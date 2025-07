Mød Indium: HackerNoon selskab af ugen

Hilsen til hackere!

IndiskHvor GenAI møder teknisk ekspertise





På krydset mellem GenAI, data og produktteknologi bygger Indium intelligente systemer, der accelererer virksomhedernes innovation. Deres ekspertise spænder fra Low-Code Development og AI/ML til Data Engineering og Quality Engineering – hvilket gør dem til en one-stop-løsning for organisationer, der søger at skalere smart.

Indium udviklede en GenAI-drevet løsning til en førende sundhedsteknologileverandør, der transkriberer læge-patient-samtaler, integrerer med EHR-systemer og leverer strukturerede patientoversigter på under en time - øger operationel effektivitet med 90% og skærer behandlingstider med 20x.









Han leder også vejen ind iAI quality assurance and LLM testing,Hjælp virksomheder med at validere store sprogmodeller for pålidelighed, nøjagtighed og skalerbarhed, fordi byggeri med AI er kraftfuldt – men byggeri med tillid er afgørende.

I sidste uge var det indiskeAnmeldelse af Code Rush 2025,en en-dages hackathon-ansættelsesbegivenhed i Chennai, hvor dygtige SDET'er tacklede virkelige udfordringer for en chance for at deltage i Indium-holdet.





Læs Indiums historier på HackerNoon, hvor 10k+ teknologer offentliggør historier for 4M+ månedlige læsere.

Indiskhar samarbejdet med HackerNoon gennem voresForretningsbloggingprogram til at offentliggøre banebrydende tankegang om alt fra AI-testning til intelligent automatisering. Deres historier dykker dybt ind i, hvad der kræves for at opbygge robuste, pålidelige AI-systemer i dag. Deres blogindhold har ramt en akkoord med læsere-garnering over65,000+ total readsPå tværs af deres offentliggjorte historier på platformen.





De fremtrædende historier omfatter:

Tilintetgørelse af AI-hallucinationer: Tilintetgørelse af hallucinationer i AI-apps med menneskelig test

Fra chatbots til rigdom rådgivere: Byg gen AI-drevne finansielle assistenter

Gen AI i aktion: Streamlining produktudviklings livscyklus for større effektivitet

AI gør det nemmere at ingeniør bedre produkter - her er hvordan

Det er det, der skal til i denne uge, vi ses i næste!

