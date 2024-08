Die NSA gibt schließlich den Kauf sensibler Daten von Amerikanern zu

Die jüngste Enthüllung, dass die National Security Agency (NSA) die sensiblen Internetdaten von Amerikanern kaufte, wirkte nicht wie eine Bombe, obwohl sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Überwachungspraktiken der Regierung erschüttern könnte.





Keine Schlagzeilen auf der Titelseite dröhnten vor Empörung; Kein Politiker forderte Rechenschaftspflicht. Es schien, als hätte die Akzeptanz der allgegenwärtigen Überwachung unser kollektives Schockgefühl abgeschwächt. Lassen Sie uns über diese schockierende Offenbarung und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf unsere Datensicherheit sprechen.

Der Kauf von Browserdaten durch die NSA: Ein Verstoß gegen das Rechtsprotokoll

Im digitalen Zeitalter, in dem jeder Klick und Tastendruck von uns nachverfolgt werden kann, fühlt sich die Privatsphäre oft wie eine ferne Erinnerung an. Aber was wäre, wenn die wahren Hüter unserer Freiheiten heimlich in unser Online-Leben blicken würden, ohne die notwendigen Kontrollen und Gegenmaßnahmen durchzuführen?





Kürzlich erschütterte eine Enthüllung die Grundlagen des Vertrauens in die staatliche Überwachung. Aber das Überraschende ist, dass es weder eine Bombe noch eine Eilmeldung gab. Vielmehr handelte es sich um eine stille Enthüllung von Dokumenten, die ein klares Bild der verdeckten Aktivitäten der NSA zeichneten.





Senator Ron Wyden gab bekannt, dass die National Security Agency ohne Genehmigung die Surfdaten von Amerikanern von kommerziellen Datenbrokern gekauft hat.





Dies bedeutet, dass Regierungsbehörden regelmäßig Amerikaner ausspionieren, indem sie vertrauliche Informationen beschaffen und dabei die Gerichtsbeschlüsse umgehen, die dem Schutz der Privatsphäre des Einzelnen dienen sollen.





Was diese Enthüllung besonders vernichtend macht, ist die Heuchelei, die sie enthüllt. Die Vereinigten Staaten waren schon immer ein Symbol für Freiheit und Demokratie und kritisierten andere Staaten für ihre Überwachungspraktiken. Doch hinter verschlossenen Türen scheint es, dass die US-Regierung ähnliche Aktivitäten durchführte, wenn auch unter dem Deckmantel der Legalität.





Aber was vielleicht am meisten beunruhigt, ist die Lässigkeit, mit der auf diese Enthüllung reagiert wurde. Es unterstreicht eine gefährliche Selbstgefälligkeit, eine stillschweigende Akzeptanz der Überwachung als neue Normalität.

Der Aufruf eines Senators zum Handeln

Wyden kämpfte fast drei Jahre lang dafür, dass die NSA die Internetaufzeichnungen von Amerikanern kauft. Es gelang ihm sogar, eine öffentliche Bestätigung dieser Tatsache zu erhalten, nachdem er die Ernennung von Generalleutnant Timothy Haugh zum NSA-Direktor zurückgestellt hatte.





Nach früheren Bemühungen von Senator Wyden, die das FBI dazu zwangen, den Kauf sensibler Daten zuzugeben, fordert er nun alle Geheimdienste auf, den Kauf personenbezogener Daten, die von Datenbrokern illegal erworben wurden, einzustellen.





Wyden drückte seine Besorgnis aus und betonte, dass die Regierung keine Industrie unterstützen sollte, die die Privatsphäre der Amerikaner eklatant verletzt und solche Handlungen sowohl als unethisch als auch illegal brandmarkt. Er richtete einen Brief an Avril Haines, Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, und forderte die Verabschiedung von Richtlinien, die mit den von der FTC festgelegten rechtlichen Standards für Datenverkäufe im Einklang stehen.

Hinterfragen der Rechtmäßigkeit der Datenerfassung

NSA-Beamte informierten Senator Wyden und enthüllten, dass die Agentur nicht nur Daten über Amerikaner in den USA erwirbt, sondern auch deren Internet-Metadaten.





Senator Wyden äußerte sich besorgt über die Auswirkungen dieser Enthüllung. Er erklärte, dass durch den Zugriff auf solche Daten persönliche und sensible Informationen offengelegt werden könnten, etwa die Online-Aktivitäten einzelner Personen, einschließlich Besuche von Websites, die Unterstützung bei der psychischen Gesundheit anbieten, Ressourcen für Überlebende von Missbrauch oder Anbieter von reproduktiven Gesundheitsdiensten wie Geburtenkontrolle oder Abtreibungsmedikamenten.

Die Rolle von Geheimdiensten bei Verstößen gegen Datenbroker

Wyden wies auf die Möglichkeit hin, dass Geheimdienste Datenbrokern unbeabsichtigt dabei helfen könnten, gegen die FTC-Vorschriften zu verstoßen, die klare Offenlegungen und eine informierte Zustimmung der Benutzer vor dem Verkauf ihrer Daten vorschreiben. Trotz seiner siebenjährigen Untersuchung von Datenbrokern stellte Wyden fest, dass kein Unternehmen solche Warnungen an Benutzer vor der Datenerfassung ausgibt.





Wyden verwies auf den Fall von X-Mode, einem Datenbroker, der kürzlich von der FTC wegen seiner fragwürdigen Praktiken untersucht wurde. Dieser Fall trat auf, nachdem das Unternehmen zugegeben hatte, sensible Standortdaten ohne Einwilligung des Nutzers verkauft zu haben, selbst nach Widerruf der Einwilligung.





Er beschrieb die Anordnung der FTC als die Festlegung „neuer Regeln“, obwohl sie in erster Linie als eine Form des Gewohnheitsrechts durch Vergleiche dient, was auf inakzeptable Praktiken im Sinne des FTC-Gesetzes hinweist.





Die Verstöße von X-Mode gegen das FTC-Gesetz umfassten verschiedene Verstöße, darunter den unfairen Verkauf sensibler Daten, die Missachtung der Datenschutzoptionen der Verbraucher sowie die betrügerische Erfassung und Nutzung von Standortdaten ohne Überprüfung der Einwilligung.





Die FTC machte jedoch keine Angaben dazu, ob sich die Anordnung auf Datenkäufe durch Geheimdienste erstreckt. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die FTC-Verordnung Ausnahmen für Daten enthält, die außerhalb der USA aus Sicherheits- oder nationalen Sicherheitsgründen von Bundesbehörden oder -behörden erfasst werden.

Wyden fordert die Einhaltung der FTC-Vorschriften

Senator Wyden forderte den Direktor des Nationalen Geheimdienstes (DNI) auf, die US-Geheimdienste anzuweisen, den Kauf unrechtmäßig erlangter privater Daten von Amerikanern einzustellen, wie es in den neuen Regeln der FTC vor kurzem festgelegt wurde.





Die jüngste Entscheidung der FTC sah vor, dass Amerikaner informiert werden und ihre Zustimmung dazu geben müssen, dass ihre Daten an „staatliche Auftragnehmer für Zwecke der nationalen Sicherheit“ verkauft werden.





Um dieses Problem anzugehen, forderte Wyden die Geheimdienste außerdem auf, eine gründliche Bestandsaufnahme durchzuführen und alle illegal erlangten Daten über Amerikaner ohne entsprechende Genehmigung unverzüglich zu löschen. Er argumentierte, dass Agenturen wie die NSA und das FBI, wenn sie dies nicht tun, verfassungsrechtliche Schutzmaßnahmen wie den Vierten Verfassungszusatz effektiv umgehen könnten.

Wydens Empfehlungen zur Gewährleistung der Einhaltung

Wyden drängte nicht nur auf die Einhaltung der FTC-Bestimmungen, sondern schlug auch drei Maßnahmen für Geheimdienstelemente vor, um die Einhaltung der neuesten Entscheidungen sicherzustellen:





Führen Sie eine Bestandsaufnahme der gekauften personenbezogenen Daten durch

Geheimdienste sollten eine Bestandsaufnahme der über Amerikaner erworbenen persönlichen Daten erstellen und dabei Aspekte wie Standort und Internet-Metadaten umfassen. Diese Empfehlung steht im Einklang mit dem Vorschlag des Senior Advisory Group Panel on Commercial Available Information des Büros des DNI in seinem Bericht vom Januar 2022.





Bewerten Sie Datenquellen anhand der FTC-Standards

Jede im Inventar identifizierte Datenquelle sollte bewertet werden, um festzustellen, ob sie den von der FTC festgelegten Standards für den legalen Verkauf personenbezogener Daten entspricht. Dies steht im Einklang mit der Empfehlung der Senior Advisory Group, sensible kommerziell verfügbare Informationen zu identifizieren und zu schützen, die Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der bürgerlichen Freiheiten aufwerfen.





Bereinigen Sie nicht konforme Daten

Wenn die Datenkäufe nicht den gesetzlichen Standards der FTC entsprechen, sollten Geheimdienste die Daten umgehend löschen. Jeder konkrete Bedarf an der Aufbewahrung solcher Daten sollte dem Kongress mitgeteilt werden, und die Einzelheiten der aufbewahrten Daten sollten der amerikanischen Öffentlichkeit so weit wie möglich bekannt gegeben werden.





Wydens Aufruf an die Geheimdienste, rechtswidrig gesammelte Daten zu inventarisieren und zu löschen, stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht und Berichtigung dar. Indem wir Behörden für ihre Handlungen zur Rechenschaft ziehen, können wir die negativen Auswirkungen ungerechtfertigter Überwachung auf die Rechte des Einzelnen abmildern.

Antworten an Waden zu zwielichtigen Geschäften mit Datenbrokern

Als Antwort auf Wydens Brief versicherte Ronald Moultrie, der Unterstaatssekretär für Nachrichtendienste und Sicherheit im Verteidigungsministerium, dass das Verteidigungsministerium (DoD) bei der Erfassung der Standortdaten von Amerikanern strikte Standards für Privatsphäre und bürgerliche Freiheiten einhalte.





Er erklärte, dass es für das Verteidigungsministerium keine gesetzliche Verpflichtung gebe, Gerichtsbeschlüsse für kommerziell verfügbare Informationen einzuholen, die ausländischen Gegnern, US-Unternehmen und Privatpersonen zugänglich seien.





In einer weiteren Antwort an Wyden sagte General Paul Nakasone, der Chef der NSA, dass die Agentur Maßnahmen ergreife, um die Sammlung von Daten über US-Bürger einzuschränken, und nur wesentliche Informationen erhalte, die für ihre Missionen relevant seien.





Dazu gehören einige kommerziell verfügbare Daten über Amerikaner, die an der internationalen Kommunikation beteiligt sind, was für den Schutz der US-amerikanischen Verteidigungsindustriebasis und die Unterstützung militärischer Waffensysteme von entscheidender Bedeutung ist.





Aber Wyden ist immer noch nicht überzeugt. Er ist immer noch besorgt über die weit verbreitete unethische Praxis von Datenbrokern, die Informationen von Amerikanern ohne deren Zustimmung verkaufen, und betont die dringende Notwendigkeit einer Regulierung.





Kein Grund kann ausreichen, um die Unterstützung von Geheimdiensten für Unternehmen zu rechtfertigen, die, wie von der FTC festgestellt, aufdringliche Überwachung betreiben.





Obwohl Moultrie darauf hinwies, dass das DNI festlegt, welche Informationsquellen für nachrichtendienstliche Aktivitäten geeignet sind, macht sich Wyden mehr Sorgen über die geheime Datenerfassung. Den Amerikanern muss gesagt werden, dass sie einer solchen geheimen Datenerfassung widersprechen können, und ihnen muss die Möglichkeit gegeben werden. Die mangelnde Transparenz der Geheimdienste in Bezug auf Datenkäufe wirft viele Warnsignale auf.

Letzte Worte

Seit einigen Jahren ist es überall im Internet zu beobachten, dass die NSA die Browserdaten von Amerikanern aufgekauft hat. Doch erst vor Kurzem sind all diese Spekulationen Wirklichkeit geworden, da es Senator Wyden nach drei Jahren konsequenter Bemühungen endlich gelungen ist, die Wahrheit aus der NSA herauszuholen.





Jetzt verlangt Wyden von den Geheimdiensten, alle sensiblen Daten zu entfernen, die niemandem ohne richterliche Genehmigung zugänglich gemacht werden dürften.





Darüber hinaus wies Wyden darauf hin, dass die Amerikaner gemäß der Anordnung der FTC darüber informiert werden und damit einverstanden sein sollten, dass ihre Daten zu Zwecken der nationalen Sicherheit an staatliche Auftragnehmer verkauft werden. Diese Anforderung zielt darauf ab, die Privatsphäre des Einzelnen angesichts der Bedenken hinsichtlich der Datenausbeutung zu schützen.





Während die FTC gegen eine Handvoll Datenbroker vorgegangen ist, ist die fragwürdige Praxis, Daten ohne Zustimmung der Amerikaner zu verkaufen, ein weit verbreitetes Problem, das einer Regulierung bedarf. Anstatt Kunden in diesem fragwürdigen Markt zu sein, sollten Geheimdienste aufhören, Unternehmen zu finanzieren, denen vorgeworfen wird, Amerikaner aufdringlich und unreguliert zu überwachen.