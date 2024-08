Zeebu tritt ETHDenver als Cypher-Sponsor bei und startet ZBU Governance Hackathon mit Preisen im Wert von über 45.000 US-Dollar und 2 Millionen US-Dollar

Zeebus Teilnahme und Sponsoring bei ETHDenver beleuchten die Zukunft von DeFi und Blockchain-Governance und setzen einen neuen Standard für das Engagement von Community und Entwicklern.





Zeebu, ein Pionier im DeFi- und Web3-Bereich, gibt seine Teilnahme als Cypher-Sponsor an der ETHDenver bekannt, der weltweit größten und am längsten laufenden ETH-Veranstaltung, die vom 23. Februar bis 3. März stattfindet. Dieses Sponsoring unterstreicht Zeebus Engagement für die Pflege der Web3-Community, die Förderung von Innovationen und die Förderung des #BUIDLing-Geistes. Mit einer Reihe von Keynotes, Hackathons und einzigartigen Community-Engagement-Initiativen möchte Zeebu die nächste Generation brillanter Blockchain-Technologie inspirieren und katalysieren.





„ETHDenver ist nicht nur ein Community-Treffen, sondern ein Schmelztiegel von Ideen, die die Zukunft der Blockchain gestalten.“ Wir sind hier, um Teil dieser Zukunft zu sein – um mit der Gemeinschaft beizutragen, zu lernen und zu wachsen“, sagt Raj Brahmbhatt, Gründer und CEO von Zeebu. „Unser Engagement als Cypher-Sponsor unterstreicht unseren Glauben an die Kraft gemeinschaftsgetriebener Innovation und unser Engagement für das DeFi-Ökosystem.“





Im Herzen von ETHDenver wird Zeebu ein Teilnehmer und ein bedeutender Mitwirkender sein, die Zukunft der Blockchain unterstützen und mit Branchenkollegen, Innovatoren, Gründern, Entwicklern und der breiteren Ethereum-Community in Kontakt treten. Bei der Veranstaltung wird das Team von Zeebu Einblicke in die Zukunft des dezentralen Finanzwesens und in die Rolle von Zeebu bei der Revolutionierung des Telekommunikationsabrechnungsprozesses mit Web3-Technologien geben.





„DeFi befindet sich an einem Wendepunkt und bei Zeebu stehen wir an vorderster Front dabei, sein Potenzial zur Transformation von Industrien zu nutzen. Unsere Präsentation bei ETHDenver wird Aufschluss darüber geben, in welche Richtung sich die Raumfahrt unserer Meinung nach entwickelt und wie Zeebu eine Vorreiterrolle dabei spielt, diese Technologien zugänglich und wirkungsvoll zu machen“, sagt Keshav Pandya, Mitbegründer und COO von Zeebu.





Um die Spannung noch zu steigern, kündigt Zeebu eine Reihe spannender Veranstaltungen und Initiativen an, darunter:





ZBU Governance Innovation Hackathon





Zeebu ist Gastgeber des ZBU Governance Innovation Hackathon, bei dem die Teilnehmer herausgefordert werden, bahnbrechende Lösungen für die Blockchain-Governance zu entwickeln. Mit Preisen in Höhe von insgesamt 48.000 USDC für die Gewinner und Sonderzuschüssen im Wert von bis zu 2 Millionen US-Dollar in ZBU-Tokens für aufstrebende Projekte stellt der Hackathon eine bedeutende Gelegenheit für Entwickler und Startups dar, die Zukunft des Blockchain-Ökosystems von Zeebu zu beeinflussen.





Standspendeninitiative





Zeebu spendet seine Standfläche, um aufstrebende Talente und Projekte vorzustellen und betont damit die Unterstützung für das Wachstum der Community.





Innovatoren stärken: Sponsoring für Entwickler





Durch das Sponsoring von über 100 Entwicklern möchte Zeebu Innovationen fördern und neue Talente im Ethereum-Ökosystem unterstützen.





Zeebus Visionäre teilen ihre Erkenntnisse





Raj Brahmbhatt und Keshav Pandya, die führenden Köpfe von Zeebu, werden Vorträge über die transformativen Auswirkungen von DeFi und Zeebus Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Zahlungstechnologie halten.





Die zehntägige Veranstaltung beginnt mit dem Flaggschiff-Hackathon von ETHDenver, dem sogenannten #BUIDLathon, und geht in die Hauptveranstaltung über, die am 29. Februar 2024 beginnt. Die Veranstaltung umfasst eine NFT-Galerie, eine Spielhalle, Workshops, Networking-Treffen und mehr.





Weitere Informationen zu Zeebu finden Sie unter zeebu.com .





Über Zeebu





Zeebu, die bahnbrechende Web3-Neobank, hat Telekommunikationstransaktionen im Wert von über 900 Millionen US-Dollar abgewickelt und entwickelt sich schnell zu einem vertrauenswürdigen Zahlungs- und Abwicklungspartner für globale Telekommunikationsunternehmen. Die Plattform bedient derzeit über 100 aktive Telekommunikationsanbieter und revolutioniert die Branche durch die Einführung Blockchain-basierter Abrechnungen und des ZBU-Treue-Tokens. Der ZBU-Token ermöglicht sofortige und sichere globale Transaktionen und belohnt Teilnehmer für erfolgreiche Abwicklungen auf der Plattform.





Diese Geschichte wurde als Veröffentlichung von ZEX MEDIA im Rahmen des Brand As An Author-Programms von HackerNoon vertrieben. Erfahren Sie hier mehr über das Programm.