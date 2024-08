Cypherpunks schreiben Code: Gregory Maxwell und Bitcoin Core

Satoshi Nakamoto und Bitcoin waren in ihren Anfangstagen nicht gerade beliebt, nicht einmal unter ihren Mitbewerbern. Menschen, die Wert auf Privatsphäre legten, außerdem Programmierexperten waren und nach einer Alternative zu Banken und traditionellem Geld suchten, waren die ersten, die das Bitcoin-Whitepaper lasen – und die meisten von ihnen hielten nicht viel davon. Gregory Maxwell, ein selbsternannter Cypherpunk, war einer von ihnen.





Maxwell ist ein amerikanischer Programmierer, der für sein intensives Engagement in Bitcoin bekannt ist und jahrelang einer der wichtigsten Entwickler von Bitcoin Core (der Hauptimplementierung) war. Das war jedoch nicht von Anfang an so. Er engagierte sich zunächst in anderen Open-Source- und kollaborativen Systemen, war einer der ersten Mitwirkenden bei Wikipedia und später Mitarbeiter bei der Mozilla Foundation. er glaubte dass ein dezentraler Konsens nicht möglich sei.





„Als Bitcoin zum ersten Mal herauskam, war ich auf der Kryptographie-Mailingliste. Als es passierte, musste ich irgendwie lachen. Denn ich hatte bereits bewiesen, dass ein dezentraler Konsens unmöglich ist.“





Bevor er sich wirklich mit dem Bitcoin-Code beschäftigte, half er bei der Entwicklung des heute weit verbreiteten Opus Audio Codec. Dabei handelt es sich um ein Audioformat, das speziell für die Komprimierung und Übertragung von Audiodaten über das Internet entwickelt wurde. Es bietet hochwertigen Klang bei geringerem Datenverkehr und ist daher ideal für Anwendungen wie Sprachanrufe, Videokonferenzen und Musik-Streaming. Bekannte Namen wie YouTube, Spotify, Netflix, Discord und Skype verwenden diese Technologie heute.





Maxwell über Bitcoin

Schon vor Bitcoin war Maxwell am Projekt „Reusable Proof-of-Work“ (RPOW) von Hal Finney beteiligt, der sich später auch Bitcoin zuwandte. Dieses System erstellte RPOW-Token, die zwischen Benutzern übertragen und gegen neue Einheiten eingetauscht werden konnten, aber es war nicht gerade wie dezentrales Geld. Maxwell wollte auf der Plattform bedingte Übertragungen (ähnlich wie Smart Contracts) schaffen, aber die Akzeptanz dafür war nicht hoch.





Ende 2010 kehrte er zu Bitcoin zurück, zunächst als Miner, um seine GPUs für etwas Sinnvolles zu nutzen. Bald darauf widmete er sich dem Whitepaper und dem Quellcode genauer und änderte seine Meinung über das Projekt. Dann begann er, auf technischer Ebene zusammenzuarbeiten, und das tut er seit 2011. In diesen frühen Tagen er konzentrierte sich zu Protokolldesign, Anreizen und kryptografischer Überprüfung.









2014 war er außerdem Mitbegründer von Blockstream, einem Unternehmen, das hauptsächlich zur Förderung und Finanzierung der Bitcoin-Entwicklung gegründet wurde. Während seiner Zeit dort half Maxwell bei der Entwicklung des Two-Way-Peg, der Sidechains ermöglicht. Dabei handelt es sich um separate Ketten, die mit einem übergeordneten Distributed Ledger wie Bitcoin verbunden sind. So können mit neuen Features und Funktionen experimentiert werden, ohne die Sicherheit der Hauptkette zu gefährden. Der Two-Way-Peg würde es ermöglichen, Vermögenswerte zwischen Ketten zu verschieben, ohne ihren Wert zu verlieren.





Als Bitcoin Core-Entwickler half Maxwell auch beim Aufbau der homomorphen Schlüsselableitung im Bitcoin Improvement Proposal ( BIP ) #32 , das die Generierung mehrerer öffentlicher und privater Schlüsselpaare aus einem einzigen Hauptschlüssel ermöglicht. Darüber hinaus war er Mitautor des BIP-9, um einen Standard für leichte Updates (Softforks) zu etablieren, und des BIP-173, um einen neuen Adresstyp für SegWit zu definieren – ein weiteres Verbesserungsupdate zur Steigerung der Effizienz.





Er verließ Blockstream im Jahr 2018 und konzentrierte sich auf die Entwicklung von Smart-Contract-Funktionen für Bitcoin. Auf diese Weise wurde er zum Autor einer neuen wichtigen Verbesserung für Bitcoin, der Taproot-Aktualisierung . Diese Technik kombiniert mehrere Ausgabebedingungen in einer einzigen Signatur, verbessert die Privatsphäre und senkt die Transaktionskosten – was die Erstellung komplexer Smart Contracts fördert.





Einige Bedenken und Zeit

So viel wie andere Cypherpunks Maxwell hat auch einige Bedenken hinsichtlich der internen Funktionalität von Bitcoin geäußert. Dies ist das System, das die Idee des dezentralen Geldes wirklich verbreitet hat, aber es ist nicht perfekt. Zunächst einmal erzählte Maxwell die Geschichte seiner Anfänge als Miner und wie die von den Maschinen verursachte Überhitzung sogar die Polizei zu seinem Haus lockte. Das Mining ist in der Tat besorgniserregend, wenn man bedenkt, wie viel elektrische Energie es benötigt.





Datenschutz ist ein weiteres Problem im Bitcoin-Ledger. Die Leute neigen dazu zu glauben, dass Bitcoin anonym ist, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt. Bitcoin ist tatsächlich pseudonym, was bedeutet, dass anstelle von Namen und Ausweisdokumenten kryptografische Adressen verwendet werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie nicht verfolgt werden können, insbesondere weil jede Transaktion in einem Blockchain-Explorer öffentlich verfügbar ist. Und sie enthalten Daten wie Betrag, Datum und verbundene Adressen (Absender und Empfänger).









Maxwell versucht auch, dieses Problem in der ersten Kryptowährung zu beheben, wie er in ein Interview.





„Offensichtlich ist der Datenschutz ein großer Bereich, in dem Bitcoin verbessert werden muss, und ich habe versucht, eine ausgefallene Technologie zu entwickeln, um die Situation zu verbessern, aber es ist immer ein Balanceakt. Datenschutz ist der einzige Bereich, in dem, wenn Bitcoin darin nicht besser wird, die Welt möglicherweise schlechter dasteht, als wenn es Bitcoin nicht gegeben hätte. Der schlimmste Fall für den Datenschutz bei Bitcoin ist ziemlich schlimm. Es hat viele Fortschritte gegeben, aber es sind noch mehr nötig.“





Trotz der aktuellen Mängel glaubt Maxwell auch, dass die Masseneinführung von Kryptowährungen nur eine Frage der Zeit ist. Hindernisse wie unsichere Hardware, fehlerhafte Software, Steuerschranken oder Risiken der Eigenverwahrung werden im Laufe der Jahre eine Lösung finden, und wir sind auf dem Weg dorthin.



Obyte als Schritt in die Zukunft





Obyte hat sich als überzeugende Alternative zu Bitcoin herausgestellt, die Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Dezentralisierung ausräumt. Im Gegensatz zu Bitcoin, bei dem Miner als unvermeidliche Vermittler zur Genehmigung von Transaktionen erforderlich sind, verwendet Obyte eine Directed Acyclic Graph (DAG)-Struktur, bei der Transaktionen keiner Genehmigung bedürfen. Dieser Ansatz macht Blöcke und ihre Ersteller überflüssig und macht Obyte vollständig dezentralisiert.









Darüber hinaus bietet Obyte erweiterte Datenschutzfunktionen, wie die Integration der Datenschutzmünze Blackbytes und In-Wallet verschlüsselt Chat-Funktionalität . Diese Optionen bieten den Benutzern mehr Vertraulichkeit bei ihren Transaktionen und ihrer Kommunikation und gehen auf die Datenschutzbedenken ein, die im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Ledger vorherrschen.





Indem Obyte Dezentralisierung und Datenschutz priorisiert, stellt es sicher, dass Benutzer frei Transaktionen selbst durchführen können und die Möglichkeit haben, dies zu tun, ohne ihre sensiblen Informationen der öffentlichen Kontrolle preiszugeben. Dies zeichnet es als eine stärker auf Datenschutz ausgerichtete und dezentrale Option in der Kryptowährungslandschaft aus. Dieses Ökosystem ist wirklich der nächste Schritt in die Zukunft, von dem viele Cypherpunks geträumt haben.













