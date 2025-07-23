Per a la teva següent entrada al blog: Comença a escriure a través de les plantilles de bloc HackerNoon

Hola hackers! → Recentment hem revisat el tauler d'escriptor i l'experiència general d'escriptura per Però això no és tot - també vam convertir la descoberta del vostre pròxim plantilla de bloc en una experiència més suau i més agradable. Presentació Chowa xocolata Podeu aprendre més sobre les nostres actualitzacions de disseny recents i conèixer Chowa aquí. Podeu aprendre més sobre les nostres actualitzacions de disseny recents i conèixer Chowa . Aquí Introducció a la nova pàgina de plantilles de bloc Introducció a la nova pàgina de plantilles de bloc Encara pots navegar tots els teus favorits —ara en un nou disseny net i racionalitzat. Blogs de temples Blogs de temples Primer de tot: Com puc accedir a les plantilles de bloc? Visita a app.hackernoon.com/blogging-templates O: Feu clic a "Start Writing" a la cantonada superior dreta de la pantalla, després feu clic a la fletxa verda a la dreta. Veureu l'opció per a "Writing Templates". Com navegar pels temples? Podeu navegar per templats , , o , o cercar utilitzant una paraula clau - igual que abans. Feu clic en un filtre o escriviu a la paraula clau per veure immediatament els resultats corresponents. Favorites New Popular També podeu veure -Dret a la part superior de cada targeta. how many people have favorited or used each template Encara podeu visualitzar les plantilles, copiar l'enllaç o fer clic a la icona del cor per guardar-les als vostres favorits. Un projecte s'obrirà utilitzant aquest templat, a punt per editar-lo segons sigui necessari. Create Draft Això és això! Prova avui un plantilla de blog i fes que la teva pròxima història sigui més fàcil de començar. Try a blogging template Avui and make your next story easier to start. 🚀 Avui