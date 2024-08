Die Zukunft revolutionieren: Die bahnbrechende Reise von Dimitrios, CEO von Ithaca

In einem spannenden Gespräch mit Dimitrios, CEO des bahnbrechenden Startups Ithaca, erforschen wir seinen faszinierenden Übergang von den hohen Rängen von Goldman Sachs in die dynamische Welt der Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Dimitrios gibt wertvolle Einblicke darüber, wie sein umfassender Hintergrund im Finanzwesen und seine unternehmerischen Unternehmungen, insbesondere bei Nomisma, seine strategische Vision für Ithaca geprägt haben.

Exklusiver Einblick: Wie sich Ithaca im überfüllten Kryptoraum abhebt

Ishan Pandey: Hallo Dimitrios, ich freue mich, Sie in unserer Reihe „Behind the Startup“ begrüßen zu dürfen. Können Sie Einblicke in Ihren Hintergrund geben, insbesondere wie Ihre Erfahrungen bei Goldman Sachs und Ihr Engagement bei früheren Unternehmungen wie Nomisma Ihre Perspektive und Herangehensweise in Ihrer Rolle als CEO von Ithaca geprägt haben?

Dimitrios: Ich fühle mich gesegnet, Märkte auf höchstem Niveau aus allen Perspektiven erlebt zu haben: von der akademischen Forschung mit Nobelpreisträgern an der University of Chicago über den Aufstieg zum Partner durch die Reihen von Goldman Sachs bis hin zu meinen eigenen Unternehmungen. Goldman hat eine unternehmerische Kultur und ich hatte das Glück, in diesem Umfeld erfolgreich zu sein.





Ganz gleich, ob ich in den 2000er Jahren mit bahnbrechenden Marktteams in Europa zusammengearbeitet habe, die globale Finanzkrise durchlebte oder Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum aufbaute und leitete – diese Erfahrungen bereiteten mich auf das vor, was kommen würde. Anschließend arbeitete ich in den Bereichen Rohstoffe, Schwellenländer und Krypto und baute und leitete ein Multi-Family-Office-Unternehmen. Unterwegs habe ich viel gelernt, darunter auch harte Lektionen zur Vermögensallokation und zum Risikomanagement.





Ich habe 2013 angefangen, mich mit Krypto zu beschäftigen, und war noch zu früh beim Aufbau eines regulierten Derivatgeschäfts für digitale Vermögenswerte in Nomisma. Nachdem ich nun den letzten Bullenmarkt und seinen Abschluss bei einem Unternehmen verbracht habe, das tief in die Funktionsweise der Kryptomärkte verstrickt war, habe ich das Gefühl, dass meine lange Karriere mich die ganze Zeit darauf vorbereitet hat, Ithaca aufzubauen.





Derivate sind das aufregendste Segment in einem wirklich revolutionären Markt und ich habe das Glück, über den Hintergrund zu verfügen, diese Chance zu nutzen.

Ishan Pandey: Wie unterscheidet sich das Optionshandelsprotokoll von Ithaca von bestehenden Lösungen sowohl an zentralisierten als auch an dezentralen Handelsplätzen?





Dimitrios: Ich werde noch einen Schritt weiter gehen. Wir unterscheiden uns von allem, was in Tradfi, CeFi und DeFi präsentiert wurde, in so vielen Dimensionen, dass man unseren Ansatz als revolutionär bezeichnen könnte, sowohl im Hinblick auf die Schaffung von Liquidität zum Nutzen der Endbenutzer, als auch im Hinblick auf mögliche Störungen bestehender Märkte . Unsere größte Innovation ist die Fähigkeit unserer Matching-Engine, eine Vielzahl von Regeln, die normalerweise von Market Makern verinnerlicht werden, direkt zu integrieren und diese auf Benutzerebene zur Anwendung zu bringen, um die Marktliquidität zu verbessern.





Das ist uns möglich, weil wir Auktionen statt kontinuierlicher Limit-Orderbücher nutzen. Zwar gibt es einige Debatten über die relativen Vorzüge von Auktionen im Kontext von Spot-/Delta-One-Märkten, sie wurden jedoch im Kontext von Derivaten, wo sie am meisten benötigt werden, nicht umgesetzt. Die Prinzipien der Replikation und Portfolio-Dominanz im Kontext der vollständigen Zusammensetzbarkeit aller statisch replizierbaren Auszahlungen – übrigens auch der digitalen Optionen – ermöglichen eine synergistische Liquidität über alle Aufträge hinweg, damit alle Produkte in einer Auktion zusammenlaufen. Für einen gegebenen Liquiditätsdollar bekommt man viel mehr Geld.

Ishan Pandey: Wie geht Ithaca mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit der On-Chain-Governance um?

Dimitrios: Wir werden im Kontext unseres Punktesystems einen intern konsistenten, anreizorientierten Governance-Rahmen präsentieren. Ich bin zuversichtlich, dass unser gesellschaftliches Engagement, unsere Investorenunterstützung und unser Hintergrund in der Entwicklung von Mechanismen und Unternehmensfinanzierung es uns nicht nur ermöglichen werden, die üblichen Bedenken auszuräumen, sondern auch das gesunde Wachstum unseres Ökosystems für alle Beteiligten zu fördern.

Ishan Pandey: Könnten Sie Einblicke in die Entscheidung geben, Off-Chain-Java-Backend-Verarbeitung vor dem Spiel und Arbitrum-Abwicklung nach dem Spiel in der Architektur von Ithaca zu verwenden?

Dimitrios: Wir beschreiben unser System gerne als Off-Chain-Orakel, das Matching und Sicherheitenoptimierung sowie On-Chain-Abwicklung verwaltet. Der Ansatz ist unter anderen DeFi-Protokollen gut etabliert. Auf jeden Fall möchten wir, dass der Fokus der Community auf unserer Innovation im Bereich Financial Engineering liegt. Die Rechenintensität der Matching-Engine ermöglicht keine On-Chain-Berechnungen, es gibt jedoch sowohl triviale als auch nichttriviale Lösungen für mehr Vertrauenslosigkeit und Dezentralisierung. Dies ist ein Weg, den wir nach der Markteinführung beschreiten werden.

Ishan Pandey: Können Sie die Einnahmequellen von Ithaca erläutern, einschließlich der wichtigsten Angebote wie Handelsgebühren, Position Builder, Sicherheitenoptimierung und vorgefertigte Strategien?

Dimitrios: Unsere Gebühren werden mit allen anderen DeFi- oder DeFi-Optionsangeboten konkurrenzfähig sein. Angesichts der Tatsache, dass wir liquide digitale Optionen anbieten werden, werden unsere damit verbundenen Gebühren durch Transparenz marktführend sein.





Unter Berücksichtigung unseres Wettbewerbsvorteils im Bereich Composability wird unsere Gebührenstruktur einen Anreiz zum Experimentieren mit benutzerdefinierten bedingten Bestellungen für erfahrene Benutzer sowie vordefinierte Strategien und „Storys“ für Benutzer bieten, die mehr Komfort wünschen oder etwas mehr Kontrolle benötigen. Unsere hochmoderne Sicherheitenoptimierungs-Engine ist zum Zeitpunkt der Nutzung kostenlos.

Ishan Pandey: Wie stellen Sie als CEO die Einhaltung von Vorschriften und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für den Betrieb von Ithaca sicher?

Dimitrios: Es zeichnet sich ein klarer Konsens darüber ab, wie aufstrebende DeFi-Protokolle sich selbst und ihre Benutzer vor Landminen schützen: Wir befolgen Best Practices in Bezug auf eingeschränkte Gerichtsbarkeiten und das Protokoll enthält ausführliche und strenge Nutzungsbedingungen.

Ishan Pandey: Wie sehen Sie die Zukunft des Web3-Derivatehandels und welche Rolle spielt Ithaca bei der Gestaltung dieser Zukunft?





Dimitrios: Optionen liegen im Vergleich zu jeder anderen Anlageklasse unter ihrem entsprechenden Gewicht in Kryptowährungen. Ithaca wird nicht nur alle Schwachstellen angehen, sondern ist auch speziell darauf ausgelegt, einen einheitlichen Rahmen zu bieten, um die Schaffung liquider Derivatemärkte für neue Anlageklassen zu verkürzen. Da RWAs in Scharen in die Kette fließen und soziale Aktivitätsströme „finanziert“ werden, befindet sich Ithaca in einer einzigartigen Position als Vehikel für deren Derivatisierung: Die Chance ist überwältigend.





Vergessen Sie nicht, die Geschichte zu liken und zu teilen!





Offenlegung berechtigter Interessen: Dieser Autor ist ein unabhängiger Autor, der über unser Brand-as-Author-Programm veröffentlicht. Sei es durch direkte Vergütung, Medienpartnerschaften oder Networking, der Autor hat ein begründetes Interesse an dem/den in dieser Geschichte erwähnten Unternehmen/Unternehmen. HackerNoon hat den Bericht auf Qualität überprüft, die darin enthaltenen Ansprüche gehören jedoch dem Autor. #DYOR