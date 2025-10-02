Solo vyrovnávání se zvyšuje: korejská miliardová megafranchise jde s příběhem

Seoul, Jižní Korea, 1. října 2025/Chainwire/--Korejský nejziskovější webnovel a webtoon a nejsledovanější anime v historii Crunchyrollu oznamuje partnerství se Story, které zahrnuje IP-podporované memecoiny a zkoumá on-chain IP ekonomiku. Globální fenomén V kroku, který spojuje blockbusterovou franšízu s blockchainem, Solo Leveling zkoumá vydávání tokenizovaného reálného majetku (RWA), který zkoumá zcela novou chuť tokenizovaných RWA, která se liší od fondů peněžního trhu, akcií a pokladních vozidel, které jsou typicky zastoupeny na webu3. Pouze vyrovnání Pouze vyrovnání Tento přístup má umožnit onchainovou programovatelnost pro vybrané integrace, což otevírá dveře pro budoucí fanouškovské remixování, zkušenosti založené na blockchainu, digitální i reálný svět a nabídky licencí nové generace. Oznámení posiluje postavení Solo Leveling jako cross-media juggernaut a jako průkopník ve svém odvětví tím, že přesune své IP na Web3. Před svým debutem na Web3 se Solo Leveling již ukázal jako kulturní titán v mnoha formátech: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: Původem jako webový román a adaptovaný jako webtoon v Koreji, Solo Leveling získal více než 14 miliard zobrazení po celém světě, 175 milionů čtenářů, bezprecedentní úspěch, který ji upevnil jako vlajkovou loď korejské série s globálním vlivem. Komiksová adaptace byla průlomovým tiskovým hitem, dosáhla č. 1 na seznamu bestsellerů New York Times Graphic Books a prodala více než 10 milionů kopií po celém světě. Anime (Streaming): Anime adaptace Solo Leveling bouřila streamingové platformy, stala se nejsledovanějším anime v historii Crunchyroll a zařadil se do týdenního Top 10 společnosti Netflix v 11 zemích po svém debutování (a klesla na # 1 místo na Amazon Prime Video v Japonsku). Anime (Awards): Seriál získal ocenění Crunchyroll Anime Awards 2025 s devíti oceněními na Crunchyroll Anime Awards 2025, včetně žádaného Anime of the Year, historické premiéry pro show založenou na manhwa. Hra: Mobilní RPG Solo Leveling: ARISE proměnila franšízu v interaktivní zážitek, který během prvního měsíce vydělal přibližně 70 milionů dolarů a přilákal 50 milionů hráčů během pěti měsíců od uvedení na trh.Hra byla na prvním místě v počtu stažení ve 141 zemích, na prvním místě v příjmech ve 21 zemích a na prvním místě v žebříčku popularity App Store ve 78 zemích. Live Action Series: Netflix produkuje live-action seriálovou adaptaci globálního fenoménu "Solo Leveling", s rostoucí hvězdou Byeon Woo-seok připojen k vedení projektu jako hlavní postavou Sung Jinwook. Tyto úspěchy ilustrují bezkonkurenční multi-formátový úspěch Solo Leveling a vášnivou celosvětovou fanouškovskou základnu.Nyní, tím, že se vydává na blockchain, Solo Leveling je připraven znovu definovat, jak může moderní franchise zapojit svou komunitu a odemknout novou hodnotu svým obsahem. Webnovel a Webtoon na Web3 Solo Leveling spolupracuje s Story, světovou první blockchainovou sítí určenou pro duševní vlastnictví, aby zahájila kroky směrem k onchainové reprezentaci IP pro vybrané prvky. Story tokenizuje IP a činí jej programovatelným, což umožňuje nové modely vlastnictví, remixování a monetizaci pro tvůrce a fanoušky. V praxi to znamená, že vybrané prvky Solo Leveling IP (např. znaky, univerzum a práva na obsah) by mohly být zastoupeny na řetězci a spravovány prostřednictvím inteligentních smluv. Jakmile se příběh objeví, IP Solo Leveling se stane strojově čitelným a vymahatelným on-chainem, což umožní vývojářům a fanouškům stavět s ním podle přednastavených pravidel. Například, tvůrce by mohl remixovat postavu Solo Leveling do herního modu s automatickými licenčními poplatky, které proudí zpět do držitelů IP. Licencované zboží by mohlo být vázáno na onchainový původ a jakákoli hra nebo média třetích stran používající obsah Solo Leveling by mohla bezproblémově implementovat programovatelné licencování a rozdělení příjmů. \n \n „Korea byla vždy globálním startem pro duševní vlastnictví.Kromě raných jedinečných kulturních IP z K-popu, K-dramu, Korea vede cestu v oblasti her, webtónů a hollywoodských hitů, jako jsou Squid Games a Parasite. Solo Leveling je dokonalým příkladem toho, jak korejská IP může překročit hranice, ovládat každý formát a budovat masivní globální fandomy. IP by nemělo být jen sledováno nebo čteno, mělo by být programovatelné. „Korea byla vždy globálním startem pro duševní vlastnictví.Kromě raných jedinečných kulturních IP z K-popu, K-dramu, Korea vede cestu v oblasti her, webtónů a hollywoodských hitů, jako jsou Squid Games a Parasite. Solo Leveling je dokonalým příkladem toho, jak korejská IP může překročit hranice, ovládat každý formát a budovat masivní globální fandomy. IP by nemělo být jen sledováno nebo čteno, mělo by být programovatelné. "Registrace IP onchain Solo Leveling by odemkla další úroveň angažovanosti, loajality a monetizace umožňující remix kulturu, fanouškovské ekonomiky a token-nativní formáty, které nebyly možné dříve." Oficiální Solo vyrovnání IP-podporované Memecoin na obzoru V odvážném krypto-nativním zvratu tým Solo Leveling také odhalil plány pro oficiální IP-podporovaný memecoin spojený s příběhovým vesmírem a postavami. Tento nadcházející token (podrobnosti a datum zahájení TBA) bude přímo podporován postavami a legendami Solo Leveling, což z něj činí jeden z prvních memecoinů zakotvených v IP blockbusterové franšízy. Na rozdíl od typických memecoinů, které často vznikají z internetových vtipů bez vazeb na tvůrce, bude tato Solo Levelingová mince autorizována a podporována vlastníky IP. Postaven na infrastruktuře Story si klade za cíl sladit hodnotu tokenu s úspěchem franšízy: čím více se příběh a jeho memy šíří, tím více mohou těžit fanoušci i tvůrci. Tento přístup následuje rostoucí uznání, že memy a virový obsah mají nesmírnou hodnotu (trh memecoin dosahuje 100 miliard dolarů), ale tvůrci historicky zachycují jen málo z toho. S Story doufáme, že se IP rozšíří nad rámec samotné série, což by umožnilo fanouškům a tvůrcům, aby se připojili k další kapitole Solo Leveling novými způsoby." – Jungsook Jang, generální ředitel společnosti Redice Studio. Přinášení Solo Leveling onchain by mohlo znamenat úvodní okamžik pro Story a širší koncept tokenizovaného IP. Solo Leveling zkoumá fázovou registraci vybraných prvků IP, což odráží, jak se jedna z franšíz s nejvyšší hodnotou začíná přistupovat k reprezentaci blockchainu. Pro Story je to masivní potvrzení vize své sítě: stát se go-to infrastrukturou pro 80 bilionů dolarů IP průmyslu ve věku AI a kryptoměny.Partnerství Solo Leveling se očekává, že pohání významnou aktivitu do Story ekosystému včetně nových uživatelů (miliony fanoušků zvědavých o kryptoměně) pro vývojáře budovat ekosystém dApps využívající IP. Díky fanouškovské základně a obsahu společnosti Solo Leveling, které jsou nyní propojeny s účelově vytvořeným IP blokovým řetězcem společnosti Story, je možné provádět průkopnické experimenty na křižovatce fandomu a webu3. Umění vytvořené komunitou, hry, NFT a příběhové rozšíření mohou rozkvétat pod jasnými pravidly a licenčními pravidly. nadšenci Memecoin se mohou shromáždit kolem tokenu, který má skutečnou narativní podporu.A majitelé IP (jako tvůrci Solo Leveling) mají šablonu, jak rozšířit své práce do Web3, při zachování kontroly a podílu na příjmech. O příběhu : Poskytuje decentralizovaný registr pro tvůrce, aby tokenizovali své IP a nastavili programovatelné licenční podmínky, což umožňuje spravedlivé přidělování, remixování a monetizaci tvůrčích děl na řetězci. Příběh Příběh S podporou předních investorů (včetně a16z Crypto) Story buduje infrastrukturu založenou na umělecké inteligenci, která odemkne plnou hodnotu třídy aktiv IP v hodnotě 80 000 dolarů. . Příběh. nadace Příběh. nadace O společnosti Solo Leveling / Redice Studio: je jihokorejská fantasy franšíza, která začala jako webnovel od Chugonga a stala se hitovým webtonem ilustrovaným Redice Studio. Solo Leveling Pouze vyrovnání Od svého debutu v roce 2016 se Solo Leveling vyvinul do globální IP, která zahrnuje komiksy, animace, hry a další – získal více než deset miliard přečtení a masivní mezinárodní fandom. Společnost Redice Studio je známá svými ohromujícími vizuálními prvky a pomohla rozšířit vesmír Solo Leveling.Společně se svými partnery Redice nadále zkoumá inovativní způsoby (jako je příběh), jak rozšířit franšízu a zapojit fanoušky po celém světě. Zdroje na podporu statistik: Solo vyrovnávání diváků a čtenářů welcon.kocca.krpinepat.com Nový bestseller owwl.org Netflix Nejlepší 10 koreajoongangdaily.joins.com Crunchyroll Awards newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards-2025 Příjmy z her a uživatelé mobidictum.com koreajoongangdaily.joins.com přivítání. kočka.kr Pěstoun.com owwl.org ohledně křesťanská.joins.com newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards 2019 Mobilní telefon.com křesťanská.joins.com