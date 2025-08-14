Die besten AI-Web-Scraper-Tools im Jahr 2025: Top-Picks, Funktionen und Preise

Die heutigen KI-gestützten Tools machen Web-Scraping schneller, intelligenter und zugänglicher als je zuvor. In diesem Leitfaden werden wir die und wir werden auch auflösen, was AI-Web-Scrapers sind, wie sie sich von traditionellem Scraping unterscheiden und warum sie in jedem modernen Datenworkflow zu einem Hauptteil werden. 8 best AI web scraper tools of 2025 Key Takeaways: Die Top 3 AI Web Scrapers im Jahr 2025 Wenn Sie kurz in der Zeit sind, hier ist, was Sie wissen müssen: AI-gestützte Web-Scrapers sparen Zeit und passen sich an komplexe Websites an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scrapers können sich diese Tools automatisch an Layoutänderungen anpassen, JavaScript-intensive Websites bearbeiten und weniger manuelle Wartung erfordern. Oxylabs ist die beste All-around-Option, die Skalierbarkeit auf Unternehmensebene durch seine Web Scraper API und anfangsfreundliche Automatisierung mit AI Studio bietet. Decodo ist ideal für das schnelle, codefreie Scraping über natürliche Sprachanfragen mit seinem AI Parser – ideal für Teams, die schnelle, strukturierte Ausgänge benötigen. Octoparse bietet eine gut entwickelte visuelle Point-and-Click-Schnittstelle, eingebaute Vorlagen und cloudbasierte Planung. Oxygene Der Rest der Tools übertrifft Nische-Nutzungsfälle, von Anwendungsintegrationen bis hin zu automatisierter Überwachung und e-Mail-basierter Analyse. Letztendlich hängt der richtige KI-Scraper von Ihren technischen Fähigkeiten, Skalierung und Automatisierungsbedürfnissen ab. Ob Sie ein paar Seiten pro Woche scrapen oder eine Enterprise-Grade-Datenleitung aufbauen möchten, es gibt ein Werkzeug auf dieser Liste für Sie. Am Ende dieses Artikels wissen Sie, welche Lösung Ihren Bedürfnissen am besten entspricht und wie Sie anfangen können. 8 Beste AI Web Scrapers im Jahr 2025 Mit so vielen KI-gestützten Tools ist es leicht, sich im Lärm zu verlieren.Um die Dinge einfacher zu machen, haben wir die acht besten AI-Web-Scrapers, die Sie heute verwenden können, abgerundet. Lassen Sie uns in jeden eintauchen und schauen, was sie anbieten, was sie einzigartig macht und für wen sie am besten geeignet sind. Oxygene Oxygene Best for enterprises and beginners alike, thanks to its dual offerings: Web Scraper API for developers and AI Studio for non-coders. Oxylabs ist einer der größten Namen in der Daten-Extraktionsindustrie, der von Fortune 500-Unternehmen und Solo-Profis gleichermaßen vertraut ist. Web Scraper API: Ideal für Entwickler oder Großprojekte. Es unterstützt JavaScript-Rendering, intelligente Proxy-Rotation und sogar CAPTCHA-Lösung. Mit dem integrierten OxyCopilot können Benutzer Parsing-Regeln mit natürlichen Sprachanfragen generieren, was die Setup-Zeit dramatisch reduziert. AI Studio: Eine neue Plattform ohne Code, die KI-basierte Apps wie AI-Scraper, AI-Crawler, AI-Search und Browser Agent verwendet, um die Datenerfassung zu automatisieren. Web-Scraper mit API Das Studio Oxylabs überbrückt die Lücke zwischen unternehmerischem und anfangsfreundlichem Scraping besser als jeder Konkurrent. AI Studio ist derzeit auch kostenlos, was es zu einem Low-Risk-Ausgangspunkt für jeden macht, der neugierig auf AI-Scraping ist. Why it stands out: Pros: Umgang mit komplexen, JavaScript-schweren Websites nahtlos OxyCopilot beschleunigt Web Scraper API-Nutzung für Entwickler Kostenloses AI Studio mit natürlichen Sprachaufrufen Enterprise-ready Infrastruktur mit 24/7 Support Cons: Web Scraper API erfordert Codierung Vertrautheit AI Studio ist nicht für Bulk Scraping optimiert Pricing: Web Scraper API: unbegrenzte kostenlose Testversion mit bis zu 2.000 Ergebnissen; bezahlte Pläne ab $ 49 / Monat. AI Studio: Derzeit kostenlos für alle Benutzer. Decodierung Best for fast, AI-driven, no-code data extraction. Früher als Smartproxy bekannt, wurde Decodo 2025 umbenannt und ist weiterhin ein zuverlässiger Proxy- und Scraping-Lösungsanbieter. Mit Decodo’s AI Parser können Sie strukturierte Daten von jeder Webseite mithilfe von einfachen Sprachaufrufen extrahieren – fügen Sie einfach eine URL ein und beschreiben Sie, was Sie benötigen (z. B. „Listen alle Produktnamen und Preise“). Sein prompt-basierter Workflow entfernt die Komplexität des traditionellen Scraping, während er immer noch JavaScript-schwere Websites mit hoher Genauigkeit bearbeitet. Why it stands out: Pros: Keine Code-Extraktion mit AI-Prompts Handhabung dynamischer und JavaScript-schwerer Websites Saubere, strukturierte Ausgaben (CSV, JSON) Cons: Am besten geeignet für das Scraping auf Seitenebene (keine Bulk-Jobs) Pricing: AI Parser ist für alle Benutzer ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Octoparse Best for non-technical users who want visual, no-code scraping with cloud scheduling. Octoparse ist seit langem das Go-to-Tool für Benutzer, die eine Point-and-Click-Schnittstelle wollen, um Elemente auszuwählen und zu extrahieren, ohne Code zu schreiben. Visueller Scraper: Klicken Sie einfach auf die gewünschten Daten – Octoparse erkennt und erfasst sie automatisch. Cloud-Planung: Setzen Sie wiederkehrende Scraps ein, um Preise, Listen oder Arbeitspläne automatisch zu überwachen. APIs: Die Standard-API ermöglicht es Ihnen, strukturierte Daten in JSON, CSV, Excel oder HTML zu exportieren.Die Advanced API fügt Remote-Management und automatisierte Cloud-Workflows hinzu. Octoparse bietet eine der reibungslosesten Lernkurven in der Branche.Es ist ideal für Marketer, Forscher und kleine Teams, die konsistente Daten ohne technische Kopfschmerzen wollen. Why it stands out: Pros: Drag-and-Drop-Schnittstelle, keine Codierung erforderlich Reiche Bibliothek von Vorlagen für beliebte Websites Cloud-basierte Planung und Export Cons: Begrenzte Features in Free Tier Desktop-App manchmal klunky auf Mac Pricing: Kostenlose Ebenen verfügbar; bezahlte Pläne beginnen bei $ 99 / Monat. ScrapeStorm Best for fast, no-code visual scraping with Smart Mode and Flowchart Mode. ScrapeStorm vereinfacht AI-fähiges Scraping für Anfänger, fügt aber Tiefe für fortgeschrittene Benutzer hinzu. Smart Mode: Fügen Sie eine URL ein, und ScrapeStorm erkennt automatisch Muster (wie Produktlisten oder Seiteninhalte) und extrahiert sie. Flowchart-Modus: Für komplexe Kratzer bauen Sie Logik visuell auf – definieren Sie Navigationswege, Schleifen und bedingte Regeln mit einer Drag-and-Drop-Schnittstelle. Seine Dual-Mode-Schnittstelle macht es perfekt für Anfänger und diejenigen, die mehr Kontrolle ohne Codierung wollen. Why it stands out: Pros: Easy Smart Mode für schnelle Einstellungen Erweiterte Flowchart-Anpassung für komplexe Aufgaben Funktioniert auf Windows, Mac, Linux Cons: Begrenzte Skalierbarkeit für sehr große Projekte Einige Berichte über fehlende Datenpunkte im Smart Mode Pricing: Kostenloser Startplan; bezahlte Pläne beginnen bei $ 49,99 / Monat. Extrakte Best for automating data extraction from emails and unstructured text sources. ExtractAI bietet leistungsstarke strukturierte Datenerfassung direkt aus E-Mails, mit natürlicher Sprachverarbeitung, um Inhalte wie Rechnungen, Jobpost-E-Mails oder Kundenanfragen in saubere Formate zu analysieren. Entwickler können es mit minimalem Code in Anwendungen einbinden, was die Extraktion in Echtzeit auslöst.Während es nicht mit Website-Scraping umgeht, automatisiert sein Fokus auf e-Mail-basierte Workflows, was oft manuelle Arbeit erfordert. Pros: Effizientes strukturiertes Parsen von E-Mails oder Nachrichtenprotokollen Reduziert wiederholte Dateneingaben und manuelle Fehler Einfache Integration in CRMs, Google Sheets oder Dashboards Cons: Nicht für das Scrapen von Websites oder Websites ausgelegt Setup erforderlich für kundenspezifisches E-Mail-Feldmapping Preise pro E-Mail können für sehr hohe Volumina möglicherweise nicht gut skalieren Hat einen kostenlosen Plan; bezahlte Pläne beginnen ab $ 19.00. Pricing: Browse AI Best for website monitoring, scheduled scraping, and easy export into Google Sheets or apps. Browse AI bietet eine Code-freie Schnittstelle, in der Sie Bots trainieren, indem Sie auf Webelemente hinweisen und klicken. Sie können Änderungen überwachen, strukturierte Daten extrahieren und Pipeline-Ausgänge direkt in Tools wie Google Sheets, Airtable oder CRMs verwenden. Pros: Schnelle Einrichtung mit intuitivem Bot-Training Geplante Überwachung mit automatisierten Trigger Integriert direkt in Downstream-Tools (Scheets, Zapier) Cons: Kreditlimits können Kosten eskalieren Nicht für extrem komplexe oder anti-Scraping-Umgebungen bestimmt Hat einen kostenlosen Plan; bezahlte Pläne beginnen bei $ 19 / Monat. Pricing: Bardeen Best for combining scraping with automation across Google Sheets, Slack, CRMs, and more. Bardeen ist ein browserbasiertes AI-Automatisierungs-Tool. Seine tiefen Integrationen ermöglichen es Ihnen, Daten (z. B. LinkedIn-Leads, Preislisten) automatisch zu scrapen und dann Workflows über Apps wie Slack, HubSpot, Notion auszulösen – Kopieren und manuelle Übertragung sparen. Pros: Automatisiert Scraping und Downstream-Workflows in einem Tool Browser-basiert und keine Codierung erforderlich Playbooks für gemeinsame Aufgaben und Datenanreicherung Cons: Nicht für schwere Schrauben gebaut Grenzen auf Zeilen/Gutschriften auf niedrigeren Ebenen Hat eine kostenlose Testversion; bezahlte Pläne beginnen bei $ 99 / Monat Pricing: Einfuhr.de Einfuhr.de Best for professional-grade extraction with screenshot-backed auditing. Import.io bietet Enterprise-Level-Web-Scraping, das jeden extrahierten Datensatz mit einem Bild-Snapshot verbindet – von Point-and-Click-Training bis hin zur vollständigen API-Einführung. Pros: Audit-Trails über Screenshots für Compliance Hochskalierbarkeit und API-Unterstützung Starke Unternehmensunterstützung und Zuverlässigkeit Cons: Höhere Kosten als die meisten anderen Werkzeuge Kleine Benutzerbasis kann Features überwältigend finden beginnt bei $ 299 / Monat für den Essential-Plan, mit zusätzlichen benutzerdefinierten Enterprise-Ebenen verfügbar und beinhaltet eine kostenlose Testversion von bis zu 500 Abfragen. Pricing: Was ist ein AI Scraper? Ein AI-Web-Scraper ist ein Tool, das maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung verwendet, um die Datengewinnung von Websites zu automatisieren - selbst solche mit komplexen Website-Strukturen, dynamischen Inhalten oder Anti-Scraping-Schutz. Sie sind oft brüchig: Eine Layoutänderung kann sie brechen, und sie kämpfen im Allgemeinen mit JavaScript-schweren Seiten oder CAPTCHA und Rate-Limit-Blöcken. Traditional web scrapers Im Gegensatz dazu, Sie können die Struktur einer Website analysieren, lernen, wie menschliches Verhalten mit der Seite interagiert, Schlüsseldatenpunkte identifizieren und Daten extrahieren, selbst wenn sie asynchron geladen werden. AI scrapers Stellen Sie sich jetzt vor, Sie bauen ein Marktforschungswerkzeug, um die Preise von Elektronik auf mehreren E-Commerce-Websites zu vergleichen. Traditionelle Scrapers scheitern oft, wenn Produktinformationen dynamisch geladen werden oder Scrolling erforderlich ist. Ein AI-Webscraper kann erkennen und anpassen und alle notwendigen Preis-, Titel-, Verfügbarkeits- und Beschreibungsdaten extrahieren, selbst wenn Skripte asynchron geladen werden. Mit AI-Scrapers erhalten Sie zuverlässige Werkzeugleistung, niedrigere Wartung und eine schnellere Einrichtung - egal, ob Sie Daten wie Preistrends überwachen, Jobbeiträge erfassen oder strukturierte Formate in eine Tabelle wie Google Sheets ziehen, um weitere Analysen durchzuführen. Vorteile der Verwendung von AI Web Scrapers Was sind also die Hauptvorteile, wenn man traditionelle Kratzer aufgibt? 1. Efficiency and speed AI-Web-Scraping-Tools können die Setup-Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Scrapers erheblich reduzieren.Mit Funktionen wie Smart Mode oder natürlichen Sprachanweisungen können Sie Websites schneller scrape und wiederholte Aufgaben automatisieren, ohne Code zu schreiben. 2. Adaptability to complex websites Moderne Websites laden oft Inhalte über JavaScript oder dynamische Elemente. AI-Scrapers sind so konzipiert, dass sie diese JavaScript-schweren Websites bewältigen, CAPTCHA umgehen, IPs drehen und sich an sich ändernde Layouts anpassen – wodurch Ausfallzeiten und gebrochene Scraps minimiert werden. 3. Structured data output Diese Tools extrahieren strukturierte Daten nahtlos, exportieren sie in Formate wie CSV, JSON, Excel oder speichern sie direkt in Google Sheets, CRMs oder Datenbanken. 4. Accessibility for non‑coders Viele der hier vorgestellten Tools (AI Studio, Octoparse, ScrapeStorm, Browse AI) bieten keine Code-Tool-Optionen. Ob über visuelle Schnittstellen oder natürliche Sprachaufrufe, nicht-technische Benutzer können Daten extrahieren und automatisierte Workflows ohne Codierungsfähigkeiten ausführen. Diese Vorteile kombinieren sich, um AI-Web-Scrapers für Marktforschung, Preisüberwachung, wettbewerbsfähige Analyse, Lead-Generation und vieles mehr leistungsfähig zu machen. Schlussfolgerung AI-Scrapers definieren neu, wie wir Webdaten sammeln und verwenden.Von Enterprise-Klasse-APIs bis hin zu intuitiven Tools ohne Code gibt es jetzt eine Lösung für jedes Fähigkeitsniveau und jeden Geschäftsfall. Wenn Sie Skalen und Flexibilität benötigen, ist Oxylabs die beste Wahl. Decodo's AI Parser ist großartig für einfaches, prompt-driven Scraping. Wenn Sie eine hochvisuelle, template-driven-Schnittstelle wollen, ist Octoparse ideal. Für Nischenbedürfnisse (wie App-Integration oder E-Mail-Parsing), Tools wie Browse AI, Bardeen und ExtractAI liefern. Wählen Sie ein Tool, das mit Ihrem Maßstab, Ihrem Workflow und Ihrem technischen Komfortniveau übereinstimmt.Mit AI-Scrapers sind selbst die komplexesten Datenaufgaben jetzt in Reichweite – keine Codierung erforderlich. Bottom line: