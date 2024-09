Finden Sie Ihre nächste Artikelidee auf HackerNoon💡

Hallo Hacker!





Wie wir alle wissen, kann es stressig sein, die Idee für den nächsten großen Artikel zu entwickeln. Sie schreiben Artikel für Artikel, bis in Ihrem Gehirn kein kreativer Saft mehr vorhanden ist. Dann was? Wie überwinden Sie das, um weiterschreiben zu können?





Wenn Sie in einer Sackgasse stecken, finden Sie hier einige Tipps, wie Sie aus dieser Situation herauskommen.





Finden Sie Ihre nächste Artikelidee

Durchsuchen von sozialen Medien

Soziale Medien können ein großer und einschüchternder Ort sein, aber Gott ist es ein großartiger Ort, um mit dem Brainstorming von Ideen zu beginnen. Gehen Sie zu Twitter und schauen Sie sich die Trendthemen an. Sehen Sie, worüber die Leute reden.





Spricht man über ein neues KI-Tool?

Klingt nach einem guten Zeitpunkt, es sich anzusehen und zu bewerten. Vielleicht könnten Sie es sogar mit anderen KI-Tools da draußen vergleichen.





Wenn Sie viele Diskussionen darüber sehen, in welche Krypto-Leute als nächstes investieren sollten, warum geben Sie dann nicht Ihren Kommentar zu Ihrer eigenen Anlageerfahrung ab?









Überprüfen Sie ständig die Nachrichten

So wie Sie immer ein Ohr für die sozialen Medien haben, sollten Sie dasselbe auch mit den Nachrichten tun. Die Menschen möchten wissen, was in ihrer Welt passiert, und darüber hinaus möchten sie wissen, was andere Menschen über aktuelle Nachrichten und aktuelle Situationen denken.





SBF verhaftet und angeklagt? Lassen Sie die Welt mit einem Meinungsbeitrag wissen, wie Sie sich fühlen. Eine weitere gute Idee wäre, die Geschichte aufzuschlüsseln und den Leuten mitzuteilen, was zu all dem geführt hat.









Sehen Sie, worüber andere Leute schreiben

Der beste Weg, sich zum Schreiben inspirieren zu lassen, ist das Lesen. Und wo könnte man besser anfangen als bei HackerNoon?









Überprüf den Top-Stories-Seite um zu sehen, welche Geschichten die HackerNoon-Redakteure für würdig hielten, auf die Titelseite zu kommen.







Der Techbeat-Seite zeigt Ihnen, welche Geschichten diese Woche im Trend liegen. Sie können sie sogar nach der Anzahl der Lesevorgänge, Kommentaren und dem Engagement, das sie erhalten haben, organisieren.







Schauen Sie sich unsere an Inhaltsseite wenn Sie nach einem bestimmten Thema suchen. Auf dieser Seite finden Sie alle Themen von Medien über Gesellschaft bis hin zu Programmierung und maschinellem Lernen. Klicken Sie auf eine davon und erhalten Sie Zugriff auf Hunderte von Geschichten.





Wir sagen nicht, dass man es plagiieren soll, aber es ist nichts Falsches daran, sich inspirieren zu lassen, über dasselbe Thema wie jemand anderes zu schreiben. Jeder hat eine einzigartige Sichtweise und Denkweise; Du kannst niemals jemanden kopieren, wenn du einfach du selbst bist. Aber wenn Sie das alles getan haben und immer noch Hilfe bei Ihrer nächsten Geschichte benötigen, ist HackerNoon genau das Richtige für Sie.









Vorlagen zur Rettung

HackerNoon verfügt über Dutzende Vorlagen, die Ihnen den zusätzlichen Kick geben, den Sie brauchen. Beantworten Sie die Fragen sorgfältig und voilà, eine Geschichte, die für die Massen bereit ist.





Um auf die Vorlagen zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Schreiben“ in der oberen rechten Ecke des HackerNoon-Writer-Dashboards . Daraufhin werden Ihnen automatisch alle verfügbaren Vorlagen angezeigt.





Einige der Vorlagen umfassen:

Die Game-Review-Vorlage : Wenn Sie gerade ein Videospiel beendet haben und Hilfe bei der Gedanken- und Meinungsbildung benötigen, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie.

: Wenn Sie gerade ein Videospiel beendet haben und Hilfe bei der Gedanken- und Meinungsbildung benötigen, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Jeder sollte davon wissen : Wenn Sie über ein Nischenthema schreiben, von dem Sie glauben, dass die ganze Welt davon wissen sollte.

: Wenn Sie über ein Nischenthema schreiben, von dem Sie glauben, dass die ganze Welt davon wissen sollte. Nachrichten von Tech-Unternehmen : Sprechen Sie über aktuelle Tech-News, welche Auswirkungen sie auf uns alle haben und was sie für die Zukunft bedeuten.









Schauen Sie sich unseren Opt-out-Wettbewerb an!

Und wie immer veranstalten wir einen Wettbewerb, bei dem Sie Geld verdienen können, indem Sie das tun, was Sie am besten können: Schreiben. Der Opt-Out-Schreibwettbewerb präsentiert von Aut Labs und HackerNoon läuft bis Oktober. Das heißt, Sie haben genügend Zeit zum Mitmachen!





Lesen Sie zur Inspiration das Unglaubliche Opt-Out-Geschichten von Ihren HackerNoon-Community-Mitgliedern oder nutzen Sie die Opt-out Schreibvorlage, um auf die Beine zu kommen.





Das war es fürs Erste; bis zum nächsten Mal!