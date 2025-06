George Town, Cayman Islands, 12. Mai 2025/Chainwire/ - Auf seinem Sonic Summit in Wien vom 6. bis 8. Mai von Sonic Labs kündigte den Abschluss eines strategischen Verkaufs seines S-Tokens in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an Galaxien , ein weltweit führender Anbieter von digitalen Assets und Rechenzentrumsinfrastrukturen.





Diese Investition stärkt die Position von Sonic Labs auf dem US-Markt und bietet entscheidende Unterstützung für die Entwicklung seines dezentralen Finanz- (DeFi) Ökosystems.

Strategische Partnerschaft

Die strategische Investition von Galaxy stellt einen bedeutenden Meilenstein für Sonic Labs dar, da es sich weltweit weiter ausdehnt.Die Partnerschaft wird erwartet, dass Sonic Labs die Marktdurchdringung in den Vereinigten Staaten beschleunigt und gleichzeitig sein DeFi-Angebot in der Region verstärkt.





Die Allianz kommt zu einem entscheidenden Moment für die Blockchain-Industrie, da die institutionelle Annahme weiter beschleunigt wird.Mit der Nutzung des umfangreichen Netzwerks von über 1.300 institutionellen Handelspartner von Galaxy zielt Sonic Labs darauf ab, die Lücke zwischen traditioneller Finanzierung und seiner leistungsstarken Blockchain-Infrastruktur zu überbrücken.





"Galaxy als strategischer Investor bringt einen enormen Wert über das Kapital hinaus. Sie haben viele Verbindungen und Einblicke in den US- und asiatischen Märkten, die für das Sonic-Ökosystem sehr vorteilhaft sein werden." - Michael Kong, CEO, Sonic Labs

Marktwirkung

Da Institutionen zunehmend nach Blockchain-Infrastrukturen suchen, die Anforderungen auf Unternehmensebene bewältigen können, bietet die Hochleistungs-EVM-Kompatibilität von Sonic Labs eine überzeugende Lösung.





Darüber hinaus signalisiert die Partnerschaft das wachsende institutionelle Vertrauen in die Fähigkeit der Blockchain, die Finanzinfrastruktur zu transformieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards auf den geregelten Märkten zu erhalten.

Über die Galaxy

Galaxien (TSX: GLXY) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Assets und Rechenzentreninfrastrukturen, der Lösungen anbietet, die den Fortschritt in den Bereichen Finanzen und künstliche Intelligenz beschleunigen.





Darüber hinaus investiert und betreibt es hochmoderne Rechenzentrumsinfrastrukturen, um KI und Hochleistungsrechnungen zu betreiben, um der wachsenden Nachfrage nach skalierbaren Energie- und Rechenlösungen in den USA gerecht zu werden.





Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien. www.galaxy.com .

Über Sonic Labs

Sonic ist die leistungsstärkste EVM-Blockchain, die Geschwindigkeit, Anreize und eine Weltklasse-Infrastruktur für DeFi kombiniert, die vom S-Token angetrieben wird.

Kontakt

von Sonic Labs

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht.

