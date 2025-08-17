Obrazovni bajt: Zašto ne možete uvek vjerovati cenama žetona na CoinMarketCap-u

CoinMarketCap (CMC), CoinGecko, i slične web stranice su neki od najpopularnijih alata u kripto svetu. Upišete u ime kovanice ili žetona, i bum: uredan grafikon i cijena gledajući nazad na vas, često do penija. Osjeća se prilično zvanično, zar ne? Kao i cijena koju vidite, postoji cijena koju biste dobili ako biste kupili ili prodali taj žeton u ovom trenutku. ulov je u tome što te cijene nisu tako pouzdane kao što izgledaju. Hajde da prođemo kroz zašto vas ove cijene mogu zavesti i kako možete zaštititi sebe i svoje fondove. Kako agregatori izračunavaju cene (i zašto to nije savršeno) Mjesta kao što su CoinMarketCap i CoinGecko ne stvaraju cijene iz zraka. platforms that collect data from many different exchanges where the token is traded and , often weighted by how much is being traded (volume). Izračunajte prosjek Izračunajte prosjek Izračunajte prosjek Zvuči dovoljno fer. Međutim, oni ne agregiraju uvek sve berze, a ne sve berze pokazuju istu cenu u isto vrijeme. Zašto? Zbog ponude i potražnje, razlika u likvidnosti, pa čak i kašnjenja u tome koliko brzo se podaci ažuriraju. Na primer, zamislite žeton koji trguje samo jednom s vremena na vrijeme, na nekoliko malih razmjena. Ako jedna osoba plaća neobično visoku cenu na maloj razmjeni, ta trgovina može iskriviti "prosječnu" cenu koju vidite na CoinGecko ili CMC. To ne znači da biste mogli prodati svoje žetone po toj visokoj cijeni - jednostavno nema dovoljno stvarne potražnje. A ponekad i same berze izvještavaju o pogrešnim podacima.Neki čak napune trgovinsku aktivnost lažnim trgovinama (tzv. „pranje trgovanja“) kako bi žetoni izgledali popularnije i vrijednije nego što stvarno jesu. Kako otkriti obmanjujuće cijene i trgovanje pametno Dakle, kako možete zaštititi sebe? Ako je volumen mali, onda je cena mnogo manje pouzdana jer čak i jedna trgovina može značajno da se pomakne. Međutim, čak i ako je volumen visok, nemojte ga prevariti, jer se lako može krivotvoriti. First, always check the trading volume. That’s the total amount of that token traded in 24 hours. Ako je navedena samo na nejasnim ili sumnjivim berzama, to je jasan znak upozorenja. imaju tendenciju da nude pravednije cijene i bolju likvidnost (što jednostavno znači da je lakše kupiti ili prodati bez previše pomicanja cijene). Pouzdane razmjene Pouzdane razmjene Takođe, provjerite knjigu narudžbi.To je jednostavno popis trenutnih ponuda za kupovinu i prodaju na berzi. Još jedan koncept koji treba razumeti je slippage: razlika između posljednje trgovane cene i cene koju zapravo dobijate kada se trgovina završi. If there are only a handful of low buy orders compared to the price you saw on CoinMarketCap, chances are you won’t get that high price when you sell. Više saveta Još jedan praktičan savet: ako testirate novi token ili novu berzu, počnite s malim iznosom. Ne stavljajte sav budžet u svoju prvu trgovinu. Pokušajte trgovati vrlo malom količinom samo da biste potvrdili da proces radi i cena odgovara onome što ste očekivali. Čak i na legitimnim berzama, dešavaju se greške, a na manje pouzdanim, te "greške" su ponekad namjerne. Nemojte se osećati pritiskom da odaberete prvu berzu koju vidite.Uporedite cijene na nekoliko platformi prije nego što trgovate. Often, the best choice isn’t where the token seems cheapest, but where the market is healthier and safer to use. U ovom ekosustava, razmjena koja će se koristiti ovisit će o žetonu koji želite trgovati. , na primjer, možete sigurno trgovati 28 Obyte-kompatibilnih žetona, uključujući WBTC, MATIC, BNB, USDC, i nedavno dodan Za domaću valutu mreže, GBYTE, postoje i decentralizovane i centralizovane opcije. i su dostupne centralizirane berze, a oni imaju različite zahtjeve i malo različite cijene. Razmjena Oswap.io CITY Token Bikonomija NonKYC.io Razmjena Smeštaj.io Grad Token Bikonomija Neodgovarajuće.io Vektorska slika od strane Freepika Freepik Freepik