The Dai Lo anuncia l'adquisició de Fractal Network

Dai Lo està encantat d'anunciar l'èxit de l'adquisició de Fractal, que marca un moment clau per al futur de la tecnologia blockchain i la innovació de privadesa. Després de mesos de discussions estratègiques, l'adquisició, completada per una quantitat no revelada, posiciona The Dai Lo per aprofitar la innovadora tecnologia ZK de Fractal i revitalitzar la seva visió de futur.





L'adquisició inclou la robusta cartera de tecnologia de Fractal, les reserves de fitxes, la propietat intel·lectual i, el més important, la seva comunitat dedicada. Mitjançant la integració d'aquests actius, The Dai Lo pretén ampliar el treball excepcional iniciat pels fundadors de Fractal i oferir solucions transformadores.





Una visió estratègica per al fractal

A principis d'aquest any, The Dai Lo es va embarcar en un viatge per explorar projectes innovadors als ecosistemes Bitcoin, UTXO, BRC20 i Runes. Fractal va destacar com un projecte amb un potencial immens però que no tenia l'impuls per realitzar-lo plenament.





Si bé Fractal va demostrar la capacitat d'operar com una plataforma independent de Capa 1 (L1) o Capa 2 (L2), el seu major valor rau en servir com a component fonamental per a ecosistemes més amplis, connectant blockchain i aplicacions tradicionals Web2. Amb la privadesa com a eix central, la tecnologia de Fractal està en una posició única per redefinir el mercat.





"La nostra creença és que aquest projecte podria assolir una capitalització de mercat de 1.000 milions de dòlars o més", va dir Gary Mitchell, líder no oficial de The Dai Lo. "La nostra missió és adonar-nos d'aquest potencial i construir un futur on es prioritzi i es celebri la privadesa".

Coneix el Dai Lo

El Dai Lo és un equip d'especialistes en transformació compromès a identificar projectes infravalorats i conduir-los a l'èxit.





Gary Mitchell ( @GuyGaryMitchell ): Mitchell, un veterà startup apassionat per la innovació, aporta una gran experiència dels ecosistemes Ethereum, Cardano i Solana i dedicarà el seu enfocament completament a Fractal.

): Mitchell, un veterà startup apassionat per la innovació, aporta una gran experiència dels ecosistemes Ethereum, Cardano i Solana i dedicarà el seu enfocament completament a Fractal. Yeolin Han ( @_yeonglihan ): Un prodigi de codificació amb experiència en cadenes UTXO i l'espai RGBPP, la perspicacia tècnica de Han serà fonamental per desbloquejar tot el potencial de Fractal.

): Un prodigi de codificació amb experiència en cadenes UTXO i l'espai RGBPP, la perspicacia tècnica de Han serà fonamental per desbloquejar tot el potencial de Fractal. I un equip d'uns 10 desenvolupadors amb experiència en IA, ZK i altres tecnologies relacionades.

El camí cap endavant

Revitalitzar la comunitat de Fractal és la màxima prioritat de l'equip. Reconeixent les frustracions de la mala gestió del passat, The Dai Lo es compromet a reconstruir la confiança, millorar la transparència i ampliar la comunitat amb nous partidaris que s'alinein amb la visió del projecte.





Paral·lelament, l'equip està revisant la marca per tornar a les arrels de Fractal com a projecte centrat en la privadesa. Amb una tecnologia d'avantguarda de coneixement zero en procés, l'objectiu a llarg termini és fer que Fractal sigui escalable, fiable i fàcil d'utilitzar.





"La privadesa no és només una característica, és la base", va dir Yeolin Han.





"Fractal permetrà als usuaris decidir què segueix sent públic i què es manté privat, revolucionant la privadesa de les transaccions en cadena".









"A més, "Fractal hauria de formar part de cada pila tecnològica a DeFi, AI i altres en totes les cadenas possibles. La privadesa és una aplicació assassina i hauria de ser una opció a totes les aplicacions de cada cadena. El fractal pretén ser utilitzat a tot arreu", va dir Gary Mitchell.

Agraïments i mirades al futur

Amb la dissolució de Discreet Labs, l'organització darrere de Fractal, The Dai Lo expressa el seu agraïment a tots els col·laboradors que van establir les bases d'aquesta adquisició. Un agraïment especial a Sam Harrison pel seu paper instrumental en la finalització de l'acord.





El Dai Lo està emocionat d'iniciar una nova era per a Fractal, amb plans ambiciosos per elevar el projecte a cotes sense precedents. L'equip convida la comunitat a unir-se a ells per donar forma al futur de $FRA i la innovació blockchain.

Sobre Fractal Network

Xarxa fractal és una xarxa multicapa compromesa a aplicar la criptografia de coneixement zero a tots els nivells de la pila Web3.





La nostra tecnologia potencia la DeFi segura, la tokenització d'actius, la identitat a la cadena, les transaccions privades i molt més. Mitjançant el xifratge de coneixement zero aplicat, Fractal està creant un entorn segur en cadena per a tot el Web3. Uneix-te a la nostra comunitat a X, Telegram o Farcaster per obtenir més informació.

