Die Biden-Harris-Regierung unternimmt mutige Schritte zur Stärkung der Cybersicherheit von US-Häfen

FAKTENBLATT: Biden-⁠Harris-Regierung kündigt Initiative zur Stärkung der Cybersicherheit von US-Häfen an

Heute wird die Biden-Harris-Administration eine Durchführungsverordnung erlassen, um die Sicherheit der Häfen des Landes zu verbessern, zusammen mit einer Reihe zusätzlicher Maßnahmen, die die maritime Cybersicherheit stärken, unsere Lieferketten stärken und die industrielle Basis der Vereinigten Staaten stärken werden. Die Regierung wird außerdem ihre Absicht bekannt geben, inländische Onshore-Produktionskapazitäten nach Amerika zurückzubringen, um US-Häfen sichere Kräne bereitzustellen – dank einer Investition von über 20 Milliarden US-Dollar in die US-Hafeninfrastruktur im Rahmen der Investing in America Agenda von Präsident Biden. Die heutigen Maßnahmen sind klare Beispiele für die Arbeit des Präsidenten, in Amerika zu investieren, die Lieferketten des Landes zu sichern und die Cybersicherheit der kritischen Infrastruktur unseres Landes gegen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts zu stärken – Prioritäten, auf die sich seine Regierung seit seinem Amtsantritt unermüdlich konzentriert hat.





Amerikas Wohlstand steht in direktem Zusammenhang mit dem Seehandel und dem integrierten Netzwerk aus Häfen, Terminals, Schiffen, Wasserstraßen und landseitigen Verbindungen, die das Marine Transportation System (MTS) des Landes bilden. Dieses komplexe System unterstützt jedes Jahr wirtschaftliche Aktivitäten im Wert von 5,4 Billionen US-Dollar, trägt zur Beschäftigung von mehr als 31 Millionen Amerikanern bei und unterstützt fast 95 % der Fracht, die in die USA gelangt. Die Sicherheit unserer kritischen Infrastruktur bleibt ein nationales Gebot in einem immer komplexer werdenden Bedrohungsumfeld . MTS-Eigentümer und -Betreiber verlassen sich auf digitale Systeme, um ihren Betrieb zu ermöglichen, einschließlich Schiffsnavigation, Frachtbewegung, Technik, Sicherheit und Sicherheitsüberwachung. Diese Systeme haben die Seeschifffahrtsindustrie und die amerikanischen Lieferketten revolutioniert, indem sie die Geschwindigkeit und Effizienz des Warentransports auf den Markt verbessert haben, aber die zunehmende digitale Vernetzung unserer Wirtschaft und Lieferketten hat auch Schwachstellen geschaffen, die, wenn sie ausgenutzt werden, kaskadierende Auswirkungen auf Amerika haben könnten Häfen, die Wirtschaft und die täglich hart arbeitenden Amerikaner.





Zu den heutigen Aktionen gehören:



Präsident Biden wird eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, um die Befugnisse des Heimatschutzministeriums zu stärken, maritime Cyberbedrohungen direkt anzugehen, unter anderem durch Cybersicherheitsstandards, um sicherzustellen, dass die Netzwerke und Systeme amerikanischer Häfen sicher sind. Jetzt wird die US-Küstenwache die ausdrückliche Befugnis haben, auf böswillige Cyberaktivitäten im MTS des Landes zu reagieren, indem sie von Schiffen und Hafenanlagen verlangt, Cyberbedingungen zu mildern, die die Sicherheit eines Schiffes, einer Anlage oder eines Hafens gefährden könnten. Mit der Executive Order wird außerdem eine verpflichtende Meldung von Cyber-Vorfällen – oder aktiven Cyber-Bedrohungen – eingeführt, die jedes Schiff, jeden Hafen, jeden Hafen oder jede Hafenanlage gefährden. Darüber hinaus wird die Küstenwache nun die Befugnis haben, die Bewegung von Schiffen zu kontrollieren, die eine bekannte oder vermutete Cyber-Bedrohung für die maritime Infrastruktur der USA darstellen, und Schiffe und Einrichtungen zu inspizieren, die eine Bedrohung für unsere Cyber-Sicherheit darstellen.





Die US-Küstenwache wird eine Richtlinie zur maritimen Sicherheit über Cyber-Risikomanagementmaßnahmen für von der Volksrepublik China hergestellte Ship-to-Shore-Krane erlassen, die sich in kommerziellen strategischen Seehäfen der USA befinden. Eigentümer und Betreiber dieser Krane müssen die Richtlinie anerkennen und eine Reihe von Maßnahmen an diesen Kranen und den zugehörigen Informationstechnologie- (IT) und Betriebstechnologie- (OT) Systemen ergreifen. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung des digitalen Ökosystems unserer maritimen Infrastruktur und behebt mehrere Schwachstellen, die im heute veröffentlichten aktualisierten US Maritime Advisory 2024-00X – Worldwide Foreign Adversarial Technological, Physical, and Cyber Influence identifiziert wurden.





Die US-Küstenwache hat eine Bekanntmachung über vorgeschlagene Regelungen zur Cybersicherheit im Seetransportsystem herausgegeben. Jeden Tag versuchen böswillige Cyber-Akteure, sich im ganzen Land unbefugten Zugriff auf die Kontrollsysteme und Netzwerke von MTS zu verschaffen. Die vorgeschlagene Regel wird diese digitalen Systeme stärken, indem sie Mindestanforderungen an die Cybersicherheit festlegt, die internationalen und branchenweit anerkannten Standards entsprechen, um Cyberbedrohungen bestmöglich zu bewältigen. Diese Maßnahmen bauen auf früheren Maßnahmen des DHS auf, einschließlich der Maßnahmen der Transportation Security Administration, und spiegeln das Engagement der Verwaltung wider, regulatorische Anforderungen zu nutzen, um kritische Infrastrukturen zu schützen.





Die Regierung setzt sich weiterhin für das amerikanische Volk ein, indem sie mit vertrauenswürdigen Partnern die industriellen Kapazitäten der USA für die Produktion von Hafenkranen wieder aufbaut. Die Regierung wird im Rahmen der „Investing in America Agenda“ des Präsidenten, einschließlich des überparteilichen Infrastrukturgesetzes und des Inflation Reduction Act, in den nächsten fünf Jahren über 20 Milliarden US-Dollar, auch durch Zuschüsse, in die US-Hafeninfrastruktur investieren. Aus diesem Grund plant PACECO Corp., eine in den USA ansässige Tochtergesellschaft von Mitsui E&S Co., Ltd (Japan), die Auslagerung von Produktionskapazitäten für die Kranproduktion in den USA. PACECO kann auf eine lange Geschichte in der Containerschifffahrtsbranche zurückblicken. 1958 stellte PACECO Inc. den ersten speziellen Ship-to-Shore-Containerkran her und führte die Kranherstellung in den USA bis in die späten 1980er Jahre fort. PACECO beabsichtigt, mit anderen vertrauenswürdigen Fertigungsunternehmen zusammenzuarbeiten, um bis zur endgültigen Standort- und Partnerauswahl zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Hafenkran-Fertigungskapazitäten in die USA zu bringen. Die Ankündigung ist Teil der vierten Investing in America-Tour der Biden-Harris-Administration, bei der Beamte des Weißen Hauses und der Regierung durch das Land reisen, um die Auswirkungen der Investing in America-Agenda des Präsidenten auf Gemeinden, Familien, kleine Unternehmen und die Interessen der Vereinigten Staaten hervorzuheben. wirtschaftliche und nationale Sicherheit. Es folgt auch den Bemühungen des White House Council on Supply Chain Resilience zur Stärkung der amerikanischen Lieferketten, insbesondere durch die Bewältigung von Lieferkettenrisiken, die sich aus Bedrohungen und Schwachstellen in US-Häfen ergeben.





Dieser Inhalt wurde am 21. Februar 2024 in whitehouse.gov veröffentlicht.