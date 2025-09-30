Solstice Finance oficiálně spouští USX, Solana-Native Stablecoin s 160 miliony dolarů uložených TVL

Zug, Švýcarsko, 30. září 2025/Chainwire/--Solstice Finance, manažer on-chain aktiv podporovaný investiční firmou pro digitální aktiva ve výši 1 miliardy dolarů , dnes oficiálně spustila svůj USX a YieldVault Program pro veřejnost. Bůh X kapitál Bůh X kapitál Solana-nativní protokol poskytuje Solana-nativní stablecoin, který dává všem uživatelům neoprávněný přístup k institučním výnosům prostřednictvím Solstice YieldVault. USX a YieldVault přinášejí novou kategorii stablecoinů – účelově postavených pro kompozibilitu, transparentnost a nativní výnos prostřednictvím protokolu Solstice – do Solany s více než 160 miliony dolarů v zamčeném kapitálu (TVL) na zahájení, podpořené Galaxy Digital, MEV Capital, Bitcoin Suisse, Auros a Deus X Capital. \n \n "Legacy stablecoins udržují většinový podíl na trhu, ale ani jeden z předních stablecoinů se nenarodil nativně na Solaně a v současné době v ekosystému neexistují dominantní nativní stablecoiny. Vidíme stable, které jsou často propojené s jinými řetězci pro nejlepší výnosy ve třídě - to je stabilní TVL, která opouští náš ekosystém, aby se pokusila vydělat jinde. vybudovali jsme USX, který řeší tuto tržní mezeru na první den, stablecoin, který udržuje všechny výhody transakcí bez tření a zároveň poskytuje přístup k institučním výnosům, které jsou nativní protokolu," řekl Nad Benareski, generální ředitel a spoluzakladatel Solstice. „Solstice podporuje skutečné a udržitelné příjmy v rámci ekosystému Solana a spuštění USX a YieldVault odemyká nové příležitosti pro stavebníky, uživatele a investory," uvedla Lily Liu, prezidentka nadace Solana. Podívejte se hlouběji na Solstice ekosystém: \n \n \n \n \n USX: Syntetický stablecoin navržený pro rychlost kapitálu a transparentnost, podpořený 1:1 stabilními kolaterály s důkazem rezerv v reálném čase prostřednictvím Chainlink. YieldVault: Jako vlajkový motor výnosů společnosti Solstice nabízí YieldVault výnosy na úrovni institucí, které jsou generovány z osvědčených obchodních strategií s neutrálním delta. Výnosy společnosti YieldVault udržují důvěryhodný tříletý rekord s výkonem 21,5 % v roce 2024 a nulovými měsíci negativních výnosů od počátku. SLX: Budoucí nativní utility token Solstice je poháněn distribučním modelem založeným na komunitě bez podpory VC, aby byl dlouhodobý úspěch protokolu sladěn s pobídkami komunity. Tým: Solstice se skládá z více než 30 kryptoměn a tradfi veteránů v 10 zemích s hlubokými zkušenostmi z Solana Labs, Coinbase, Galaxy Digital, Standard Chartered, Deloitte, UBS, NAB, BlackRock, UXD, ConsenSys a dalších. Držitelé USX nyní mohou získat přístup k Solstice YieldVault tím, že zamknou svůj USX do protokolu a obdrží eUSX, což představuje jejich podíl na podkladové čisté hodnotě aktiv licenčního fondu generujícího výnosy. USX je nyní k dispozici všem uživatelům. Více informací nebo přístup k USX dnes, uživatelé mohou navštívit nebo následovat Je to X. https://solstice.finance Solsticefi https://solstice.finance Solsticefi O Solstice Finance je decentralizovaný finanční protokol vyvinutý společností Solstice Labs AG, společností Deus X Enterprise, ve spolupráci s nadací Solstice Foundation. Společně přemýšlejí o řízení aktiv pro éru on-chain. Solstice's Protocol využívá licencovaného schváleného manažera a fondu, aby poskytl institucionální přístup investorům DeFi a TradFi. Klíčové produkty zahrnují USX, stabilní měnu z Solany vedle Solstice's YieldVault, demokratizovaného protokolu přinášejícího výnosy, který umožňuje účastníkům přístup k institucionálně neutrálním výnosům delta. Solstice financí Solstice financí Společnost Solstice Labs AG také provozuje Solstice Staking AG, jednoho z nejspolehlivějších poskytovatelů infrastruktury v odvětví, který zajišťuje více než 1 miliardu dolarů aktiv na více než 9 000 validátorových uzlech. Uživatelé se mohou dozvědět více a následovat Stejně jako . https://solstice.finance Solsticefi Slunečník https://solstice.finance Solsticefi Slunečník Kontaktujte PR ředitel Leslie Termuhlenová Štěpánek@serotonin.co 