16 GB RAM, 240 GB NVMe (from €22/month) vm.ryzen-16 , 8 cores, 16 GB RAM, 120 GB NVMe (from €40/month) vm.v3-ultra , 10 cores, 64 GB RAM, 1 TB NVMe (from €85/month) VPS Plans



VDS (Instant Dedicated) Suitable for: RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plan: vds.ryzen-64 VDS Instant



Custom Configured Dedicated Server (4th Gen AMD/Intel) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi, Solana Validator Configurations: EPYC 9354 with 32 cores, 384 GB RAM, 2x2 TB NVMe, network 1G (from €349/month) EPYC 9354 with 32 cores, 768 GB RAM, 2x3.84 TB NVMe, network 10G (from €599/month) Advantages: Fully meets Solana's requirements Disadvantages: Requires manual configuration Server Configurator



Gesamtkosten des Eigentums Vergleich

Hoster Server Type Monthly Cost Annual Cost Comments HOSTKEY Validator (custom-configured) from €349 (~$390) ~$4,680 Economical if European data centers are needed Cherry Servers Validator (EPYC) from $798 from $9,576 SLA 99.97%, good quality Bacloud Validator (custom order) from $1,800 from $21,600 High performance level Dysnix Validator (bare metal) from $500 from $6,000 Budget option, requires coordination AWS Validator (EC2 m6a.16xlarge + EBS) from $1,200 ~$14,400 Challenges with disks and network HOSTKEY RPC Node (ryzen-64) from €119 (~$130) from $1,560 Ideal for small business Cherry Servers RPC Node (i7 BM) from $199 from $2,388 More scalability options HOSTKEY Test Validator (v2, v3, ryzen) from €22 (~$25) from $660 Most economical for development

HOSTKEY

Validator (nach Bedarf konfiguriert)

ab €349 (~$390)

von 4.680 €

Wirtschaftlich, wenn europäische Rechenzentren benötigt werden

Cherry Servers

Der Validator (EPYC)

ab 798 €

ab $9,576

SLA 99,97%, gute Qualität

Bacloud

Der Validator (Custom Order)

ab 1.800 €

ab 21.600 €

Hohe Leistungsstufe

Dysnix

Der Validator (Bare Metal)

ab $500

ab 6.000 €

Budgetoption, erfordert Koordination

AWS

Validator (EC2 m6a.16xlarge + EBS)

ab 1.200 €

~ 14 400 €

Herausforderungen mit Festplatten und Netzwerken

HOSTKEY

RPC Knoten (Ryzen-64)

ab €119 (~ $130)

ab 1.560 €

Ideal für kleine Unternehmen

Cherry Servers

RPC Node (i7 BM)

ab 199 €

ab 2.388 €

Mehr Skalierungsoptionen

HOSTKEY

Test Validator (v2, v3, ryzen)

ab €22 (~ $25)

ab 660 €

Wirtschaftlichste für die Entwicklung

Schlussfolgerung

Für bestimmte Arten von Solana-Knoten sind bestimmte Servertypen erforderlich:

VPS – für Tests und Entwicklung

VDS – für RPC- und DeFi-Dienste

GPU – für Parallelcomputing und Analytik

Custom Configured Dedicated Servers – für einen vollwertigen Solana Validator

Für Blockchain-Projekte mit mittlerer bis hoher Belastung,VDS or configurable serversSie sind ausreichend.





