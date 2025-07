**Grand Cayman, Illes Cayman, 1 de juliol de 2025/Chainwire/--**La Fundació de Governança de Boba ha anunciat avui una fita significativa amb un compromís de capital de 70 milions de dòlars assegurat de la Fundació Awaken i LDA Capital per finançar el desenvolupament continu i l'expansió de l'ecosistema de la Xarxa de Boba, la blockchain Layer-2 líder per a aplicacions descentralitzades (dApps) alimentades per la IA, habilitats per la seva tecnologia HybridCompute única.

El finançament es destinarà estratègicament per reforçar la infraestructura bàsica de la xarxa, ampliar el seu ecosistema de desenvolupadors i fomentar la creació d'aplicacions descentralitzades innovadores (dApps) a la plataforma, amb un enfocament particular a habilitar dApps alimentats per la IA.

"Aquest finançament accelerarà el desenvolupament de l'ecosistema de la Xarxa Boba, atraurà talents de primer nivell i impulsarà l'adopció àmplia de la Xarxa Boba com una solució de primera capa 2 per a dApps alimentats per IA. Estem encantats de col·laborar amb els socis de la Xarxa Boba per modelar el futur de la xarxa descentralitzada alimentada per IA", va dir Alan Chiu, CEO d'Enya Labs, un contribuent clau a la Xarxa Boba.

"Aquest compromís substancial de capital de la Fundació Awaken i LDA Capital és una prova del potencial transformador de Boba Network", va dir David Acutt, director de la Fundació Boba Governance.

Awaken Foundation, un defensor clau de la infraestructura descentralitzada i la sobirania digital, veu Boba Network com un component crític en la següent fase de l'evolució de Web3.

“Estem encantats de donar suport a la Fundació Boba Governance en la seva recerca d’innovació oberta”, va dir Nattaphol Vimolchalao, director de la Fundació Awaken.

LDA Capital, coneguda per donar suport a empreses tecnològiques d'alt creixement i ecosistemes d'actius digitals, va fer ressò d'aquest sentiment.

"Boba Network està construint una infraestructura essencial per al futur de la computació descentralitzada", va dir Warren Baker, soci gerent de LDA Capital. "Creiem que Boba jugarà un paper clau en l'escala de la propera generació de dApps intel·ligents, i estem orgullosos de donar suport a la seva missió a mesura que avancen els límits del que és possible en la tecnologia blockchain."

La col·laboració estratègica amb Awaken Foundation i LDA Capital va molt més enllà del suport financer.Representa un poderós alineament de visió, experiència i abast global.Amb un profund coneixement de la indústria, capacitats de desenvolupament empresarial i una àmplia xarxa de socis estratègics, ambdues empreses estan en una posició única per accelerar el creixement de la Xarxa Boba.

A més, LDA Capital ofereix un valor diferenciat a través de LDA Velocity, la seva plataforma de liquiditat i creació de mercat a nivell institucional que dóna suport a ecosistemes de token saludables i escalables a través de les borses globals.

Principals àrees d'inversió

Millora de la infraestructura: El finançament s'utilitzarà per enfortir la infraestructura de la Xarxa Boba, assegurant un alt rendiment, baixa latença i seguretat robusta per als usuaris i desenvolupadors.

Expansió de l'ecosistema: Una part de la capital es dedicarà a l'expansió de l'ecosistema de la Xarxa Boba atraient desenvolupadors, projectes i usuaris a través de subvencions i iniciatives educatives.

Desenvolupament dApp: El finançament donarà suport a la creació de dApps innovadors a la Xarxa Boba, amb un fort èmfasi en dApps alimentats per la IA, des de protocols de finançament descentralitzat (DeFi) fins a aplicacions d'actius del món real (RWA).

La Fundació Boba Governance continuarà fomentant una comunitat vibrant i compromesa proporcionant recursos, suport i oportunitats de col·laboració.

Resolució amb FTX Recovery Trust

A més, la Fundació Boba Governance ha executat un acord amb FTX Recovery Trust en el qual tots els tokens BOBA que posseeix la Fundació han estat transferits a la Fundació. FTX Recovery Trust, a més d'altres consideracions i alliberament mutu de reclamacions, va rebre el dret d'adquirir fins a aproximadament 29.4 milions de tokens BOBA de la Fundació Boba Governance a $ 0,09 per token en els pròxims 18 mesos.

"Aquest acord representa una fita important per a la Xarxa Boba, ja que elimina una font important d'incertesa sobre el token BOBA i reforça la capacitat de la Fundació per donar suport al desenvolupament continuat de la Xarxa Boba i el seu ecosistema", va dir Acutt.

Fundació Boba Governance

Fundació Boba Governance és una organització sense ànim de lucre dedicada al desenvolupament i creixement de la Xarxa Boba. dóna suport al desenvolupament de la tecnologia de la xarxa, fomenta el compromís de la comunitat i promou l'adopció de la Xarxa Boba a través de diverses indústries.

Sobre la Fundació Despertar

Fundació Despertar és una empresa d'inversió privada fundada per investigadors experimentats en criptografia, capital de risc i mercat públic. La firma busca invertir en protocols blockchain establerts per ajudar a desenvolupar encara més la seva tecnologia. Awaken proporciona capital estratègic, desenvolupament de negocis accelerat i sortides d'enginyeria per a protocols que Awaken creu que tenen un futur prometedor en l'economia moderna.

Els usuaris poden visitar awakenfoundation.xyz Per més informació.

Sobre LDA Capital

LDA Capital és un grup global d'inversió alternativa amb experiència en transaccions transfrontereres a tot el món. L'equip ha executat col·lectivament més de 350 transaccions en els mercats mitjans públics i privats de 43 països amb valors de transaccions agregats de més de 11.000 milions de dòlars.

Els usuaris poden aprendre més Càritas.com

Contacte de premsa

[email protected]

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

