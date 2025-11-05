Blockchain Futurist konference oznamuje 2026 Toronto Datum: 21.–22. července 2026

Fort Lauderdale, Florida, 5. listopadu 2025 / Chainwire / - Oznámení učiněné živě na konferenci Blockchain Futurist Florida s Ericem Trumpem, Iggy Azalea a Tristanem Thompsonem , Kanadská největší a nejdelší událost Web3 a kryptoměna, se oficiálně vrací domů do Toronta pro své 9. vydání 21.–22. července 2026. Konference Blockchain Futurist Konference Blockchain Futurist Oznámení bylo učiněno živě na jevišti během Blockchain Futurist Conference Florida, který se koná 5.–6. listopadu v Hard Rock Guitar Hotel v Miami. letošní americký debut obsahuje vysoce postavený lineup včetně Eric Trump (American Bitcoin), globální hudební ikona Iggy Azalea, NBA šampion Tristan Thompson a více než 250 reproduktorů z předních společností Web3, jako je Coinbase, Polkadot a Rarible. Znovu se vracíme k ikonickému zábavnímu komplexu Rebel a Cabana Pool Bar, vydání 2026 v Torontu oslaví návrat události tam, kde to všechno začalo, kanadské centrum pro blockchain inovace. \n \n „Jsme nadšeni, že přinášíme Blockchain Futurist Conference zpět do Toronta v ikonickém Rebel Entertainment Complex a Cabana. Toto místo se stalo součástí naší identity, místem, kde se inovace setkávají s energií a budoucnost Web3, kryptografie a umělé inteligence přichází na oblohu Toronto.“ „Jsme nadšeni, že přinášíme Blockchain Futurist Conference zpět do Toronta v ikonickém Rebel Entertainment Complex a Cabana. Toto místo se stalo součástí naší identity, místem, kde se inovace setkávají s energií a budoucnost Web3, kryptografie a umělé inteligence přichází na oblohu Toronto.“ — Tracy Leparulo, zakladatel, Blockchain Futurist Conference Po akvizici společností Emerald, jedním z největších producentů obchodních akcí v Severní Americe, vstupuje Blockchain Futurist Conference do nové éry růstu a zároveň si zachovává svůj nezávislý, komunitně orientovaný duch. Vstupenky na ročník v Torontu v roce 2026 jsou oficiálně v prodeji nyní, s cenami pro předčasné ptáky začínajícími na 199 dolarů pro obecný vstup a 399 dolarů pro VIP přístup - nejnižší ceny roku. Futurist povzbuzuje globální komunitu Web3, aby se zapojila jako řečník, sponzor, tiskový partner nebo účastník tohoto významného 9. vydání. Konference Blockchain Futurist Blockchain Futurist Conference je jednou z nejdéle probíhajících a nejnavštěvovanějších událostí Web3 v Severní Americe.Od svého založení v roce 2018 spojila globální lídry v oblasti kryptoměn, blockchainu a umělé inteligence prostřednictvím programování, vytváření sítí a zábavy světové třídy.Nyní je součástí Emerald, Blockchain Futurist Conference nadále formovat budoucnost decentralizované ekonomiky a zároveň oslavovat inovace, spolupráci a komunitu. Pro více informací navštivte: www.FuturistConference.com www.Futuristické konference.com Kontaktujte Laura Leparuloová laura@futuristconference.com Zajímavosti \n \n Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy