Uneix-te a Imua Ignite: Accelerador de 1 milió de dòlars per a màquines de confiança verificables

Imma(anteriorment Exocore) ha llançatImua Ignite, un programa d'accelerador d'alt impacte amb$1 million in fundingper a equips que construeixin infraestructures descentralitzades, el que anomenen “máquines de confiança verificables”.May 16, 2025, i seleccionarà12 early-stage projectsper passar per un intens programa de constructor de cinc setmanes.





Why Imua Ignite is a Big Deal 🔍

La confiança en les institucions centralitzades s'està trencant, mentre que la IA s'està escalant ràpidament.El món necessita sistemes descentralitzats que redueixin la dependència dels intermediaris.ImuaImatge: Imua és unauniversal shared security protocolque us permet portar la seguretat criptogràfica i criptogràfica de qualsevol cadena a sistemes fora de la cadena, oracles, proves de ZK, seqüenciadors, ponts i més.





Aquest programa no és només un fons. És un llançament. Inclou la inversió, la mentoria, l'ajuda tècnica i el suport de GTM per enviar AVS (serveis activament validats) del món real. ️

Program Details at a Glance 📅

Sol·licitud oberta: 17 d'abril - 16 de maig de 2025

Cohort: 12 equips

Piscina total de subvencions: ~$1M (stablecoins + $IMUA)

Durada del programa: 5 setmanes

Anunci dels guanyadors: Setmana del 19 de maig de 2025

Selected Teams Get 🧰

💰 Finançament: Una reducció de la piscina de subvencions de $ 1M

Suport als inversors: entrades a la xarxa d'inversors d'Imua

Co-Marketing: estratègia i crits de GTM

Suport per a desenvolupadors: revisions de codi, integració tecnològica

Mentoratge 1:1: amb els principals col·laboradors i experts en ecosistemes

Who Should Apply? 🧑‍🚀

Si vostè està construint en qualsevol d'aquestes àrees, vostè és un adequat:

Els agents

Oracles descentralitzats

Ponts de cadena creuada

Els apòlegs

Stablecoins

Defició

ZK, MPC, Protocols FHE

Infra com RPC & Node Services ️





Bàsicament, si estàs construint alguna cosa que depengui deverifiability,cryptographic security, otokenized coordination, Imua Ignite està construït per a vostè.

Why Imua is Different 🧬

Seguretat Crypto-econòmica: Feu clic en capital reemplaçat d'Ethereum, Bitcoin, Solana, etc.

Prova criptogràfica: utilitza ZK, MPC o lògica de verificació personalitzada

Disseny modular: crea la teva pròpia governança, lògica de tall o camins de desplegament d'AVS

Suport Omnichain: serveis segurs en EVM, UTXO, cadenes basades en moviment i més

Imua Powers Trust-as-a-Service (dTaaS) 🔐

Amb Imua, els equips poden desplegar mecanismes de confiança descentralitzats per als seus sistemes, sense necessitat de crear la seva pròpia blockchain.trust as a service, sense intermediaris centralitzats. Imua està dissenyat per a la sostenibilitat a llarg termini. Els conjunts de validació es basen en el valor i el rendiment, no en l'especulació.

Apply and Learn More 🔗

Apply Now· :https://x.com/imua/status/1915395469976707077

How AVSs Work· :https://docs.imua.xyz/avs-setup/avs-overview

Background on Imua’s Vision· :https://x.com/imua/status/1900623700720054469

Intro Article on Imua (Exocore)· :https://heybeluga.com/articles/what-is-exocore/

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què vol dir “màquina de confiança verificable”?

Una màquina de confiança verificable és qualsevol sistema que proporcionacryptographic or crypto-economic guaranteesPensar: oracles descentralitzats, agents d'IA amb proves de computació, o seqüenciadors amb responsabilitat basada en el tall.

Què puc fer amb Imua?

Podeu construir o protegir qualsevol cosa que es beneficiï de la verificació descentralitzada.





Agents AI que comproven les sortides

Oracles amb lògica de trencament

Aplicacions ZK i prover off-chain

Stablecoins descentralitzats, ponts i fins i tot AVS personalitzats

He de llançar la meva pròpia cadena o conjunt de validadors?

Aquest és el punt de vista de Imua - que ofereixshared securityAixí que pots saltar el bootstrapping de la teva pròpia cadena o comunitat de validadors.Només desplega un AVS i toca el capital de validadors i les eines criptogràfiques existents.

Com és diferent Imua de EigenLayer?

Mentre que EigenLayer se centra en la restauració d'Ethereum,Imua is cross-chain and modularAixò permet que els AVS utilitzinZK proofs, MPC, token slashing, or even Bitcoin and Solana capitalNo estàs limitat a la lògica de redisseny basada en Ethereum.

Què és la divisió de finançament?

El finançament es realitza mitjançant una barreja destablecoins and $IMUA tokensL'assignació exacta dependrà de les necessitats del vostre projecte i del progrés al llarg del programa.

Obtindré ajuda amb el GTM i el llançament?

El programa no és només tècnic.co-marketingL’accés ainvestorsi ajudar ambgo-to-market strategy, incloent els llançaments d'ecosistemes i el disseny de token si és necessari.

Necessito tenir un producte a punt per aplicar?

Idealment, hauria de tenir unMVP or working prototypeAquest és un programa de constructors, de manera que és per a equips disposats a construir, provar i enviar durant el sprint de 5 setmanes.

Preparats per construir el futur de la confiança verificable?

La propera generació d'infraestructures descentralitzades no només viurà en cadena, sinó que alimentarà tot, des d'agents d'IA fins a ponts de cadena i serveis de conservació de la privacitat.Imua Igniteés la seva oportunitat de construir a la vora d'aquest canvi, amb$1M in funding, real mentorship, hands-on dev support, and exposure to top investors.





Els spots són limitats.Only 12 teamsSerà seleccionat





Apply now before May 16thEnvia la teva sol·licitud aquí

Per a més detalls:

Vista general del que Imua està construint

Anunci oficial del programa

Descobreix els Imua Docs





No parlem només de descentralització.build trust into the core of tomorrow’s systems.Let’s move forward. Let’s build Imua.️





Vested Interest Disclosure: Aquest autor és un col·laborador independent que publica a través del nostre programa de blogs de negocis. HackerNoon ha revisat l'informe per la qualitat, però les reivindicacions aquí pertanyen a l'autor. #DYO

