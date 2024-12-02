أعلنت شركة داي لو عن استحواذها على شركة Fractal Network

دينفر، الولايات المتحدة الأمريكية، 2 ديسمبر 2024/تشين واير/--يسر شركة داي لو أن تعلن عن الاستحواذ الناجح على شركة فراكتال، والذي يمثل لحظة محورية لمستقبل تقنية البلوك تشين والابتكار في مجال الخصوصية. بعد أشهر من المناقشات الاستراتيجية، تمكن الاستحواذ، الذي اكتمل بمبلغ غير معلن، شركة داي لو من الاستفادة من تقنية ZK الرائدة من شركة فراكتال وإحياء رؤيتها للمستقبل.





يشتمل الاستحواذ على محفظة التكنولوجيا القوية لشركة Fractal، واحتياطيات الرموز، والملكية الفكرية، والأهم من ذلك، مجتمعها المخلص. من خلال دمج هذه الأصول، تهدف شركة The Dai Lo إلى توسيع العمل الاستثنائي الذي بدأه مؤسسو Fractal وتقديم حلول تحويلية.





"يجب أن يكون Fractal جزءًا من كل مجموعة تقنيات في DeFi والذكاء الاصطناعي وغيرها على كل سلسلة ممكنة. الخصوصية هي تطبيق رائع ويجب أن تكون خيارًا في كل تطبيق على كل سلسلة. تهدف Fractal إلى أن يتم استخدامها في كل مكان" - جاري ميتشل.

رؤية استراتيجية لشركة فراكتال

في وقت سابق من هذا العام، شرعت شركة The Dai Lo في رحلة لاستكشاف مشاريع رائدة في أنظمة Bitcoin وUTXO وBRC20 وRunes. وقد برز Fractal كمشروع يتمتع بإمكانات هائلة ولكنه يفتقر إلى الزخم اللازم لتحقيقه بالكامل.





في حين أثبتت Fractal قدرتها على العمل كمنصة مستقلة من الطبقة 1 (L1) أو الطبقة 2 (L2)، فإن أعظم قيمتها تكمن في العمل كمكون أساسي للأنظمة البيئية الأوسع، وربط تقنية blockchain وتطبيقات Web2 التقليدية. مع التركيز الأساسي على الخصوصية، تتمتع تقنية Fractal بمكانة فريدة لإعادة تعريف السوق.





قال جاري ميتشل، الرئيس غير الرسمي لشركة داي لو: "نعتقد أن هذا المشروع قد يحقق قيمة سوقية تبلغ مليار دولار أو أكثر. مهمتنا هي تحقيق هذه الإمكانات وبناء مستقبل حيث يتم إعطاء الأولوية للخصوصية والاحتفاء بها".

تعرف على داي لو

فريق داي لو هو فريق من المتخصصين في التحول ملتزمون بتحديد المشاريع غير المقدرة وقيادتها إلى النجاح.





غاري ميتشل ( @GuyGaryMitchell ): باعتباره من المحاربين القدامى في الشركات الناشئة المتحمسين للابتكار، يجلب ميتشل ثروة من الخبرة من أنظمة Ethereum وCardano وSolana وسيخصص تركيزه بالكامل لشركة Fractal.

): باعتباره من المحاربين القدامى في الشركات الناشئة المتحمسين للابتكار، يجلب ميتشل ثروة من الخبرة من أنظمة Ethereum وCardano وSolana وسيخصص تركيزه بالكامل لشركة Fractal. يولين هان ( @_يونجليهان ): باعتباره معجزة في البرمجة وخبرة في سلاسل UTXO ومساحة RGBPP، ستكون البراعة التقنية التي يتمتع بها هان مفيدة في إطلاق العنان لإمكانات Fractal الكاملة.

): باعتباره معجزة في البرمجة وخبرة في سلاسل UTXO ومساحة RGBPP، ستكون البراعة التقنية التي يتمتع بها هان مفيدة في إطلاق العنان لإمكانات Fractal الكاملة. وفريق مكون من حوالي 10 مطورين يتمتعون بخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي وZK وغيرها من التقنيات ذات الصلة.

الطريق إلى الأمام

إن تنشيط مجتمع Fractal هو الأولوية القصوى للفريق. واعترافًا بالإحباط الناجم عن سوء الإدارة في الماضي، يلتزم The Dai Lo بإعادة بناء الثقة وتحسين الشفافية وتوسيع المجتمع من خلال مؤيدين جدد يتماشون مع رؤية المشروع.





وفي الوقت نفسه، يعيد الفريق النظر في العلامة التجارية للعودة إلى جذور Fractal كمشروع يركز على الخصوصية. ومع وجود تكنولوجيا المعرفة الصفرية المتطورة في طور الإعداد، فإن الهدف على المدى الطويل هو جعل Fractal قابلة للتطوير وموثوقة وسهلة الاستخدام.





قال يولين هان: "الخصوصية ليست مجرد ميزة، بل هي الأساس".





"ستمكن Fractal المستخدمين من تحديد ما يبقى عامًا وما يبقى خاصًا، مما سيحدث ثورة في خصوصية المعاملات على السلسلة".









"بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون Fractal جزءًا من كل مجموعة تقنيات في DeFi والذكاء الاصطناعي وغيرها على كل سلسلة ممكنة. الخصوصية هي تطبيق رائع ويجب أن تكون خيارًا في كل تطبيق على كل سلسلة. تهدف Fractal إلى أن يتم استخدامها في كل مكان"، قال جاري ميتشل.

الشكر والتقدير والتطلع إلى المستقبل

مع حل شركة Discreet Labs، المنظمة التي تقف وراء Fractal، تعرب شركة The Dai Lo عن امتنانها لجميع المساهمين الذين وضعوا الأساس لهذا الاستحواذ. وتتوجه بالشكر الخاص إلى سام هاريسون على دوره الفعال في إتمام الصفقة.





يتطلع فريق Dai Lo إلى بدء عصر جديد لـ Fractal، مع خطط طموحة لرفع المشروع إلى مستويات غير مسبوقة. ويدعو الفريق المجتمع للانضمام إليهم في تشكيل مستقبل $FRA والابتكار في تقنية البلوك تشين.

نبذة عن شبكة فراكتال

الشبكة الكسيرية هي شبكة متعددة الطبقات ملتزمة بتطبيق التشفير بدون معرفة على كل مستوى من مستويات مجموعة Web3.





تدعم تقنيتنا DeFi الآمنة، ورمزية الأصول، والهوية على السلسلة، والمعاملات الخاصة، والمزيد. من خلال التشفير المطبق بدون معرفة، تعمل Fractal على إنشاء بيئة آمنة على السلسلة لجميع Web3. انضم إلى مجتمعنا على X أو Telegram أو Farcaster لمعرفة المزيد.

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مساهم

غاري ميتشل

كسورية

التسويق@fra.tech

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا









