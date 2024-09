Omnichain BTC Asset FBTC überschreitet 100 Mio. $ in TVL, Ignition stellt „Sparkle“-Kampagne vor

SINGAPUR, Singapur, 21. August 2024/Chainwire/--Nach der Einführung von FBTC, einem Omnichain-Bitcoin-Asset, das eine 1:1-Bindung an BTC aufrechterhält, gab Ignition heute bekannt, dass FBTC laut Dune einen Total Value Locked (TVL) von 100 Millionen US-Dollar überschritten hat. Ebenfalls angekündigt wurde die „Sparkle“-Kampagne, bei der frühe FBTC-Inhaber punkteinspirierte „Sparks“ für zukünftige Belohnungen erhalten.

FBTC wird unterstützt von Kernbeitragenden Mantel , ein aufstrebendes, DAO-geführtes Blockchain-Ökosystem, das um Ethereum Layer 2 (L2) Mantle Network und das Ether Liquid Staking-Protokoll mETH Protocol herum aufgebaut ist, und Antalpha Prime , eine zuverlässige digitale Asset-Technologieplattform für Institutionen.

Während tokenisierte Bitcoin-Vermögenswerte den Weg für die Wiederbelebung von Bitcoin in DeFi ebnen, läutet der bedeutende Meilenstein von FBTC eine neue Ära der sich entwickelnden Nützlichkeit und Geschwindigkeit von Bitcoin ein – und verwandelt die ursprüngliche Kryptowährung von einem einfachen Wertaufbewahrungsmittel in einen dynamischen Vermögenswert, der das Potenzial für verschiedene ertragsgenerierende Möglichkeiten bietet.

FBTC wurde von Ignition entwickelt und ist ein Omnichain-BTC-Asset, das liquide ist und sich leicht in verschiedene Strategien zur Ertragssteigerung integrieren lässt. FBTC zielt darauf ab, das Wachstumspotenzial von Bitcoin freizusetzen, indem es zum Standard für Bitcoin-Transaktionen wird und im Wesentlichen alle anderen Blockchains in ein Bitcoin L2 verwandelt. FBTC wird derzeit auf Ethereum, Mantle Network und BNB Smart Chain eingesetzt, weitere unterstützte Blockchains werden folgen.

„Der bemerkenswerte Erfolg von 100 Millionen US-Dollar in TVL für FBTC in so kurzer Zeit ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein für dieses aufstrebende BTC-Asset, sondern auch ein Beweis für die sich entwickelnde Landschaft des Bitcoin-Nutzens. Die schnelle Einführung von FBTC, unterstützt durch das vielfältige Partner-Ökosystem von Ignition, markiert ein neues Kapitel im dezentralen Finanzwesen (DeFi), in dem das Potenzial von Bitcoin über mehrere Blockchains hinweg voll ausgeschöpft wird. Während Ignition weiterhin Innovationen entwickelt und die Fähigkeiten von FBTC erweitert, schaffen wir nicht nur Renditemöglichkeiten – wir denken neu darüber nach, wie Bitcoin mit dem breiteren DeFi-Ökosystem interagiert“, sagte Igneus Terrenus, Paramount Pyromancer bei Ignition.