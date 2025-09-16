XYO, DePIN-projektet med 10M+ noder, lancerer Blockchains første data-fokuserede L1

London, Det Forenede Kongerige, den 16. september 2025/Chainwire/--I dag, , det første DePIN og blockchain-projekt med 10M+ knuder, lancerer , et blockchain-netværk designet specielt til data-tunge industrier, såsom dem i kunstig intelligens (AI), logistik og cloud-tjenester. Xyo Anmeldelse af XYO Layer One Xyo Anmeldelse af XYO Layer One Med denne lancering introducerer XYO den første blockchain bygget til at håndtere store mængder data uden at bremse ydeevnen, hvilket gør det til det første skalerbare netværk designet til data. og tiltrækker 80% af sine brugere fra uden for krypteringsrummet. $8.8M i indtægter i 2024 $8.8M i indtægter i 2024 Siden 2018 har XYO arbejdet på en række data-tunge blockchain-produkter, såsom mobilappen COIN, hvor brugerne kan omdanne deres daglige data til real-world belønninger. XYO's produkter er designet til at give nøjagtige, validerede data til tredjeparter og deres partnere, lige fra enkle virkelige data som placering og temperatur, til kompleks digital handlingsvalidering, såsom individuelle undersøgelsesresponser og indkøbsvaner. XYO besluttede at lancere sin egen blockchain efter mere end syv år i branchen, da ingen eksisterende mulighed kunne opfylde projektets behov for et højt effektivt, datafokuseret netværk. For eksempel kræver AI-modeller enorme strømme af nøjagtige data for at undgå bias og forbedre træningsresultater.I real estate og supply chain management er tokeniserede aktiver afhængige af præcise, verificerbare input, som XYO Layer One er i stand til at levere. XYO Layer Ones evne til at behandle store mængder realtidsdata med lav latens og give datavalideringsfunktioner tilbyder en unikt værdifuld løsning for både nye og etablerede industrier. XYO vil først migrere sine egne produkter til den nye XYO Layer One blockchain, og blive fulgt af nøglepartnere. \n \n "Efter at have udviklet på blockchain i årevis, har jeg set førstehånds, hvor nuværende systemer falder for lidt. Fællesskabet er klar til et system, der kan håndtere både store mængder data og opretholde ægte decentralisering. XYO adresserer de smertepunkter, der har holdt udviklere og forbrugere tilbage i årevis - opblødning, ineffektivitet og gentrificering af deltagelse. XYO giver de værktøjer, som udviklere har brug for at opbygge, og midlerne for alle at deltage, uanset ressourcer." - Arie Trouw, XYO Co-Founder & CEO "Efter at have udviklet på blockchain i årevis, har jeg set førstehånds, hvor nuværende systemer falder for lidt. Fællesskabet er klar til et system, der kan håndtere både store mængder data og opretholde ægte decentralisering. New Chain og New Tokenomics Den nye XYO Layer One Blockchain kommer også med debut af en dual-token model for XYO, som lancerede deres første og samme navn kryptotoken, $XYO, i 2018. $XYO token fungerer som en deflationær aktiv med et fast udbud, og inden for XYO Layer One Blockchain fungerer $XYO som den primære token for DePIN belønninger, styring, betaling, sikkerhed og staking roller. $XYO er designet til at sikre protokollen og tilpasse langsigtede incitamenter fejlfrit og vil fortsætte med at gøre det i løbet af XYOs levetid. For at håndtere de kontinuerlige, høje transaktionsbehov i XYO Layer One lancerer XYO deres anden token, $ Den nye token er professionelt designet til at tjene som den indfødte token i XYO Layer One, der giver strøm til netværkets daglige operationer, herunder betaling af gasgebyrer, transaktionsbehandling, blockchain-funktioner, prioriteringsgebyrer og belønninger for knudepunkter. af XL1 af XL1 $XL1 supplerer den oprindelige $XYO-token ved at håndtere værktøjet, mens $XYO forbliver kernen i XYO's massive produktøkosystem, der styrer den nye XYO Layer One blockchain og opretholder tokens langsigtede værdi. $XL1 opnås ved at satse $XYO, som låser $XYO token ind i XYO Layer One og skaber evig relevans inden for økosystemet. En betydelig del af $XYO's cirkulerende forsyning forventes at forblive låst inde i XYO Layer One på lang sigt gennem sin kombinerede satsnings- og incitamentsmodel. Ved at satse $XYO tjener deltagerne $XL1, som giver dem mulighed for at engagere sig med alle funktionerne i kæden og samtidig sikre pålideligheden og effektiviteten af det bredere økosystem. System satsning er tilgængelig, så alle kan satse $XYO og tjene $XL1. Tidlige deltagere drager fordel af højere emissioner, da belønninger gradvist falder over tid. Den oprindelige $XYO token giver styring, indsats og langsigtet værdi for XYO økosystemet, mens $XL1 dækker belønninger og transaktioner for sin native XYO Layer One blockchain. Denne model skaber en praktisk blockchain-ramme, der er i stand til at understøtte DePIN, AI og andre krævende, data-fokuserede applikationer. Om Xyo: Grundlagt i 2018, XYO indsamler og validerer data, der forbinder Web3, Web2 og industrier som AI, real-world assets (RWA) og geolocation. Xyo Xyo Dens unikke Proof of Location og Proof of Origin-teknologier sikrer data til asset tracking, DePIN-applikationer, gaming og en række andre krævende industrier. XYO skabte COIN-appen, som introducerede millioner af brugere til blockchain ved at belønne deltagelse i data validering. XYO token er noteret på de fleste af verdens store børser, herunder Coinbase, Kraken, KuCoin og Bitpanda. Ud over etableringen af XYO Foundation, blev XY Labs Inc. det første kryptofirma i USA til at få SEC godkendelse for et Regulation A-tilbud, der åbner investeringer til både akkrediterede og ikke-akkrediterede investorer. I 2022 tokeniserede XY Labs sine aktier, som handlede som $XYLB på tZERO ATS, hvilket etablerede sit lederskab i RWA-rummet. Website X LinkedIn Hjemmeside X af Linkedin Kontakt med af Ivan Zhelev Paragon web3 ivan.zhelev@paragonweb3.com