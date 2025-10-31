Qtum otkriva ‘Ally’: Next-gen AI Desktop Agent koji kombinira 12 LLM sa punom MCP integracijom

Qtum Foundation danas je objavio zvanično javno objavljivanje Qtum Ally, pionirskog desktop-native AI agenta koji nadilazi razgovorne sučelje kako bi uspostavio novu paradigmu za integrirano, autonomno izvršenje radnog toka. Ključna inovacija kompanije Ally leži u njezinoj temeljnoj podršci Model Context Protocol (MCP), novom otvorenom standardu osmišljenom da omogući kontekstualnu interoperabilnost između različitih velikih jezičnih modela (LLM), vanjskih alata i vlasničkih izvora podataka. Za razliku od konvencionalnih agenti u oblaku koji su blokirani od strane dobavljača, Ally se izvodi nativno na Windows-u i macOS-u, osiguravajući maksimalnu suverenost podataka, transparentnost i minimalnu latenciju izvršenja. Omogućavajući besprijekoran pristup 12 unapred konfiguriranih LLM-ova izvan kutije, Ally omogućava korisnicima da izgrade, prilagode i implementiraju složene, višestupanjske tokove posla za automatizaciju. Njegova arhitektura je namjerno proširiva, omogućujući korisnicima da integriraju samostalne modele ili implementiraju prilagođene MCP servere kako bi proširili funkcionalnu površinu agenta, sve u okviru jedinstvenog, laganog otiska instalacije. Uslovi preuzimanja Ally: https://qtum.ai/download "S Qtum Ally-om prebacujemo razgovor s jednostavne produktivnosti. na inteligentnu orkestraciju tokova rada", rekao je Miguel Palencia, suosnivač Qtum. „Strukturnim ujedinjenjem LLM-ova pod jednim, MCP-powered radnim prostorom, olakšavamo koordinaciju preko LLM-ova i alata za rukovanje tim podacima. Oprema Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) Izgrađen uz potpunu usklađenost sa Protokolom o kontekstu modela (MCP), Qtum Ally poboljšava korisničko iskustvo od To je deklarativna, akcijska AI. Interaktivni dijalog MCP djeluje kao ujedinjeni komunikacijski bus između aplikacija za AI agente. Koristi standardizovani okvir koji omogućava modelima da dijele podatke i izdaju izvršive komande preko lokalnih aplikacija, vanjskih API-ja i cloud usluga. Kroz Ally-ove integrirane MCP hostove i servere, korisnici mogu: \n \n \n \n Razdvojite i automatizujte složene, nelinearne tokove posla. Uspostavite zajedničke AI sisteme tako što ćete lančati više LLM-ova kako biste upravljali različitim fazama razmatranja, planiranja i izvršenja zadataka. Izvršite zadatke abstrakcije na visokoj razini uz minimalni ljudski unos – na primjer, analiziranje strukturiranih podataka iz vanjskog API-ja, generiranje sažetne prezentacije na osnovu tih podataka i slanje izlaza putem poštanskog API-ja. Savezni brodovi s nekoliko unapred konfiguriranih, laganih MCP hostova koji izlažu lokalne datotečne sisteme, baze podataka i mrežne API-je, efikasno uspostavljajući agenta kao ekspanzivni, decentralizovani centar za automatizaciju na radnom stolu korisnika. Desktop-Native Execution and Data Sovereignty Qtum Ally's desktop-native arhitektura je centralna za njegov dizajn, odvajajući izračunavanje iz infrastrukture bazirane na oblaku. Ovaj dizajn pruža korisnicima beskompromisnu kontrolu i nepromjenjivost lokalnih podataka. \n \n \n \n Native kompilacija za optimizovane performanse na Windows i macOS-u. Lokalna operativna provedba za poboljšanu privatnost i transparentnost korisničkih podataka. Zero prikupljanje ličnih telemetrijskih podataka izvan potrebnih interakcija modela. Ovaj dizajn je direktno proširenje Qtum-ove sveobuhvatne filozofije naglašavajući suverenitet korisnika, standarde otvorenog koda i decentralizovane arhitekture sistema. Premium pristup LLM: ograničena ponuda lansiranja Qtum Ally je slobodno dostupan za preuzimanje. Za ograničeno trajanje nakon lansiranja, aplikacija će uključivati besplatan, neograničen pristup premium funkcijama od vodećih LLM-ova, uključujući ChatGPT-5, Qwen, DeepSeek, Claude i Gemini. Korisnici mogu preuzeti najnovije izdanje Qtum Ally direktno iz službenog repozitorija Qtum GitHub: https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum Osnovan 2017. godine, Qtum je hibridna blockchain platforma koja integrira robustnu sigurnost modela Bitcoin UTXO s fleksibilnim pametnim ugovornim mogućnostima Ethereum Virtual Machine (EVM). Operirajući na konsenzusu Proof-of-Stake, Qtum je u potpunosti decentraliziran i uvršten na glavne globalne berze kao što su Binance, Kraken, Upbit, OKX i Huobi. Nakon kupovine velike GPU farme u martu 2024. godine, objavljivanje Qtum Ally predstavlja sljedeću fazu strateške ekspanzije zaklade u AI domen, s budućim planovima za integraciju Qtum blockchain tokena za decentralizirano pružanje usluga unutar Ally ekosustava. For media inquiries: Email: foundation@qtum.org Website: https://qtum.org Twitter: https://x.com/qtum GitHub: https://github.com/qtumproject/ai-agent Ova priča je distribuirana kao izdanje od strane ZEX MEDIA u okviru HackerNoon Business Blogging Program. 