Mab.io vs. dilluns, ClickUp i Asana: una presa diferent en la gestió de projectes

The Theme Park Problem Obert gairebé qualsevol i et podria ser perdonat preguntar-te si et vas inscriure per error a Disneyland. Hi ha taulells colorits, widgets personalitzables, animacions alegres quan comproves alguna cosa. Asana fins i tot té unicorns que volen a través de la pantalla quan completes una tasca, que és divertit - fins que t'adones que la data límit va escapar de totes maneres. Gestió de projectes App L'eina moderna de PM s'ha convertit en menys sobre la gestió de projectes i més sobre entretenir a les persones mentre no gestionen projectes. Aquest és l'estat de dilluns, ClickUp i Asana. Són grans, populars, molt comercialitzats - i tots competeixen de la mateixa manera: prometent La flexibilitat I després hi ha Mab.io, que promet alguna cosa molt diferent. The Flexibility Pitch El punt de venda per a la majoria dels programes de PM és el següent: "Us donem infinita llibertat per dissenyar el vostre flux de treball perfecte."Podeu crear estats personalitzats.Podeu crear rols il·limitats.Podeu construir taules de control que segueixin els vostres taules de control. Qui no vol adaptar una eina a les seves necessitats exactes?És com dir-li que pot construir el seu propi parc temàtic: vostè decideix on van les muntanyes, quina és la alçada de les rutes i si el caramell de cotó està inclòs en el preu del bitllet. El problema, per descomptat, és que la majoria de les persones no són molt bons en la construcció de parcs temàtics.I fins i tot si ho fossin, probablement tenen coses millors a fer que dissenyar-ne un des de zero abans de continuar amb la seva feina real. Així que el que acaba succeint és que els equips passen dies -de vegades setmanes- trencant amb configuracions. debaten si “In Progress” hauria de venir abans de “Doing”, o si “Revisió” és diferent de “Approval”. L’eina esdevé el projecte. Monday, ClickUp, and Asana in Brief Per ser clar, aquestes eines funcionen. Milions de persones les utilitzen. Però cadascuna ve amb la seva pròpia marca d'absurditat. Monday.com: L'alegre, colorit. Penseu en el tauler d'informes de l'escola amb preus d'empresa. És divertit fins que vostè s'adona que les barres d'estat codificades en color no realment avancen el treball. Si alguna vegada heu pensat: "I si la meva eina de PM també fos la meva eina de doc, el meu CRM, el meu tauler blanc, el meu reemplaçament de Slack, el meu calendari i possiblement el meu terapeuta?" - ClickUp és per a vostè. Asana: El unicorn. Té una interfície agradable, és amigable, és polit. Però al final s'adona que comprovar caixes i veure animacions no és el mateix que les característiques d'enviament. El fil comú: flexibilitat. Pots doblegar-los en qualsevol forma que vulguis. El que significa que sovint els dobles en nodes. The Paradox of Flexibility La flexibilitat sona bé en teoria. En la pràctica, vol dir: 12 estatus habituals que tots signifiquen “encara no hem acabat”. Tres propietaris en la mateixa tasca, que es tradueix en zero propietaris reals. Dues hores de reunions sobre si cal anomenar-ho “Backlog” o “Idees”. Un canal Slack ple de notificacions ningú ja no llegeix. És com anar a un restaurant on el xef et dóna ingredients crus i diu: “Felicitats, aconsegueixes dissenyar el teu propi plat!” El que ens porta a Mab.io. Enter Mab.io: The Opinionated Contrarian Mab.io pren la posició oposada. No és una tela en blanc. No és un parc temàtic. No està tractant de ser la seva aplicació tot. Mab.io és més com un gestor estricte que et mira als ulls i diu: “No ets tan bo en dissenyar fluxos de treball com creus que ets. Quatre rols fixos: propietari, assignatari, assessor, seguidor. De la planificació a la finalització, amb passos estructurats entre ells. Una tasca, un propietari.No hi ha multitud d'assignatures. No pots canviar aquestes coses, no pots discutir-les, les regles estan tancades. Al principi això sona restrictiu.I això és perquè ho és.Però també és alliberador.Perquè en comptes de passar una setmana construint la seva pròpia versió falsa d'un procés, vostè només ... treballa. The Side-by-Side Comparison It helps to see the differences in black and white. El contrast és clar: on altres diuen sí a tot, Mab.io diu no a la majoria de les coses. The Philosophy Behind It Aquí hi ha una divisió més profunda. Dilluns, ClickUp, Asana: Aquestes eines suposen que els equips són actors racionals.Si els dones llibertat, s’organitzaran eficientment. Mab.io: Mab.io assumeix que els equips són humans. Procrastinen, discuteixen, obliden les coses. Necessiten límits, no llibertat infinita. És la diferència entre un sopar de potluck i un restaurant amb un menú establert. Un potluck pot ser divertit, però sovint acaba amb tres persones portant xips i ningú fent un menú principal. Who They’re Really For Dilluns: per a equips que gaudeixen de taulells, colors i adhesius gairebé tant com fent feina real. ClickUp: per als administradors que volen construir un imperi dins d'una sola aplicació i no els importa passar els caps de setmana personalitzant-lo. Asana: Per a les persones que necessiten un unicorn per animar-los. Mab.io: Per a equips que estan cansats de fingir que són bons en el disseny de processos. Digression: Complexity Is the Default Hi ha una lliçó aquí que va més enllà de la gestió de projectes. En finances, els productes sovint fracassen perquè es tornen massa complexos. ha seguit el mateix camí. Cada any, s'afegeixen noves característiques. Cada any, el nucli es fa més difícil de veure. Programari de gestió de projectes És com els ETF que intenten rastrejar-ho tot a la vegada, tècnicament impressionant, però pràcticament confús. Mab.io és el fons d’índex de les eines de PM. Why Less Might Be the Future La ironia és que com menys Mab.io et dóna, més realment et pot ajudar. En treure opcions, treu arguments. En tancar les regles, desbloqueja el flux. Això és el contrari del que fan la majoria de les empreses SaaS, que són piles de característiques fins que el producte es veu com un ganivet de l'exèrcit suís. El que necessites és un ganivet. The Punchline Aquí teniu la comparació real: Dilluns, ClickUp, Asana - els ganivets de l'exèrcit suís. Flexible, colorit, ple de característiques, però sovint desordenat. Mab.io - la fletxa aguda, única. Menys divertit per jugar, potser, però molt més eficaç quan realment cal tallar alguna cosa. El futur de les eines de PM pot no pertànyer a l'equip que construeix la major fàbrica de ganivets. I si això sona massa restrictiu, no et preocupis. ClickUp encara et permetrà construir una fàbrica de ganivets dins del teu tauler. Aquesta història va ser distribuïda com una versió de Kashvi Pandey sota el Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon.