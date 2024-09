Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mit der Verwendung von Azure Data Studio zu beginnen?

Als ich Azure Data Studio vor einigen Jahren zum ersten Mal ausprobierte, war ich nicht beeindruckt, da es sich um eine einfache Kopie von Visual Studio Code handelte. Die integrierten Funktionen waren primitiv; außer CRUD-Operationen gab es nicht viel anderes. Infolgedessen konnte das Tool nicht mit dem klassischen SQL Server Management Studio (SSMS) konkurrieren. Ich änderte jedoch meine Meinung, nachdem ich diesem Programm eine zweite Chance gegeben hatte.





Heute möchte ich die wesentlichen Funktionen durchgehen, die Sie täglich verwenden, damit wir die Frage beantworten können: Lohnt es sich, heute auf Azure Data Studio umzusteigen?

Profiler

Selbst wenn Sie SQL Server Profiler (im SSMS-Paket enthalten) noch nie verwendet haben, können Sie sich anhand des folgenden Screenshots einen Eindruck davon verschaffen. Die Benutzeroberfläche, die Funktionalität und die vorhandenen Fehler blieben irgendwo zwischen SQL Server 2005 und SQL Server 2008. Das ist SPARTA , eine Legende!

Doch es scheint an der Zeit, sich vom Klassiker zu verabschieden, da Azure Data Studio die folgenden Anforderungen erfüllt:

Profilerstellung für lokale Server und PaaS-Lösungen (SQL Profiler funktioniert beispielsweise nicht mit Azure SQL). Es hat eine benutzerfreundliche Oberfläche. Funktioniert unter Linux und macOS.





Das zweite Argument mag subjektiv erscheinen, aber vergleichen wir doch, wie Sie den Filter in beiden Apps einrichten.





In der klassischen Steuerung (siehe Bild oben) müssen Sie ein Guru für Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Dauerklicks sein. Ich mache keine Witze – ein Einrichtungsprozess ist im Wesentlichen eine Kombination dieser Arten von Mausaktionen. Auf der anderen Seite bietet Azure Data Studio etwas, das man im Jahr 2023 als geniale Lösung bezeichnen würde. Die Schaltfläche „Klausel hinzufügen“ und ein kleines Kreuz zum Löschen von Bedingungen sind verfügbar (siehe Bild unten). So einfach ist das!









Es wäre falsch, meine Lieblingsfalle in Bezug auf Filter in SSMS nicht zu erwähnen. Sie müssen den Filtertext in Prozentzeichen % einschließen (wie im Bild oben gezeigt). Wenn Sie dies nicht tun, wird das erwartete Ereignis nicht erfasst. Wie viele Entwickler aufgrund dieser Komplexität die Nerven verloren haben? Wir können nur raten.





In anderen Aspekten unterscheidet sich der Profiler von Azure Data Studio nicht von seinem Vorgänger. Er bietet dieselbe Liste von Ereignissen mit der Möglichkeit, neue Sitzungen zu stoppen und zu starten. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an den CPU- und Dauermetriken vorgenommen, deren Bedeutung etwas unklar ist. Die Verwendung des Profilers ist jedoch viel einfacher geworden.





Ausführungsplan

Wenn Sie einen Ausführungsplan lesen, ist es wichtig, das Datenvolumen zu verstehen, das zwischen den Operatoren verschoben wird. In SSMS können Sie dies anhand der Linienbreite beurteilen: Je breiter eine Linie ist, desto mehr Daten sind vorhanden. Die Entwickler von Azure Data Studio haben es jedoch etwas intuitiver gestaltet. Sie haben Zahlen hinzugefügt, die die Zeilenanzahl angeben, und die Breite mit Fettschrift verwendet. Eine Linie mit mehr Daten sieht also breiter und fetter aus. Vergleichen Sie die Bilder unten.





Die neue Version scheint informativer zu sein, behält aber gleichzeitig ihre ursprüngliche Einfachheit bei.





Eine weitere Funktion von Azure Data Studio, die ich sehr schätze, ist Highlight Expensive Operator . Sie können den problematischsten Teil des Plans ganz einfach mit nur zwei Klicks finden, da das Programm ihn rot hervorhebt (siehe Abbildung unten). Bisher mussten Sie durch das gesamte Diagramm navigieren, um den Engpass zu finden. Die neue Funktion spart also viel Zeit, insbesondere bei der Analyse mehrerer Abfragen.









Darüber hinaus bietet Azure Data Studio nun die Möglichkeit, den Ausführungsplan als Tabelle anzuzeigen. Ich habe die tabellarische Ansicht im tatsächlichen Anwendungsfall noch nicht genutzt, aber die Anzeige einer Liste von Vorgängen, sortiert nach Kosten oder Anzahl der Ausführungen (siehe Abbildung unten), könnte hilfreich sein.

Diagramm

Die letzte Funktion, die ich erwähnen möchte, ist die Diagrammvisualisierung . In Azure Data Studio können Sie Diagramme direkt aus Datensätzen erstellen. Unten sehen Sie ein Beispiel für eine SELECT-Anweisung mit einem einfachen GROUP BY und COUNT (Antwortverteilung „Ja“, „Nein“, „Weiß nicht“).









Das ist keine Revolution. Aber immerhin macht es zusätzliche Software (wie Excel) überflüssig, die Entwickler oft verwenden, um schnell ein paar Diagramme zu erstellen oder eine grundlegende Datenanalyse durchzuführen. Ich bin überzeugt, dass auch Business-Analysten diese Funktion zu schätzen wissen. Es ist eine unkomplizierte Möglichkeit, Daten zu visualisieren und eine wertvolle Ergänzung des Toolkits.

Fehlende Funktionen

Abfragespeicher

Query Store ist eine Reihe von Tools zur Analyse von Leistungsstatistiken. Es hilft beispielsweise dabei, Abfragen zu identifizieren, die am häufigsten ausgeführt werden oder viele Ressourcen verbrauchen. Derzeit fehlt diese Funktion in Azure Data Studio.

Datenbankdiagramme

Auch das ist eine Funktion, die sich seit Jahrzehnten nicht geändert hat. Azure Data Studio bietet allerdings keine Alternative. Ich bin zuversichtlich, dass bald geeignete Erweiterungen erscheinen werden, denn die Implementierung eines Tabellenbeziehungsdiagramms klingt nicht so komplex.

Verwaltungsfunktionen

Azure Data Studio bietet keine Funktionen wie den Copy Data Wizard , den Error Log Viewer , die Multi-Server Query usw. Sie können die vollständige Liste der fehlenden Funktionen einsehen. Hier Dennoch wird SSMS in absehbarer Zukunft das einzige Tool für SQL Server-Administratoren bleiben.

Abschluss

Azure Data Studio ist ein Open-Source-Programm, das umfangreiche Funktionen für die Arbeit mit SQL-Servern bietet. Sogar die Abfragevisualisierung ist vorinstalliert, sodass Sie keine Erweiterungen installieren müssen. Das Tool ist deutlich ressourcenschonender als sein Vorgänger und arbeitet im Allgemeinen schneller.





Ich empfehle den Wechsel zu Azure Data Studio, wenn Sie Entwickler sind oder nur gelegentlich Abfragen an SQL Server durchführen müssen. Es ist ein modernes und praktisches Tool für den täglichen Gebrauch.





Habt ihr Azure Data Studio schon ausprobiert? Ich freue mich über eure Meinungen in den Kommentaren.