Može li ovo biti budućnost koju želimo: Zašto je Blockchain dobar za poslovanje

Bilo je mnogo hype oko blockchain danas, ali ako pitate oko šta blockchain je zapravo korisno za, dobivanje jasan odgovor nije lako.





Zašto je blockchain dobar za poslovanje

Razmislite o otvorenoj sceni Izgubljeni (TV emisija), gde se avion pun stranaca sruši na napuštenom ostrvu u Južnom Pacifiku. Preživjeli vide ostrvo i shvate da spašavanje nije nigdje u vidu, pa počinju da stvaraju novi život za sebe sa mikro civilizacijom.





Hugo je prilično zeleni palac; voli da raste povrće. Sawyer Pronašao je ogrlicu u ruševinama i počeo da seče drva. Kate je odličan lovac; ona je spretna u hvatanju divljih volova. Jack, s druge strane, spasio neke lijekove, kao go-to momak kada su drugi oboljeli i trebaju neke antibiotike. Trgovanje ekonomija u razvoju. Kada Sawyer je gladan, on trguje 1 log od drva s Hugo za 4 paradajza. Kate će trgovati divlje drva za 20 paradajza. Jack će trgovati pilulu antibiotika za 4 logove drva, ali će također prihvatiti divlje drva umjesto toga.





Drama sa centralizacijom: poverenje

Jednog jutra, Jack se probudi s velikom idejom. Hajde da podignemo našu civilizaciju i dovedemo u abstraktni koncept "novca" i upotrijebiti ga za našu ekonomiju umesto trgovanja razmjenom, na ovaj način, on bi i dalje mogao dobiti drvo od Sawyera, čak i ako Sawyer ne treba nikakve antibiotike. Prijedlog je vrlo jednostavan... paradajz vrijedi 2 kovanice, medvjed vrijedi 40 kovanica, i tako dalje. Koliko kovanica bi svaki od nas trebao početi?





Budući da preživjeli nemaju pristup metalu na ostrvu, očigledno ne mogu minirati stvarne kovanice. Džek predlaže da pratite koliko kovanica svaka od njih ima. On dolazi s jednostavnim sistemom. On će napisati na komad papira ravnotežu od 100 pored svakog od njihovih imena. Svaki put kada želite da prenesete neke kovanice bilo kome, samo mu javite iznos i on će ažurirati brojeve na svom komadu papira.





Sawyer ne veruje Jacku previše, pogotovo sa čitavom alfa muškoj napetosti oko Kate. Zašto bi trebao držati komad papira? pita. Sa svojom verzijom nazvanom Pacifik Kada želite da napravite transfer, samo mu javite, i on će pratiti. Pa, postaje jasno da Jack i Sawyer neće igrati lepo zajedno. Kate pokušava da riješi sukob nudeći da prati brojeve sama. To je super jer Jack i Sawyer će učiniti sve što kaže u svakom slučaju. Ali Hugo nije previše sretan zbog toga, međutim.





Bandi ne mogu odlučiti o jednom pojedincu koji će pratiti bilancu; kažu da imamo zamku. Ideja pada kroz. Brzo naprijed godinu dana. Baterijska ekonomija živi dalje. To suši i oni pate, ali to je jedina stvar koju uspijevaju da rade.





Jednog dana, Kate je imala dovoljno. Trgovina je previše dosadna. Divlji burići postali su najpopularniji obrok na ostrvu, a ona je jedina koja ih može loviti. Ideja. I ona će pratiti bilanse. Ona neće više trgovati bilo koga, osim ako ne prihvate njezin sistem. Bandi je dosadno s ovom razmjenom stvar u svakom slučaju, tako nevoljno se slažu.





Još jedna godina prolazi. Kate zove snimke, a svi su odrasli da prihvate njeno pravilo kao činjenicu života. Kad god želite nešto trgovati na ostrvu, samo idete kod Kate i recite joj da ažurira svoj list bilance.





Kate je postala svemoćna centralna banka otoka.

Nismo završili sa radnim sistemom, ali niko osim Kate nije bio uzbuđen zbog toga. To nije vrlo efikasno i Kate može izazvati nevolje ako joj se sviđa, ali niko ne zna ni na koji drugi način.





Povjerenje postaje stvarnost: Blockchain i decentralizacija

Pretpostavimo da se još jedan misteriozni preživjeli pojavljuje na ostrvu jednog dana (to se dešava s vremena na vrijeme na "Lost"). Decentralizovani konsenzus i to je pametna metoda u kojoj cijela banda može održati bilancu zajedno. Kate više neće moći manipulirati brojevima.





Niko od njih neće.

Čak i ako je jedan od njih iz ribolova, to i dalje može raditi. Nema potrebe čekati da Kate više biti slobodan da se bave svojim poslovima. Bandi je srećniji. Da je gospodin Nakamoto pojavio u pilot epizodi, oni ne bi morali da troše godinu dana na ovaj prokleti sistem razmjene ili još godinu dana života pod ekonomskom dominacijom Kate.





U početku, čini se da je ideja gospodina Nakamoto relevantna samo za monetarni sistem otoka. Mnoga područja života (i poslovanja) na ostrvu





Uzmite oglašavanje, na primer.

Sawyer je koristio nešto od svog drveta za izgradnju velikog znaka u sredini logora. On misli da je odlična ideja da se Hugo napiše na njemu, i koje povrće je dostupno ove sedmice. Kate voli ideju. Kad god se vrati iz uspješnog lova, ona želi prikazati danu nagradu na znaku tako da svi znaju da dođe svoj put za trgovinu.





Postoji jedan znak i i Hugo i Kate žele da ga koriste. Jack, uvijek mirotvorac, nudi rješenje. Ako Hugo i Kate žele da koriste Sawyerov znak istog dana, oni će ponuditi nekoliko kovanica kako bi platili Sawyer za zadovoljstvo. Oni će ponuditi diskretno tako da drugi ponuditelj neće moći da nadbije prvi mali iznos. Naravno, najviši ponuditelj će dobiti znak. Zvuči kao pošten sistem, ali ko će ići preko diskretnih ponuda i odabrati najvišu? Jack nominira sebe. On će prikupiti sve konkurentske ponude i napisati ih na komadić papira, a do podneva će Sawyer znati koji znak da prikaže. To je dosta problema da se to uradi svakog jutra, tako da će Jack takođe uzeti 1 kovanicu kao naknadu za





Hugo je uglavnom zabrinut da će Kate iskoristiti svoje ženstvene šare kako bi Jacka natjerala da izabere svoje ponude čak i ako su niže.





Jednog dana, Jack pronalazi novu zalihu antibiotika i odluči da koristi znak da bi svima dao do znanja o tome. Sljedećeg jutra, banda se probudi i vidi Jackov banner prikazan na znaku. Kate nije baš sretna što Jack prikuplja diskretne ponude i podnosi svoje ponude da koristi znak u isto vrijeme.





Još jednom, završili smo s radnim reklamnim sistemom, ali niko osim Jacka nije zaista uzbuđen zbog toga. Decentralizovani konsenzus Ceo bend će držati listu ponuda zajedno, a Jack više neće moći da manipuliše rezultatima.





Činjenica da, kako bi radili posao, stanovnici otoka moraju da veruju jednoj od svojih grupa donosi neravnotežu u sistem. Oni nemaju razloga da veruju jedni drugima. Na kraju krajeva, svaki od njih daje prioritet svojim ličnim interesima. Ovaj nedostatak poverenja dovodi sistem u zagonetku, gde stanovnici ili ne rade poslovanje zajedno ili su prisiljeni da rade na način na koji većina nije zaista sretna.





Zatvaranje

Blockchain je čarobna crna kutija koja implementira NakamotooveDecentralizovani konsenzusAko bilo koji od bande je unaprijed spakovao blokčein na avionu, život na ostrvu bi bio mnogo lakši i bez trenja.I zapamtite, to je mnogo više od samo valuta.