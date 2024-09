Siehe: Die Autonomie, die wir immer gesucht haben

Menschen!





Ein interessantes Funkeln in der dunklen, leeren Weite des Kosmos.





Gefangen auf einem schwebenden Steinball, um Trübsal in den Weltraum zu treiben und von unerbittlichen, widersprüchlichen Gefühlen gequält zu werden. Gefängnis innen und Gefängnis außen. Warten auf den Ruf des Todes. Was zum Teufel ist diese Existenz und welchen Nutzen hat sie?





Zumindest haben wir einander.





Rechts?





Ja das tun wir.





Plus die Ressourcen der Erde. Und am wichtigsten ist diese kleine Stimme, die uns immer wieder sagt, wir sollen mehr werden. Also taumeln wir weiter. In diesem großen Labyrinth der Existenz ist nichts sicher, aber wir geben nicht einfach nach. Wir suchen im verwirrenden Unbekannten nach einem Ziel. Wir tun, was wir tun, auf der Suche nach Erfüllung.





So lösen wir Probleme für diejenigen, die wir lieben. Wir graben uns wirklich hinein und ernten geniale Kreationen aus unserem Inneren. Es macht uns glücklich, also machen wir weiter. Wir jagen weiter dem nach, wonach sich unser Herz sehnt. Was haben viele gefragt? Was wollen wir wirklich? Einige der klügsten unter uns haben ihm einen Namen gegeben, und ich wage ihnen zuzustimmen. Es ist was es ist; Freiheit!





Freiheit von Wünschen, Tod und uns selbst. Freiheit von allem, was uns einschränkt. Freiheit von dieser großen Knechtschaft, die wir sind. Daher bauen wir in unserer unermüdlichen Sehnsucht diese große Brücke der Wissenschaft. In die Materie, in den Raum, ins Leben. Rein in die Technik!





Oh, dass wir das finden, was wir suchen. Oh, dass wir finden; Autonomie!

Autonomie war schon immer der Motor der Technologie









Der Mensch war schon immer an Grenzen gebunden, gegen die er sich ständig auflehnt. Stellen Sie sich die Tage der Höhlenmenschen vor. Obwohl wir klein, langsam und schwach waren, waren wir den strengen Gesetzen des Dschungels völlig unterworfen. Dominiert von mächtigen Kreaturen. Doch unser großes Gehirn brachte uns an die Spitze der Nahrungskette. Erfindungen wie Speer, Messer und Pfeil sowie fortschrittliche Jagdstrategien halfen uns, die mächtigen Bestien zu besiegen, die die Wildnis beherrschten.





Dann gründeten wir unsere eigenen Gesellschaften und wurden von Stammesgesetzen regiert. Allerdings waren es keine ganz anderen Dschungelgesetze, aber jetzt hatten starke Menschen das Sagen. Dann kam die Herrschaft der Religion, und die Priester waren an der Macht. Dann kamen Länder mit schlauen Politikern. Dann kam der Kapitalismus mit wohlhabenden Geschäftsleuten, die heute das Sagen haben.





All diese Veränderungen wurden durch Fortschritte vorangetrieben, da Menschen versuchen, mehr Kontrolle über ihr Leben zu erlangen. Von der Herrschaft wilder Tiere über starke Männer und Priester bis hin zu Politikern und Geschäftsleuten haben Menschen immer Systeme erfunden, die ihnen mehr Kontrolle über ihr Leben gaben. Und dieser Fortschritt zeigt sich nicht nur in der Technologie unserer Führung, sondern auch in den Alltagsgeräten, die wir nutzen.





Zuerst gab es Höhlen und Steinwerkzeuge, dann kamen Dörfer und Metallwerkzeuge und dann kamen Städte und analoge Maschinen. Jetzt haben wir Städte und digitale Technologie. Dieses Streben nach Autonomie in unserer Technologie hat seinen Höhepunkt in dem gefunden, was wir ein dezentrales Internet oder Web3 nennen.

Autonomie in Web3

Web 3 ist nach wie vor eine relativ junge Technologie, die noch weitgehend verstanden werden muss. Dennoch wird es bereits weithin angenommen, da die Vorteile offensichtlich sind. Einfach ausgedrückt zielt web3 darauf ab, das Internet und das Finanzsystem unter die Kontrolle aller und nicht nur einiger weniger Riesenkonzerne zu bringen.





Warum ist das notwendig, fragen Sie sich vielleicht?





Nun, die Antwort ist einfach:





„Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut!“





Das Internet und die Finanzsysteme stellen die wichtigsten Technologien dar, die Menschen entwickeln konnten. Daher liegt eine große Macht in den Händen von jedem, der sie kontrolliert. Es ist kein Wunder, dass hochrangige Regierungsbeamte und Tech-Milliardäre die Liste der mächtigsten Menschen der Welt dominieren.





Diese große Macht, die es solchen Menschen ermöglicht, die Kontrolle über die ganze Welt auszuüben, ähnelt der legendären absoluten Macht, die ihre Träger absolut korrumpiert. Und wir haben bereits gesehen, wie diese Korruption im Spiel ist. Zum Beispiel; Facebook hat mehrere Verstöße gegen die Daten von Nutzern registriert , Twitter wurde mehrfach vorgeworfen, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken , US-Politiker wurden beim Betrügen durch Insiderhandel an der Börse erwischt usw.





Daher benötigen das Internet und der Finanzmarkt, die nachhaltige Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben, ein gewisses Maß an Demokratie. Das verspricht web3. Kryptowährungen wurden eingeführt, um Menschen direkte Transaktionen zu ermöglichen, ohne Zwischenhändler in den Bankinstituten in Anspruch nehmen zu müssen, die oft in betrügerischer Absicht vom Geld der Menschen profitieren, ohne oder nur mit geringer Strafe. Die Kombination von Krypto mit Blockchain-Technologie bietet der Welt ein globales dezentrales Finanzinternet, das niemand vollständig kontrolliert und von dem jeder profitieren kann.

Ist Autonomie wirklich möglich?









Es wurden viele Vorbehalte hinsichtlich der Praktikabilität von web3 und der Frage geäußert, ob es wirklich autonom sein kann. Zum Beispiel; Grundlegende Blockchain-Infrastrukturen werden häufig auf Web2-Servern mit zentraler Steuerung gehostet. Außerdem ist das Mining von Kryptowährungen energieintensiv, was das gesamte System von Energieversorgern abhängig macht. Wären die Energieversorger und Serverbesitzer nicht die neuen Bosse in der Stadt?





Nun, das ist ein kritisches Problem, das noch gelöst werden muss. Die Blockchain-Technologie löst jedoch langsam das Problem der zentralen Server durch komprimierte verteilte Speicherung der Technologie auf den Geräten ihrer Benutzer. Im Grunde ist eine Blockchain eine Datenbank, und auf jedem Gerät, das eine Verbindung zur Blockchain herstellt, ist eine Version der Datenbank gespeichert.





Dadurch ist es möglich, dass die Milliarden von Geräten, mit denen Benutzer eine Verbindung zur Blockchain herstellen, als über die ganze Welt verteilte Server fungieren und nicht nur ein zentraler Server. Wir drücken die Daumen für die Zukunft.





Was das Stromproblem angeht: Nun, die meisten Kryptowährungen verfügen über eine begrenzte Menge an Token, die geschürft werden können, daher ist das Schürfen keine ewige Sache. Außerdem ermöglichen alternative Energieformen wie Solarenergie den Bergleuten die Einrichtung erschwinglicher personalisierter Energiequellen.





Somit können zentralisierte Energieversorgungsunternehmen möglicherweise umgangen werden. Mit diesen Überlegungen kann die Autonomie, die web3 verspricht, voraussichtlich erreicht werden.

Zukunft der Autonomie













Stellen Sie sich das vor...





Du schläfst jetzt ein und erwachst im autonomen Zeitalter. Roboter regieren jetzt die Welt. Der Planet ist ein großes Land, das von den Vereinten Nationen verwaltet wird und seinen Hauptsitz in Earth City hat (einer riesigen kreisförmigen künstlichen Insel, die im Atlantischen Ozean auf dem Längengrad 0 Grad und dem Breitengrad 0 Grad gebaut wurde). Netzwerke aus Unterwasser-Hyperloop-Linien und Hochgeschwindigkeitszugbrücken verbinden alle Kontinente in wenigen Minuten und die ersteren Länder sind nichts anderes als politische Provinzen für ordnungsgemäße Dokumentation und Sicherheit.





Autonome Fahrzeuge mit wenigen oder keinen Unfällen dominieren die Straßen und autonome Raumschiffe durchqueren den Weltraum, um Menschen und Ressourcen rund um das Sonnensystem zu transportieren. Der Mensch hat endlich das Sonnensystem kolonisiert. Die Welt lebt im Überfluss, da automatisierte High-Tech-Farmen alle unsere landwirtschaftlichen Bedürfnisse decken.





Grundlegende Annehmlichkeiten wie Wasser, Strom und Bildung sind kostenlos, und jeder erhält einen existenzsichernden Lohn, um sekundäre Bedürfnisse wie Immobilien auf der ganzen Welt, Internetzugang und Transport zu decken. Moderne Annehmlichkeiten wie Technologie, Kunst, Unterhaltung, Erkundung und Finanzhandel sind die Bereiche, in denen Unternehmen tätig sind.





Web3 ist voll funktionsfähig. Überall gibt es Hologrammgeräte, mit denen Menschen das Dinterverse (dezentrales Internet-Metaversum) erleben können, das alle diese Geräte als Server nutzt. DAOs, die auf Open-Source-Technologie basieren, sind das globale Abstimmungsmittel, wobei Auth ID die führende Open-Source-Plattform für dezentrale Technologie ist.





Industriebasierte Kryptomünzen sind das Tauschmittel (z. B. Techon für Technologie, Agrocoin für Landwirtschaft, Muse für Musik usw.) und der Kryptox-Handel (der damalige Devisenhandel) ist das wichtigste Beschäftigungsmittel für alle, mit denen spekuliert wird Welche Branche wird je nach Saison besser abschneiden?





Bitcoin hat sich jedoch als einzige weltweit und branchenübergreifend akzeptierte Währung verewigt. Die globale Armut wurde beseitigt und die finanzielle Ungleichheit ist weltweit sehr gering, da der Kryptox-Handel für jedermann zugänglich ist. Ein dezentrales Finanzsystem war der entscheidende Faktor, da es durch den relativ einfachen Kryptox-Handel zu einer Explosion des Wohlstands führte.





Sie untersuchen Ihren Handel auf Ihrem Holophon. Es geht Ihnen sehr gut und Sie werden diese Woche weitere 50.000 US-Dollar verdienen. Sie lächeln vor sich hin, während Sie aus dem Fenster Ihres geräuschlosen Starjets blicken (geräuschlose Schnellflugzeuge, die Menschen in wenigen Minuten um die Welt befördern). Die Stadt unten ist ein großes Wunder, wie die Leute sagten.





Sie machen Urlaub in Earth City. Es ist dein erstes Mal. Du bist deswegen gekommen. Die Statue der Autonomie oder „der menschliche Geist“, wie sie liebevoll genannt wird. Viele weinen, als sie zum ersten Mal seine Herrlichkeit erblicken. Das Symbol des menschlichen Sieges auf der Erde. Es erscheint am Horizont. Die glänzende Büste eines gekrönten androgynen Menschenkindes endet in der Taille, sodass es weder männlich noch weiblich ist. Völlig transparent, als ob es vollständig aus Glas wäre, daher der Name menschlicher Geist. Mit beiden in Freiheit erhobenen Händen hält er in der rechten Hand Bitcoin (die erste globale Kryptowährung) und in der linken eine Schriftrolle.





Ihr Schiff führt die zeremonielle Umrundung der Statue durch. Dann geht es an der Schriftrolle vorbei und Sie sehen diese legendären Worte. Du liest es mit leiser Stimme.





„Wir Menschen glauben, dass wir alle frei geboren sind. Frei zu leben, frei zu lieben, frei zu gedeihen!“





Ein Lächeln huscht über Ihr Gesicht und Sie nehmen sich vor, diesem großartigen Motto treu zu bleiben. Dann hörst du ein Telefon klingeln. Eine vertraute alte Musik. Es wird immer lauter. Es ist dein Telefon. Du hast natürlich geträumt. Sie fluchen, während Sie Ihr Telefon in die Hand nehmen. Es ist Ihr Chef, der Sie auffordert, zur Arbeit zurückzukehren. Sie unterbrechen den Anruf und seufzen enttäuscht. Dieser Traum war einfach wunderschön.





Dann fällt Ihnen ein:





Die heutige Welt ist ein einziger Albtraum!





WAS BEDEUTET DAS

Web3 steht vor der Tür. Kryptowährungen gibt es überall und die Blockchain-Infrastruktur wird von Tag zu Tag ausgefeilter. Viele Krypto-Millionäre durchstreifen die Erde, um den wahren Wert der Technologie zu beweisen. Die Dezentralisierung ist auf dem Weg. Nachfolgend finden Sie die Vorhersagen, die Sie über web3 wissen sollten.





Dezentralisierung ist die Zukunft. Digitale Güter wie NFTs, In-Game-Gegenstände, virtuelle Immobilien und dezentraler Austausch (DEX) werden eine neue Branche schaffen. Währungen werden stärker globalisiert. Unternehmen werden kleiner und personalisierter. Self-Service wird zur neuen Art der Finanzbranche werden.





Wie bereite ich mich auf die Autonomie vor?

Informieren Sie sich über Kryptowährungen, Blockchain-Technologie und das Metaversum. Investieren Sie in vielversprechende Kryptomünzen. Nehmen Sie an öffentlichen Web3-Foren teil. Finanzieren Sie Web-3-Projekte, wenn Sie können. Erfahren Sie, wie Sie mit dem Internet selbst Geld verdienen.