Wie ich meine Englischkenntnisse mit KIs verbessert habe, die auch für Sie funktionieren sollten

Wie ist dein Englisch, Hacker? Laut Similarweb liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich in einem Land befinden, in dem Sie nicht Ihr Muttersprachler sind, bei 78 %, was bedeutet, dass Englisch wahrscheinlich nicht Ihre Muttersprache ist. Wenn es Ihnen schwerfällt, Ihre Gedanken in dieser Sprache auszudrücken, andere zu verstehen, Ihre Standpunkte zu vermitteln und Zeit und Motivation für ein Upgrade zu finden, sind Sie nicht allein.





Ich war dort, habe das getan und es geschafft , das Problem zu lösen ; Ich habe etwas Wertvolles, das ich mit Ihnen teilen möchte. Im Folgenden erzähle ich Ihnen, wie ich meine Englischkenntnisse mithilfe einer hilfreichen, aber weniger bekannten Methode verbessert habe Englisch-Lern-App Ich arbeite jetzt zusammen mit anderen KI-Tools und -Methoden wie bei meiner Oma, die nichts mit ML zu tun haben, aber dennoch effektiv sind.









Inhalt:

I. Die Hintergrundgeschichte: Meine Reise zur Verbesserung meines Englisch





II. Erkunden Sie die Aussprache des KI-Sprachanalysators





III. Mein Ansatz: Wie ich Aussprache, andere Tools und Erfolge verwende





IV. Muttersprachliches Englisch erschließen: Warum KI-Sprachassistenten bahnbrechend sind





Persönliche Erfahrungen, Tipps, Produktbeschreibung und mehr erwarten Sie weiter unten ⬇️⬇️⬇️

I. Die Hintergrundgeschichte: Meine Reise zur Verbesserung meines Englisch

1. Warum ich an meiner Sprache arbeiten musste

Hallo, Hacker! Ich bin Veronika, Marketing- und Produktprofessorin und keine englische Muttersprachlerin. Während ich bei der Arbeit seit Jahren Englisch verwende, war dies hauptsächlich in Regionen, in denen ich nicht meine Muttersprache bin, wie dem Nahen Osten (ein großes Lob an die Leute aus Dubai, die dies lesen!).





Vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, den US-Markt zu erkunden, aber dafür musste ich meine Sprachkenntnisse verbessern. Als ich nach Hause zurückkehrte, wurde die Herausforderung noch größer, was dazu führte, dass ich weniger übte und mein Englisch schlechter wurde.

2. Das Motivationsproblem

Da meine Sprachkenntnisse nachließen, schien die Mission unmöglich. Ich hätte vielleicht nie die Motivation aufgebracht, es direkt anzugehen, aber dann wurde ich aus heiterem Himmel auf eine Traumeröffnung angesprochen. Obwohl ich über alle erforderlichen Fähigkeiten verfügte, erwiesen sich meine Sprachkenntnisse als Stolperstein und zwangen mich, das Angebot abzulehnen.





Überraschenderweise war diese Ablehnung der Anstoß, den ich brauchte, und ich beschloss schließlich, Maßnahmen zu ergreifen, um mein Englisch zu verbessern.









3. Was ich versucht habe

Um meine Sprachkompetenz zu verbessern, die Aussprache zu amerikanisieren und das Verständnis und den Wortschatz zu verbessern, habe ich mich in Inhalte des amerikanischen Englisch über verschiedene Kanäle, Formate und Aspekte des Lebens vertieft. Und das Lesen durch Zuschauen ersetzt.

4. Warum es meine Sprechfähigkeiten nicht verbessert hat

Dieser Ansatz verbesserte alle meine Sprachkenntnisse mit Ausnahme des Sprechens, da er nicht die nötige Übung für arbeitsbezogene Themen vermittelte und, was noch wichtiger war, es an professionellem Feedback zu meiner Rede mangelte. Leider sah ich keine praktikablen Möglichkeiten, dies zu erreichen:





👎 Sprechclubs boten Gespräche mit Nicht-Muttersprachlern und kein wertvolles Feedback .





👎 Die Nachhilfelehrer waren entweder mit Wirtschaftsthemen nicht vertraut oder für mein damaliges Dritte-Welt-Gehalt zu teuer.





👎Freunde waren mehr am lockeren Plaudern als am Unterrichten interessiert (auch hier kein Feedback ).





Während ich auf die altmodische Art lernte, stießen die Leute von Pronounce auf mein Profil und boten mir den Job an, den ich wollte. Was mich jedoch noch mehr beeindruckte, war, dass sie genau das richtige Produkt für meine Bedürfnisse entwickelten.

II. Erkunden Sie die Aussprache des KI-Sprachanalysators





Aussprechen ist eine Englisch-Lern-App, die sich auf die gesprochene Kommunikation konzentriert. Es handelt sich um einen Grammatik-, Sprach- und Ausspracheprüfer, der dabei hilft, die Fähigkeiten zu erlernen, die zum Sprechen, Verstehen und Verstehen erforderlich sind.





Wer Sprechübungen hat, kann fast ohne Zeitaufwand für das Lernen Fortschritte machen: Nehmen Sie einfach Anrufe oder Besprechungen auf, überprüfen Sie die Berichte und arbeiten Sie an der Korrektur von Fehlern ( keine Motivation oder Zeit erforderlich!! ). Wer keine realen Gespräche führen kann, kann die Nutzung der App üben.





Mit modernen KI-Sprachlerntools besteht das Motivationsproblem nicht, da sie Ihre bereits vorhandene Praxis analysieren können. Dies können nicht nur Schreibprüfer wie Grammarly leisten, sondern auch Sprachassistenten können problemlos in Ihre Routine integriert werden .





Ich weiß, dass Videos mehr sagen als tausend Worte – los geht's:









1. Anwendungsfälle

Hier sind die Möglichkeiten, die App zu nutzen:

📞 Zeichnen Sie Ihre Anrufe oder virtuellen Meetings (oder Monologe, wenn Sie keine realen Gespräche führen) auf.





📖 Lesen Sie vorgeschlagene Texte oder andere Inhalte laut vor (ideal für die Vorbereitung auf öffentliche Reden).





🗣 Besprechen Sie vorgeschlagene oder eigene Themen mit KI-Sprachbots (18 Zeichen für jeden Geschmack und 4 verschiedene Akzente 🇺🇸🇬🇧🇦🇺🇮🇳 stehen zu Ihrer Verfügung).





👂 Wählen Sie Text auf Webseiten aus und sprechen Sie ihn mit unserer Chrome-Erweiterung aus.





💾 Fügen Sie Ihrem persönlichen Wörterbuch neue oder schwierigste Wörter und Sätze hinzu und üben Sie sie, um sie zu lernen und zu meistern.

2. Wie das Produkt funktioniert

Die App erkennt Ihre Sprache und gibt Feedback zu Grammatik, Wortschatz, Aussprache, Betonung, Klarheit, Sprechgeschwindigkeit, Pausen, Füllwörtern und mehr. Sie können Ihre Fehler und Unvollkommenheiten erkennen und Erklärungen, Umschreibungsvorschläge und personalisierte Übungen erhalten.





Während Sie Ihre schwerwiegendsten Fehler überwinden, werden andere Bereiche hervorgehoben, in denen Sie Fortschritte erzielen können. Sie erhalten außerdem einen Übungsplan, Fortschrittsberichte und Benachrichtigungen.

3. Feedback, das Sie erhalten

Hier finden Sie Beispiele für Feedback zu Sprachkenntnissen, die unsere Benutzer in der Regel als wesentlich zur Verbesserung erachten.





Grammatik-Feedback:









Feedback zur Wortwahl:









Feedback zur Klarheit und Formulierung:









Feedback zur Aussprache:

Bei wiederholten Aussprachefehlern erhalten Sie eine gesammelte Rückmeldung.









Für sich nicht wiederholende Hinweise erhalten Sie individuelle Hinweise.









Jedes falsch ausgesprochene Wort üben Sie zunächst einzeln.







Und dann innerhalb von Sätzen, da dies für die Verbesserung der Aussprache in der realen Sprache von entscheidender Bedeutung ist.









Die Wörter und Sätze aus Ihrem persönlichen Wörterbuch üben Sie auf die gleiche Weise.

4. KI-Sprachbots

Mit Sprachbots können Sie alles, was Sie wollen, so lange besprechen, wie Sie möchten. Das Produkt bietet Standardthemen wie „Small Talk“ oder „Interview“, aber Sie können jedes andere erstellen, da es sich um LLMs handelt.





Sie helfen Ihnen immer gerne weiter 👇😄









Im Ernst: Die wertvollsten Informationen über die Bots werden unten hervorgehoben:





Sprachbots helfen nicht nur dabei, mehr Übung zu bekommen!

Bei Pronounce können Sie das Sprechtempo anpassen, zwischen Stimmen und Akzenten wechseln und Untertitel vorlesen. Es ist super hilfreich, um das Hörverständnis zu verbessern.



Mit jeder KI zum Sprachenlernen können Sie sie bitten, ihre Wörter neu zu formulieren und das Thema so lange zu besprechen, bis Sie sich sicher fühlen. Dies steigert den Wortschatz und die Sprachkompetenz .

5. Fälle aus dem wirklichen Leben

Da wir wissen, dass durch Lernen erworbene Sprachkenntnisse oft nicht praktisch genug sind und Lernende im Alltag typischerweise mit Herausforderungen konfrontiert werden, haben wir kürzlich Praxisbeispiele auf den Markt gebracht.





Jetzt können Sie eine reale Situation mit einem KI-Speechbot üben und von einem anderen Anleitung und Feedback erhalten. Wie im gesamten Produkt bieten wir sowohl Standardfälle als auch die Möglichkeit, eigene Fälle zu erstellen.









III. Mein Ansatz: Wie ich Aussprache, andere Tools und Erfolge verwende

1. Wie ich Pronounce verwende

📞 Nehmen Sie meine Rede auf Ich zeichne alle meine Anrufe, Besprechungen und Sprachnachrichten an Freunde auf – alles, in dem ich Englisch spreche.

📖 Vorlesen Wenn ich eine Rede vorbereiten muss (z. B. eine Produktdemo), füge ich den Text zur App hinzu und lese ihn vor.



Wenn Sie eine Rede vorbereiten müssen, lesen Sie sie zunächst laut vor. Wenn Ihre Aussprache alles andere als perfekt ist, können Sprachanalysatoren, genau wie Menschen, einige Ihrer Wörter oder Sätze falsch verstehen. Indem Sie der KI die Kopie zur Verfügung stellen, geben Sie sich selbst das richtige Feedback.

Wenn Sie nicht wissen, wie man einige Wörter ausspricht, sprechen Sie sie zuerst mit KI aus. Pronounce verfügt beispielsweise über eine Chrome-Erweiterung für diesen Zweck.

Ich beginne immer damit, meine Reden laut vorzulesen und wechsle erst dann zur Aufnahme, wenn ich nur kleinere Korrekturen erhalte.





🤖 Sprechen Sie mit Bots Wenn ich in einer freien Minute niemanden zum Reden habe, sage ich „Hey Siri Blake/Jenny…“ und bespreche Arbeit, Bücher, Filme, das Wetter – was immer ich will.





Schon 5 (!) Minuten Übung pro Tag können zu Fortschritten führen.





🏋️‍♂️ Machen Sie personalisierte Übungen Ehrlich gesagt viel weniger, als ich sollte. Ich überspringe zum Beispiel häufig Fehler bei der Aussprache, die sich nicht wiederholen.

2. Was ich sonst noch mache

Sehen und lesen Sie weiterhin Inhalte auf Englisch Wollten Sie schon immer auf Binge-Watching verzichten? Ich habe eine Lösung für Sie! Fangen Sie einfach an, jeden einzelnen Moment zurückzuspulen, den Sie nicht mitbekommen haben, und schreiben Sie jedes neue Wort oder jeden neuen Satz auf – und voilà, Sie hassen es mehr, Netflix zu schauen, als Zahnarztbesuche! 😄

Nun, so habe ich angefangen. Heutzutage komme ich immer noch auf unklare Momente zurück und mache Screenshots, aber nicht immer. Nach mehreren Monaten intensiven Lernens ist mir klar geworden, dass meine produktiven Gewohnheiten auf lange Sicht Spaß machen müssen. Ansonsten überspringe ich sie.



Fordern Sie sich nicht zu sehr; Andernfalls könnte es sein, dass Sie aufgrund von übermäßigem Druck zögern. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Lernen Spaß macht!





Überprüfen Sie alle meine Texte und Reden von Grammarly In erster Linie um Grammatik und Wortschatz zu überprüfen. Die Umschreibung könnte besser sein, daher bevorzuge ich zu diesem Zweck ChatGPT (siehe unten).



Meiner Erfahrung nach ist Grammarly hervorragend darin, Fehler zu finden, erfasst aber nicht-native Inhalte oder Paraphrasen möglicherweise nicht effektiv. Ich würde empfehlen, es hauptsächlich für den ersten Zweck zu verwenden.

❗️ Wie bei generativen KI-Tools kann es manchmal zu Fehlern kommen! Nach meinen Beobachtungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas übersehen wird, umso höher, je länger die Kopie ist.





Überprüfen Sie noch einmal meine Texte und Reden von ChatGPT Ich habe nichts Besseres als ChatGPT gefunden (selbst die kostenlose Version ist in Ordnung), um die Natürlichkeit von Sprache zu überprüfen. Es bietet auch recht gute Alternativformulierungen.





Meiner Erfahrung nach spielt die Eingabeaufforderung keine große Rolle, die anschließende Optimierung dagegen schon (übrigens zeigte die OpenAI- Studie das gleiche Ergebnis). Deshalb verwende ich supereinfache Eingabeaufforderungen wie die folgende und leite das Modell weiter.

Überprüfen Sie, ob das Folgende in korrektem amerikanischem Englisch verfasst ist und muttersprachlich erscheint. Kann informell sein, ist aber in Ordnung. Wenn es keine Anforderungen erfüllt, schlagen Sie vor, was und wie korrigiert werden soll .

3. Meine Ergebnisse

Nach mehreren Monaten unregelmäßiger Nutzung der oben genannten Tools habe ich folgende Ergebnisse festgestellt:





Bessere Grammatik und Aussprache, größerer Wortschatz

Mittlerweile sind etwa 97 % meiner Rede grammatikalisch korrekt, gut ausgesprochen und mit den richtigen Wörtern gefüllt. An der Startlinie waren es nur 85-90 % und ich sprach wie im Screenshot (🙈😂).





Besseres Hörverständnis Ich habe nicht versucht, es zu bewerten, aber ich sehe erhebliche Fortschritte. Normalerweise habe ich nur dann Verständnisschwierigkeiten, wenn ich auf unbekannte Wörter stoße. Außerdem erkenne ich Fehler in meiner Aussprache viel besser.





Mehr muttersprachliche Sprache Ich habe keinen Beweis dafür, aber meine Rede wird zweifellos einheimischer. Sind Ihnen beim Lesen dieses Artikels unnatürliche Formulierungen aufgefallen? Ich spreche ganz genauso. Pronounce, Grammarly und ChatGPT helfen mir dabei, meine Gedanken besser zu formulieren.

Ich füge meinem persönlichen Wörterbuch auf Pronounce neue Phrasen hinzu, überprüfe sie von Zeit zu Zeit und baue sie in meine Rede ein.





Erst nach mehreren Monaten mit KI wurde mir klar, wie unnatürlich meine Sprache war. Und ich bezweifle, dass jemand ohne KI ein klares Verständnis seiner Sprachkenntnisse erlangen kann . Kein Mensch wird jeden Satz, den Sie schreiben und sagen, analysieren und das aussagekräftigste Feedback abgeben.

IV. Muttersprachliches Englisch erschließen: Warum KI-Sprachassistenten bahnbrechend sind

Lassen Sie mich zusammenfassen:

Es ist fast keine zusätzliche Zeit erforderlich , wenn Sie bereits etwas Übung in der Sprache haben, die Sie lernen möchten.

Es gibt KI-Tools für so ziemlich alles, was Sie brauchen : Schreiben, Sprechen, Sprechen, Übersetzen usw.

Sprachbots sind unglaublich nützlich, um das Hörverständnis und den Wortschatz zu verbessern. Der Einsatz von Writing Fixern und Chatbots ist bereits zur Norm geworden. Sprachanalysatoren und Sprachbots sind gleichermaßen nützlich, nur weniger bekannt.

Meiner Meinung nach kann Ihnen nur KI ein klares Verständnis Ihres Sprachniveaus vermitteln.





Verschiedener Meinung sein? Habe Fragen? Oder etwas zum Teilen? Bitte lassen Sie es mich in den Kommentaren oder in DMs in den sozialen Netzwerken wissen. Ich habe versucht, diesen Artikel nützlich zu gestalten und würde mich über Ihr Feedback freuen. Das ist mein Ziel bei der Zusammenarbeit mit Gemeinschaften. Wir freuen uns über jede Reaktion!!

ich zuerst geteilt eine Geschichte darüber, wie ich vor ein paar Monaten in einer anderen Tech-Community mein Englisch mit Pronounce in Russian verbessert habe. Allerdings nutzte ich zu diesem Zeitpunkt keine anderen KI-Tools, hatte eine engere Erfahrung, erzielte weniger positive Ergebnisse und ging aus einem anderen Blickwinkel an die Sache heran.





Außerdem hatte unser Produkt weniger Funktionen. Bei Interesse können Sie es sich gerne ansehen, aber bedenken Sie den großen Unterschied.