CryptoAutos adquireix una flota de lloguer de 20 milions de dòlars a Dubai, avançant en l'adopció d'actius del món real (RWA)

CryptoAutos, pionera en l'espai dels actius del món real (RWA), ha adquirit una flota de vehicles per valor de 20 milions de dòlars a Dubai, cosa que suposa un pas important en la connexió dels actius digitals amb els actius físics. Aquesta adquisició subratlla el compromís de CryptoAutos de redefinir la propietat i la inversió dels vehicles mitjançant la tecnologia blockchain.

Portar les RWA al primer pla

Els actius del món real (RWA) s'han convertit en una de les narratives més prometedores de la cadena de blocs, la qual cosa permet als usuaris tokenitzar, comerciar i invertir en actius físics sense problemes. En comprar una flota de vehicles de gran valor, CryptoAutos està demostrant que la tokenització no és només teòrica, sinó que és un model de negoci tangible i escalable que desbloqueja nova liquiditat i accessibilitat per als titulars d'actius digitals.





"Adquirir actius del món real i fer-los accessibles mitjançant la tokenització és el nucli del que fem", va dir Waqas Nizam, fundador de Crypto Autos. "Aquesta adquisició de flota de 20 milions de dòlars és un pas més per permetre que les persones puguin aprofitar els seus actius digitals de manera pràctica i significativa. Posem-ho en perspectiva: hem gastat 20 milions de dòlars en aquesta flota, això és significativament més del que han aconseguit recaptar la majoria dels projectes RWA".





L'èxit de CryptoAutos està recolzat pels seus 60.000.000 $ i 7.500.000 $ recaptats en diverses rondes de finançament.

Com funciona

CryptoAutos crearà oportunitats d'inversió a la seva flota, cosa que permetrà als usuaris obtenir rendiments en USDT tant del lloguer com de la venda dels seus vehicles de luxe. Els inversors es beneficiaran d'un rendiment anual estimat de lloguer de 15.000.000 de dòlars, la qual cosa la convertirà en una inversió lucrativa recolzada per actius del món real.





A través de la plataforma de CryptoAutos, els usuaris poden:





Invertiu en la propietat fraccionada de vehicles d'alt valor.

Rebreu possibles ingressos basats en el lloguer.

Obteniu exposició a l'apreciació i el valor de revenda dels cotxes exòtics.





En combinar l'eficiència de la cadena de blocs amb els fluxos d'ingressos del món real, CryptoAutos garanteix que els titulars d'actius digitals puguin participar en un model d'inversió estable i d'alt rendiment.

Dubai com a ubicació estratègica

Dubai s'ha posicionat ràpidament com un centre global per a la innovació en cadena de blocs, oferint un entorn regulador avançat i un pròsper mercat de cotxes de luxe. La decisió de CryptoAutos d'establir una fortalesa a Dubai s'alinea amb l'adopció creixent de la regió d'inversions recolzades per criptomonedes i finançament digital.





"Amb la seva posició progressiva sobre blockchain i finances, Dubai és el lloc perfecte per a la nostra primera adquisició", va afegir Waqas. "La ciutat ofereix l'ecosistema ideal perquè els RWA prosperin, i estem emocionats d'impulsar aquest moviment".





Característiques clau de la flota de luxe

La flota recentment adquirida de CryptoAutos consta d'alguns dels vehicles d'alt rendiment més buscats del món, com ara:

Lamborghini

Huracan EVO

Huracan EVO Negre

Huracan Tecnica

Aventador

Urus

Urus Mansory





Ferrari

Purosangue

296 GTB

Aranya F8

Roma

Portofino





Mercedes-Benz

G63 AMG

G63 AMG Brabus

Coet G63 AMG

G63 Verd

S680 Blanc mat

E300 Negre





Porsche

911 Carrera S

911 Turbo S

911 GT3 RS

GT3 RS Groc

GT3 Mango/Nardo Grey

Turbo S Silver

Turbo Groc





McLaren

720S





Rolls Royce

Insígnia negra de Cullinan

Cullinan Mansory

Alba

Fantasma





Bentley

Blanc d'esperó volador

Bentayga Mansory Grey





Aston Martin

DBX negre

Land Rover

Defensor Negre

Range Rover SVR Negre





Altres vehicles destacats

Nissan Patrol Gris

Tesla Cybertruck





Aquesta col·lecció de supercotxes, sedans de luxe i SUV d'alt rendiment posiciona CryptoAutos com un jugador dominant en el mercat de vehicles de gamma alta, oferint tant oportunitats d'inversió com accés a experiències d'automoció de classe mundial.

L'impacte de l'adquisició de la flota de 20 milions de dòlars

Aquesta adquisició reforça l'ecosistema de CryptoAutos mitjançant:

Millorar la liquiditat del mercat: proporcionar una nova via d'inversió tokenitzada per als usuaris.

Ampliació de l'accessibilitat de la propietat: permetre que les persones participin en mercats de vehicles d'alt valor sense barreres tradicionals.

Potenciar la utilitat del món real: ofereix als entusiastes dels cotxes i als inversors una manera perfecta de relacionar-se amb vehicles de luxe mitjançant blockchain.

Futur de Next per a CryptoAutos

A mesura que l'empresa continua la seva expansió, CryptoAutos introduirà oportunitats addicionals amb actius, reduint encara més la bretxa entre Web3 i les indústries tradicionals. L'última adquisició és només el començament d'una estratègia més àmplia per integrar els RWA en les transaccions quotidianes, fent que la usabilitat dels actius digitals sigui més pràctica que mai.





En les properes setmanes i mesos es revelaran més detalls a mesura que CryptoAutos continuï innovant i ampliant les seves ofertes.

Per obtenir més informació, els usuaris poden visitar i seguir CryptoAutos

Sobre CryptoAutos

CryptoAutos és una plataforma innovadora que aprofita la tecnologia blockchain per valoritzar la propietat de vehicles i les oportunitats d'inversió. En fusionar l'ecosistema d'actius digitals amb la indústria de l'automòbil, CryptoAutos permet als usuaris accedir, comprar, llogar, invertir i comercialitzar vehicles de gran valor sense problemes.

