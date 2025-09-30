VICTORIA, Seychellen, 30. September 2025/Chainwire/--As Der offizielle Partner, Der Slogan "BUIDL YOUR DREAM FINANCE" wurde während des Heimspiels der Premier League gegen Arsenal am 28. September im St. James' Park auf den LED-Boards gezeigt. von Newcastle United Bauern von Newcastle United Bauern Kurz danach, Sie schätzen die Sorgfalt hinter diesen Notizen und möchten die Geschichte von BUIDL und warum es für ihre Marke wichtig ist, teilen. Sie erhielten freundliche Nachrichten in sozialen Medien, die darauf hindeuten, dass "BUIDL" ein Typo sein könnte. Sie erhielten freundliche Nachrichten in sozialen Medien, die darauf hindeuten, dass "BUIDL" ein Typo sein könnte. BUIDL: Vom Meme zum Mindset In der Krypto-Kultur ist BUIDL ein absichtliches Spiel über "Build", das dem früheren Community-Meme HODL ("Hold") entspricht.Wenn HODL spricht, um den Kurs durch Volatilität zu halten, verschiebt BUIDL den Schwerpunkt auf die Arbeit: Produkte versenden, die Infrastruktur verbessern und zum Ökosystem beitragen. Für BYDFi ist BUIDL vorsätzlich – kein Typo. Sie nutzen es, um ein Bauherrenethos und eine langfristige Sicht auf den Wert zu ehren. Als offizieller Partner von Newcastle United nehmen sie die Kommunikation mit dem Club ernst und schätzen den offenen Dialog mit den Unterstützern. Warum es mit BYDFi resoniert Bei BYDFi ist BUIDL kein Matchday-Slogan - es ist, wie sie funktionieren: Klarheit statt Hype, Fortschritt gemessen in versandten Verbesserungen und Rechenschaftspflicht, die sich in der transparenten Kommunikation, Benutzerbildung und responsiven Unterstützung zeigt. BYDFi verbindet Zugänglichkeit mit Verantwortung, so dass sich die Teilnahme einfach anfühlt, ohne sorglos zu sein, und sie bevorzugen stetige, verifizierbare Schritte gegenüber großen Versprechungen. Die Rolle von BYDFi als Offizieller Crypto Exchange-Partner von Newcastle United gibt dieser Philosophie einen sichtbaren Moment an Spieltagen, aber die Arbeit ist täglich: Hören Sie auf die Benutzer, verfeinern Sie, was verwirrend ist, stärken Sie die Schutzmaßnahmen und halten Sie es wiederholt. Das ist es, was „BUIDL Your Dream Finance“ für sie bedeutet: Ideen von der Seite und in die Praxis zu nehmen, wo konsequente Anstrengung sie in die Realität verwandelt. \n \n "BUIDL erfasst das, wofür wir stehen - die Verwandlung von Absicht in dauerhafte Ergebnisse durch bewusste Maßnahmen", sagte Michael, Mitbegründer und CEO von BYDFi. "BUIDL erfasst das, wofür wir stehen - die Verwandlung von Absicht in dauerhafte Ergebnisse durch bewusste Maßnahmen", sagte Michael, Mitbegründer und CEO von BYDFi. "Die Aufmerksamkeit, die an 'BUIDL' geschenkt wird, dient als Katalysator und bildet eine bedeutende Brücke zwischen den BYDFi- und Newcastle United-Communities." Vom Slogan zur Praxis Diese Philosophie übersetzt sich in klare Betriebsgewohnheiten: Nutzer im Mittelpunkt zu halten, transparent zu handeln und langfristig aufzubauen. In der Praxis bedeutet dies eine stabile Ausführung: Start eines Onchain-Handelswerkzeugs für die Entdeckung von Web3; Erweiterung des Smart Copy Trading und Zusammenarbeit mit Ledger auf einem begrenzten Hardware-Wallet. Parallel dazu verstärken wir die Schutzmaßnahmen mit öffentlichen verifizierbaren Nachweis von Reserven und einem 800 BTC Guardian Fund. Über BYDFi Gegründet im Jahr 2020, bedient BYDFi jetzt über 1 Million Benutzer in über 190 Ländern und Regionen. BYDFi ist der exklusive offizielle Crypto Exchange Partner von Newcastle United. BYDFi bietet eine vollständige Palette von Handelsdienstleistungen – von Spot, Dauerhaften Verträgen, Kopieren Handel, Automatisierten Bots und dem Onchain Tool (MoonX) – Ermächtigung von Anfängern und erfahrenen Händlern, den digitalen Vermögensmarkt mit Vertrauen zu navigieren. BYDFi widmet sich der Bereitstellung einer erstklassigen Krypto-Handelserfahrung für jeden Benutzer. 