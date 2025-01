LAOS Network listet Token auf; geht Partnerschaft mit Sequence ein, um skalierbares Free-2-Play-Gaming anzubieten

**BARCELONA, Spanien, 18. November 2024/Chainwire/--**In Verbindung mit der Notierung seines Tokens an zentralisierten Börsen (MEXC, Bit2Me) freut sich die Polkadot-Parachain LAOS Network, eine strategische Partnerschaft mit Sequence bekannt zu geben, der All-in-One-Entwicklungsplattform für die Integration von Web3 in Spiele, um Free-2-Play-Spielmechaniken in das Blockchain-Gaming zu bringen, was jetzt in einem noch nie dagewesenen Umfang möglich ist.





Durch die Nutzung des robusten Web3-Technologie-Stacks von Sequence bewältigt LAOS Network die wichtigsten Herausforderungen im Blockchain-Gaming, darunter hohe Gasgebühren und Netzwerküberlastung, um ein nahtloses Erlebnis mit dem Besitz von Web3-Assets zu bieten. Diese Partnerschaft soll es Entwicklern ermöglichen, LAOS‘ „Bridgeless Minting“ problemlos zu nutzen, um In-Game-Assets auf jeder EVM-Blockchain zu tokenisieren und gleichzeitig die Prägekosten niedrig genug zu halten, um selbst den hohen Transaktionsvolumina gerecht zu werden, die von Free-2-Play-Modellen benötigt werden. Die etablierten Integrationen von Sequence als einzige verifizierte EVM-basierte Web3 Embedded Wallet-Lösung in großen Gaming-Engine-Stores wie dem Unity App Store und Unreal Marketplace sollen LAOS‘ laufende Mission unterstützen, traditionelles und Blockchain-Gaming zu verbinden.





Die Sequence-Partnerschaft baut auf dem jüngsten Wachstum von LAOS Network auf, nach Kooperationen mit MetaverseMe für Free-2-Play Blockchain-Gaming, Netherak-Dämonen in ARPG-Mechaniken (ein Sequence-Gaming-Partner) und Der Minenlauf , ein Cyberpunk-Runner-Spiel auf Ethereum, und Das Meta des Lebens , ein KI-gestützter sozialer Simulator. Jede Partnerschaft nutzt das LAOS-Netzwerk, um skalierbares Prägen und On-Chain-Dynamik in den Vordergrund ihres Gameplays zu rücken. Darüber hinaus verspricht LAOS, bis Ende 2024 seine Bridgeless-Minting-Technologie auf das Prägen von NFTs in großem Maßstab auszuweiten direkt auf Bitcoin ohne auf Layer-2-Lösungen, Brücken oder die Einschränkungen vorhandener Optionen wie Ordinalzahlen angewiesen zu sein.

Alun Evans, Mitbegründer von LAOS Network, äußerte sich begeistert über die neue Partnerschaft: „Unsere Vision bei LAOS Network war schon immer, Entwickler zu unterstützen, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, In-Game-Assets auf jeder Blockchain zu tokenisieren, ohne sich Gedanken über Kosten oder Skalierbarkeitsprobleme machen zu müssen. Mit Sequence als unserem bevorzugten Partner können wir diese Vision ausbauen, indem wir Entwicklern die Tools bereitstellen, die sie benötigen, um dynamische, dezentrale Spiele zu erstellen, die Benutzer auf neue Weise einbinden.





Wir sind gespannt, wie die Web3-Community diese Partnerschaft nutzen wird, um das Potenzial des Blockchain-Gamings auszuschöpfen.“ Santiago Gramajo, Business Development Manager bei Sequence, stimmte zu: „Wir freuen uns, mit LAOS bei ihrer Mission zusammenzuarbeiten, Millionen von Assets über jede EVM-Kette hinweg zu erstellen und dabei die kampferprobte Infrastruktur von Sequence zu nutzen, um die Web3-Gaming-Landschaft zu verbessern. LAOS ist Vorreiter einer robusten und skalierbaren Layer-1-Lösung, die enorme Möglichkeiten für die Erstellung und Verwaltung von Assets im gesamten Blockchain-Ökosystem eröffnet. Mit unserem Laserfokus auf die Einbindung, Monetarisierung und Bindung von Spielern freut sich Sequence, LAOS als bevorzugter Partner zu unterstützen und unser Embedded Wallet und eine vollständige Suite von Tools zu integrieren. Gemeinsam vereinfachen wir den Weg für Web3-Anwender, Entwickler, Projekte und Gamer, um innerhalb des LAOS-Ökosystems und darüber hinaus aufzubauen, bereitzustellen und zu skalieren.“





Zusätzlich zu seiner Marktpräsenz wird der LAOS Network Utility Token am 19. November 2024 für den Handel verfügbar sein auf mexc Und bit2me und bietet der globalen LAOS-Community die Möglichkeit, an diesen namhaften Börsen zu handeln.





LAOS Network und Sequence laden Entwickler ein, das transformative Potenzial ihrer Partnerschaft durch das LAOS zu erkunden Stipendienprogramm . Dieses Programm bietet eine Fülle von Ressourcen von LAOS und Sequence, darunter engagierte Mentoren, Entwicklungsunterstützung, Beratungsdienste und wichtige Tools zum Starten und Skalieren von Web3-Spielen. Mit einer Gesamtfinanzierung von 190 Millionen $LAOS-Token zielt das Programm darauf ab, vielversprechende Web3-Projekte zu unterstützen, die die LAOS-Infrastruktur nutzen, und Entwicklern die Möglichkeit zu geben, innovative Spielerlebnisse zum Leben zu erwecken und das Web3-Gaming-Ökosystem voranzutreiben.

Über LAOS Network

LAOS-Netzwerk ist eine innovative Layer-1-Blockchain, die das Prägen von nicht fungiblen Token (NFTs) in großem Maßstab auf jeder Kette ermöglicht, ohne die hohen Gasgebühren zu verursachen, die normalerweise mit diesen Netzwerken verbunden sind. Seine brückenlose Prägetechnologie ermöglicht die nahtlose Erstellung digitaler Assets auf Blockchains wie Ethereum, Polygon und Hedera und beseitigt gleichzeitig Probleme mit Netzwerküberlastungen. Als Parachain auf Polkadot profitiert LAOS von kampferprobter Sicherheit und kettenübergreifender Interoperabilität durch das Universal Location-System von Polkadot. Dadurch kann LAOS große Gaming- und digitale Asset-Ökosysteme ohne die Reibung traditioneller Überbrückungslösungen unterstützen. Der LAOS Network Utility Token wird bald handelbar sein bei https://mexc.com/ Und Bit2Me.com.

Über Sequence

Sequenz ist eine All-in-One-Entwicklungsplattform zur Integration von Web3 in Spiele. Benutzer können mit der preisgekrönten Technologie von Sequence Spieler an Bord holen, monetarisieren, ausbauen und binden. Von Sammlerstücken und besitzbaren Belohnungen bis hin zu kompletten On-Chain-Erlebnissen – die einfach zu integrierende Plattform von Sequence löst Blockchain-Komplexitäten, sodass sich Entwickler auf die kreative Umsetzung und die Bereitstellung von Spielererlebnissen konzentrieren können.





Hunderte von Spielen, Tausende von Entwicklern und Millionen von Benutzern vertrauen auf Sequence. Unterstützt wird das Unternehmen von Take-Two Interactive, Ubisoft, Xsolla, Bitkraft, Brevan Howard, Coinbase, Polygon und anderen. Für Medienanfragen und weitere Informationen können Benutzer die Sequenz-Medienkit und kontaktieren Sie entweder:

Stefania Asis

Marketingmanager, LAOS Network

[email protected]

oder

Megan Doyle

Produktmarketingleiter, Sequence

[email protected]

