El Protocol Silenciós: Com els Guardians de Dades de la Xarxa estan planejant redirigir la infraestructura de la IA des de la base

En un moment en què les empreses estan construint plataformes de xarxes socials i eines d'intel·ligència artificial, no és inusual escoltar d'altres que estan treballant per avançar la frontera digital. Data Guardians Network El D-GN està en construcció.





However, the people at D-GN wanted to do something that others were not. They aimed to build something that did not challenge major monopolies directly but would alter their trajectories without ever confronting them head-on.

The Use of Infrastructure, Not Interfaces

Molts llocs web depenen de centenars de milers, o fins i tot milions d'usuaris, per guanyar la cursa d'atenció del consumidor. Amb massives entitats de mitjans socials ja presents i corporacions gegants que han plantat les seves arrels en l'economia i els seus negocis, alguns podrien pensar que D-GN necessitaria això.





D-GN està obviant aquesta cursa completament. És una plataforma de nivell de protocol gamificat que pretén revertir la forma en què s'entrenen les IA, no lluitant contra la Big Tech. No està tractant de ser el proper ChatGPT o el proper Twitter. En canvi, està construint una cosa que la majoria dels usuaris mai veuran directament: la capa de dades basada en el consentiment de la qual depenen els models d'IA.





I aquest és el punt. AI avui s'executa sobre contingut raspat i treball invisible -conjunt de dades fetes de col·laboradors no remunerats, canvis de Reddit, subtítols de YouTube i fotos sense llicència. D-GN ha decidit que necessitem una alternativa radical: dades generades per l'usuari, verificades pel consentiment i anotades de manera transparent, rastrejades de manera immutable en cadena i recompensades amb un pagament genuí.





En definitiva: és la infraestructura, no l’espectacle.

The Middle Layer Power Grab

La major part del control de dades d'avui és en el "middleware" que ningú veu. Aquests inclouen SDK, APIs de tercers i corredors de dades. Això és exactament on els fluxos de dades es controlen i monetitzen. D-GN s'insereix aquí, no amb una altra caixa negra proprietària, sinó amb un protocol de dades descentralitzat i opt-in.





D-GN construeix conjunts de dades amb humans reals en el bucle - persones etiquetant imatges, vídeos, text, o crear el mateix des de zero. Aquesta creació i anotació es fa a través de mecànica gamificada o interfícies basades en Telegram. És divertida. És escalable. És divertit, i blockchain-verificat.

A Slow-Burn Threat

The real bet behind D-GN’s software lies in the danger of poor data. With so many risks involved if an AI goes wrong–including litigation or even costs to sustain their services–D-GN is a low-friction fallback that provides customized data, guarantees improvement and works within a sustainable ecosystem. This allows businesses to create models and applications that can be relied upon, even if it's to protect their safety.

The Architects Behind D-GN

D-GN no és només un equip d'idealistes. En canvi, són pensadors d'infraestructures que han construït sistemes en àrees similars a través de dades, AI i Web3. Amb la seva àmplia experiència en tecnologia i intel·ligència artificial, l'equip de D-GN està ara aplicant els seus coneixements per reformular la forma en què la gent pensa sobre el consentiment i la propietat del contingut des del principi.

Enterprise-Ready, Activist-Built

En oferir alguna cosa que les empreses poden adoptar sense sacrificar els seus valors, D-GN crea plataformes que els usuaris poden sentir-se còmodes adoptant en els seus negocis i pràctiques, tot utilitzant tecnologies avançades per alimentar els seus esforços i impulsar-se cap endavant.

The Long Game in Tech

The technology landscape continuously evolves. Amid the daily emergence of novel systems and the rise of new platforms from the remnants of older ones, D-GN aims to contribute to the ongoing evolution of technology history. Its strategy involves introducing disruption to the industry through innovation rather than confrontation with existing players.

No vol ser el proper OpenAI. Vol fer que el proper OpenAI depengui d'una infraestructura que respecti la dignitat de les dades -o ajudar-los a canviar.

I si ho aconsegueix, no serà només un protocol, serà una rebel·lió silenciosa que canviarà la forma en què s’ha construït la IA.

Aquests canvis actualment imperceptibles alteraran fonamentalment la futura utilització de la tecnologia, influint no només en els seus aspectes visibles sinó també en les seves capes subjacents, menys evidents.