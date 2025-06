Treffen Sie YellowLyfe HQ, Sufle und Green Cross Vereinigtes Königreich: HackerNoon Startups der Woche

Die Grüße!





Willkommen bei einer neuen Serie von Startups der Woche!





Jede Woche unterstreicht das HackerNoon-Team herausragende Startups von unserenStartups des JahresJedes aufgeführte Startup wurde als bestes in seiner jeweiligen Technologiekategorie oder Region nominiert.





Im Fokus dieser Woche präsentieren wir Ihnen:YellowLyfe HQ, Seufze,undGrüner Kreuz Großbritannien.

Teilen Sie Ihre Startup-Geschichte heute!

Treffen Sie die Startups der Woche!





YellowLyfe HQist aLagos-Erfahrungsbasiertes Unternehmen, das sich auf Teambindung, spielbasierte Aktivitäten, Unternehmensgeschenke und Eventproduktion spezialisiert hat, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern.YellowLyfe ist bekannt für seine kreativen, energieintensiven Veranstaltungen und hat seit 2021 mehr als 100 Unternehmen geholfen, Verbindungen und Zusammenarbeit durch unvergessliche gemeinsame Erfahrungen zu fördern.





YellowLyfe HQ nahmthird placeDie führenden Startups in derUnterhaltungfür seinen innovativen Einfluss auf die Arbeitsplatzkultur. Das Unternehmen wurde auch in den folgenden Kategorien nominiert:VeranstaltungenundMarketing ist.





Sufleist ein AWS Advanced Services Partner mit Sitz in Istanbul, der End-to-End-Expertise in den Bereichen Cloud, DevOps/DevSecOps, Custom Software Development und Compliance Services anbietet.Von Cloud-Architektur und CI/CD-Pipelines bis hin zu Full-Stack-App-Entwicklung und globalen Compliance-Frameworks ermöglicht Sufle Unternehmen jeder Größe, Technologie der nächsten Generation durch maßgeschneiderte Lösungen, verwaltete Dienstleistungen und Expertenausbildung zu nutzen.









Sufle wurde als Top-Startup bezeichnet und gesichertsecond placein Istanbul. Das Startup stand auch in derIT Dienstleistungen, derWebentwicklungundBusiness IntelligenceDie Sektoren.





Green Cross United Kingdomist das britische Kapitel der globalen NGO, die 1993 vom Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow gegründet wurde.Mit einer Präsenz auf sechs Kontinenten treibt das Grüne Kreuz eine nachhaltige ökologische, menschliche und soziale Entwicklung durch einflussreiche Programme und globale Förderung voran.





Anerkannt für seine Führung und gesellschaftlichen Einfluss, wurde Green Cross UK nominiertHackerNoon Startups des Jahres 2024In den Kategorien vonNichtgewinn, derFührungundProduktivitätfürLondon zu.

Falls Sie die Gewinner-Ankündigung verpasst haben...





über4.3 million voteswurden gesetzt für150,000+ startupsÜberall100+ industriesinHackerNoon Startups des Jahres 2024Diese Ankündigung unterstreicht ALLE Gewinner, die Branchen, die das größte Interesse der Öffentlichkeit gewonnen haben, und die herausragenden Start-ups, die sowohl die Nominierten als auch die Mitgewinner übertroffen haben.





Dieser Blog ist Ihr ultimativer Leitfaden, um diesen hart verdienten Sieg in eine Geschichte zu verwandeln, die es wert ist, von den Dächern zu schreien!





Lernen Sie von den Legenden des letzten Jahres wie Ikius, PennyFly und Salsa Valley, die ihre Siege in Brand-Building-Gold verwandelten.Mit Ihrem exklusiven Gewinner-Interview ist es an der Zeit, die Reise Ihres Startups zu präsentieren, Ihr Team aufmerksam zu machen und die Höhen, Tiefen und Lernen zu teilen, die Ihre Geschichte wirklich inspirierend machen.





Vergessen Sie nicht: Visuals, Social Media und gute Geschichtenerzählung sind Ihre geheimen Waffen.





Markieren Sie HackerNoon und helfen Sie uns, Ihre Stimme zu verstärken – denn Gewinnen ist nur der Anfang.

Über HackerNoon's Startups des Jahres

Startups des Jahres 2024ist HackerNoon’s flagship community-driven event, das startups, technologie und den geist der innovation feiert. Derzeit in seiner dritten iteration erkennt und feiert der prestigeträchtige internet-preis tech-startups aller formen und größen. in diesem jahr haben über 150.000 entitäten in 4200+ städten, 6 kontinenten und 100+ industrien an einem versuch teilgenommen, zum besten start-up des jahres gekrönt zu werden!Viele GeschichtenEs wurde über diese kühnen und wachsenden Startups geschrieben.



Die Gewinner erhalten eineKostenloses InterviewHacker und einInformationen zu Evergreen Tech CompanyDie Seite .





Besuchen Sie unsereFAQSeite um mehr zu erfahren.





Download unserer Design-Assetshier.



Schauen Sie sich die Startups des Jahres Merch Shop anhier.





HackerNoon’s Startups of The Year ist eine Branding-Möglichkeit anders als jede andere.Ob Ihr Ziel Markenbewusstsein oder Lead-Generation ist, HackerNoon hatGesunde Paketeum Ihre Marketing-Herausforderungen zu lösen.Buchen Sie ein Treffen mit uns, um mehr zu erfahren!



