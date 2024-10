Die Skalierbarkeit der Blockchain neu erfinden: Der bahnbrechende Ansatz von U2U Network für die Web3-Infrastruktur

Willkommen zu einem exklusiven Gespräch mit Trung Trang Nguyen, dem visionären Architekten des U2U Network. In einer Welt, in der sich die Blockchain-Technologie rasant weiterentwickelt, steht Nguyen an der Spitze der Innovation und bietet einzigartige Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen der Branche. Heute begleitet er uns, um tief in die Funktionsweise des U2U-Netzwerks einzutauchen und zu enthüllen, wie sie Skalierbarkeit neu definieren und neue Maßstäbe für die Zukunft der dezentralen Technologie setzen. Machen Sie sich bereit, die Geheimnisse hinter dem revolutionären Ansatz von U2U Network und seinen Auswirkungen auf das Blockchain-Universum aufzudecken.





Neue Wege in der Blockchain betreten: Trung Trang Nguyen stellt den visionären Ansatz von U2U Network vor

Ishan Pandey: Vielen Dank, dass Sie sich uns angeschlossen haben, Trung. Können Sie als Architekt hinter den innovativen Lösungen von U2U Network erklären, wie das U2U Network das Problem der Skalierbarkeit in der Blockchain-Technologie auf einzigartige Weise angeht?





Trung Trang Nguyen: Zunächst möchte ich mich für Ihre Einladung zum Interview bedanken. Ich schätze die Gelegenheit, etwas über U2U Network zu berichten.





Was Ihre Frage betrifft, kann ich definitiv bestätigen, dass Skalierbarkeit derzeit ein großes Problem für die Blockchain-Technologie darstellt – eines, das viele in den letzten Jahren zu überwinden versucht haben. Auch wenn große Fortschritte erzielt wurden, haben die meisten Technologien noch nicht einen ausreichend hohen Durchsatz für eine Masseneinführung erreicht, und das alles mit Kompromissen in Bezug auf Sicherheit, Dezentralisierung oder beides – was nie gut ist.





Das U2U-Netzwerk löst das Skalierbarkeitsproblem auf einzigartige Weise mit dem U2U-Subnetz. Dank unserer beiden bahnbrechenden Technologien Universal Message Verification (UMV) und OstracismVM ist U2U Subnet in der Lage, eine unbegrenzte Skalierbarkeit zu ermöglichen und gleichzeitig Sicherheit und Konsistenz zu gewährleisten. Ich bin zuversichtlich, dass das Problem der Skalierbarkeit mit U2U Subnet nun endlich gelöst werden kann.





Ishan Pandey: Wie unterstützt die Infrastruktur von U2U Network mit dem Aufkommen von Web3 die sich entwickelnden Anforderungen dezentraler Anwendungen und Dienste?





Trung Trang Nguyen: Ich stimme Ihnen zu, dass Web3 in letzter Zeit stark zugenommen hat, was einen transformativen Wandel hin zu einem dezentralen digitalen Ökosystem bedeutet und die Funktionsweise von Anwendungen und Diensten revolutioniert. Dieses neue Paradigma priorisiert Benutzersouveränität, Datenschutz und Peer-to-Peer-Interaktionen. Dezentrale Anwendungen (dApps) stehen im Vordergrund und erfordern robuste, transparente und belastbare Infrastrukturen, um effektiv zu funktionieren. Dies unterstreicht erneut die Notwendigkeit innovativer Infrastrukturlösungen, die sich an die dynamische und dezentrale Natur von Web3 anpassen können.





Ich verstehe das sehr gut, weshalb das U2U-Netzwerk überhaupt entwickelt wurde. Ich weiß genau, was im Gesamtbild der Web3-Landschaft fehlt, und U2U Network passt perfekt an diesen Ort. Helios Consensus, unterstützt durch U2U Chain und U2U Subnet, bietet bis zu 500.000 TPS und eine Transaktionsendzeit von 650 ms, was für jede dezentrale Anwendung und jeden dezentralen Dienst jeder Größenordnung mehr als ausreichend ist.





Ishan Pandey: Das U2U-Netzwerk bietet verschiedene Dienste wie DeFi, NFT, GameFi und mehr. Wie stellen Sie ein Gleichgewicht zwischen der Vielfalt der Anwendungen und der Gesamtleistung des Netzwerks sicher?





Trung Trang Nguyen: U2U Network kann dank seiner Fähigkeit zur Parallelverarbeitung die Netzwerkleistung auch bei einer großen Anzahl von Anwendungen problemlos aufrechterhalten. Wie Sie vielleicht bereits wissen, besteht das U2U-Netzwerk aus zwei Kernkomponenten: U2U-Kette und U2U-Subnetz. Während U2U Chain für die robuste dApp-Entwicklung konzipiert ist, ist U2U Subnet speziell für dezentrale Dienste wie Decentralized Private Network (DPN) und Decentralized ID (DID) konzipiert.





Das einzigartige Merkmal des U2U-Netzwerks besteht darin, dass sowohl die U2U-Kette als auch das U2U-Subnetz Transaktionen parallel verarbeiten können. Für U2U Chain wird dies durch die Directed Asymmetric Graph (DAG)-Struktur ermöglicht, die U2U Chain von anderen herkömmlichen Blockchains unterscheidet. Beim U2U-Subnetz wird jedes Subnetz optimal für nur eine Aufgabe erstellt, sodass alle Subnetze Transaktionen parallel abwickeln können, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Dank der Fähigkeit des U2U-Netzwerks zur parallelen Verarbeitung sind Netzwerkengpässe nie zu befürchten.





Ishan Pandey: Wie plant U2U Network im Hinblick auf die Geschäftsstrategie, Entwickler und Benutzer im hart umkämpften Blockchain-Bereich anzuziehen und zu halten?





Trung Trang Nguyen : Auf der Benutzerseite bedient U2U Network neben den normalen Web3-Benutzern, die direkt in unser Ökosystem eingebunden sind, auch einen ganz besonderen und wichtigen Kundentyp, nämlich Web2-Unternehmen. Mit unserem Decentralization on Demand (DoD)-Service gehen wir davon aus, dass wir vielen dieser Unternehmen dabei helfen können, ihre Anwendungen und Systeme problemlos in die Blockchain einzubinden. Dies ermöglicht uns den Zugriff auf eine sehr große Benutzerbasis, die den meisten in diesem wettbewerbsintensiven Blockchain-Bereich bisher keine Beachtung geschenkt hat.





Auf der Entwicklerseite hält U2U Network es für sehr wichtig, Entwickler und Entwickler dezentraler Produkte und Anwendungen anzuziehen, insbesondere wenn die Humanressourcen in diesem Bereich immer noch unglaublich knapp sind. Um diesem Problem entgegenzuwirken, organisieren wir ständig Hackathons mit tollen Belohnungen für Teilnehmer und Gewinner, um sicherzustellen, dass mehr Entwickler das U2U-Netzwerk kennen und daran teilnehmen. Gleichzeitig haben wir verschiedene Zuschussrichtlinien für Entwickler eingeführt, die sie beim Aufbau unseres Ökosystems finanziell unterstützen möchten, damit sie sich auf die Bereitstellung der besten Produkte konzentrieren können.





Ishan Pandey: Welche Vision hat U2U Network für die Zukunft der Blockchain-Technologie, insbesondere in realen Anwendungen?





Trung Trang Nguyen: Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der die Blockchain-Technologie nahtlos in alltägliche Anwendungen integriert wird und so die Effizienz, Sicherheit und Benutzererfahrung verbessert. Unser Ziel ist es, der Katalysator dieser Transformation zu sein und es realen Anwendungen zu ermöglichen, das volle Potenzial der Blockchain-Technologie auszuschöpfen, ohne die damit oft verbundenen Komplexitäten.





Ishan Pandey: Die U2U-Kette verfügt über eine beeindruckende Transaktionsabschlussgeschwindigkeit von 650 ms. Können Sie sich mit den technologischen Innovationen befassen, die dies ermöglichen?





Trung Trang Nguyen: Wie bereits erwähnt, ist die herausragende Leistung von U2U Network das Ergebnis des Helios Consensus, der durch U2U Chain und U2U Subnet unterstützt wird.





U2U Chain ist eine DAG-basierte, EVM-kompatible Kette. Seine Einzigartigkeit ist dreifach: Erstens verwendet U2U Chain DAG als Kerndatenstruktur anstelle der herkömmlichen Blockchain-Technologie, was eine unglaublich niedrige Latenz und eine schnellere Transaktionsabschlusszeit ermöglicht. Zweitens kann die U2U-Kette aBFT (Asynchronous Byzantine Fault Tolerance) erreichen, den sichersten heute bekannten Konsensmechanismus. Drittens nutzte U2U Chain DPoS (Delegated Proof of Stake), eine modifizierte Version von Proof of Stake, die höhere Effizienz und Dezentralisierung bietet und umweltfreundlicher ist.

U2U Subnet basiert auf der U2U-Kette und ist eine bahnbrechende Skalierungslösung, die unbegrenzte Skalierbarkeit ermöglicht. Durch die Implementierung einer innovativen Technologie namens Universal Messages Verification (UMV) und OstracismVM – einer ursprünglichen virtuellen Maschine – ist U2U Subnet in der Lage, nahtlose Konnektivität und Interoperabilität bereitzustellen.





Ishan Pandey: Wie trägt das U2U Network mit seinem Fokus auf Energieeffizienz zur breiteren Diskussion über Nachhaltigkeit in der Blockchain-Technologie bei?





Trung Trang Nguyen: Das U2U-Netzwerk ist auf Unternehmenszwecke zugeschnitten und legt einen starken Fokus auf die Priorisierung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Anliegen (ESG). Nicht viele Blockchains verfügen über eine Geschäftsstrategie, die auf ESG-Verpflichtungen abzielt, die von den Vereinten Nationen als Schwerpunkt im grünen Entwicklungsprogramm betrachtet werden und auf die Reduzierung der CO2-Emissionen abzielen. U2U Network ist daher nicht nur ein Pionier auf dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung, sondern auch zum Aufbau eines grünen Blockchain-Ökosystems, das sich der Verbesserung der Umwelt unserer gemeinsamen Heimat Erde widmet.





Ishan Pandey: Welche Botschaft möchten Sie zum Schluss an aufstrebende Blockchain-Entwickler und Unternehmer weitergeben, die zum U2U Network aufschauen?





Trung Trang Nguyen: An die aufstrebenden Blockchain-Entwickler und Unternehmer, die sich von den Erfolgen des U2U Network inspirieren lassen, ist Ihr Ehrgeiz und Ihr Engagement wirklich lobenswert. In einem sich schnell entwickelnden Bereich wie der Blockchain sind Ihr Enthusiasmus und Ihre Innovationsbereitschaft entscheidend für die Gestaltung der Zukunft von Technologie und Wirtschaft. Die Erfolgsgeschichte von U2U Network ist nicht nur ein Beweis für das Erreichte, sondern auch ein Vorbild dafür, was mit Beharrlichkeit, Kreativität und einem tiefen Verständnis der Blockchain-Landschaft erreicht werden kann.





Wir schätzen Ihre Bemühungen, diesen Weg zu verfolgen, und ermutigen Sie, weiterhin zu forschen, zu lernen und Innovationen voranzutreiben. Ihre Rolle in diesem transformativen Zeitalter der Technologie ist von entscheidender Bedeutung und Ihre potenziellen Beiträge auf diesem Gebiet werden mit Spannung erwartet. Das U2U-Netzwerk dient als Inspirationsquelle und erinnert uns alle an die bemerkenswerten Erfolge, die in der Welt der Blockchain möglich sind, wenn sie von Leidenschaft, Intelligenz und dem Streben nach Exzellenz angetrieben werden.





