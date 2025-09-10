BingX lansira AI Master, svetski prvi AI kripto trgovinski strateg

PANAMA CITY, 10. septembar 2025. – , vodeća kriptovalutna razmjena i Web3 AI kompanija, danas je objavila lansiranje prvi na svijetu AI-powered kripto trgovinski strateg i najnoviji dodatak BingX AI paketu alata. Ovaj novi AI proizvod označava veliki korak naprijed u BingX viziji da se trgovanje inteligentnije, pristupačnije, i korisnik-first, postavlja novu referencu za inovacije u digitalnim sredstvima. BingX preduzetnik BingX AI majstor , BingX preduzetnik BingX AI majstor , BingX AI Master redefinira putovanje trgovanja tako što vodi korisnike od kraja do kraja, od izazivanja ideja do pojednostavljenja izvršenja i preispitivanja rezultata s potpunom transparentnošću. Ključne karakteristike AI Master uključuju: \n \n \n \n \n \n \n Inteligentna strategija: 24/7 pristup inspiraciji putem razgovora u realnom vremenu sa preko 1000 strategija inspiriranih 5 najutjecajnijih majstora. Pravovremena investicijska upozorenja: Instant upozorenja za korisnike da budu obavešteni o statusu, pokretima i napretku svojih strategija zasnovanih na AI-u u svakom trenutku. AI-Driven Backtesting: Round-the-clock ažuriranja iz AI-driven backtested podataka i strategije izvora. Pojednostavljeno izvršenje: Streamlinirane narudžbe za kupovinu i prodaju koje se dinamički prilagođavaju fluktuacijama tržišta, uz potpunu fleksibilnost korisnika u svakoj fazi. Transparentni AI pregled: Transparentni pregled performansi, rezultati i zapisi omogućuju korisnicima da rafiniraju strategije i razvijaju svoje vještine kroz uvid optimizovan za AI. \n \n \n "BingX AI Master nije samo alat za trgovanje - to je trgovinski strateg koji je dizajniran da donese jasnoću, disciplinu i povjerenje svakom korisniku", rekao je Vivien Lin, glavni direktor proizvoda u BingX-u. "Sa AI Masterom dokazujemo da inteligentno trgovanje može biti dostupno svima, a ne samo iskusnim profesionalcima. Ovo lansiranje utjelovljuje BingX-ovu misiju da redefiniše pristupačnost i stvori neviđena korisnička iskustva u digitalnoj trgovini imovinom - stvarajući prvu istinski sve-u-AI burzu." Kaže , Glavni direktor proizvoda u BingX. " "BingX AI Master nije samo alat za trgovanje - to je trgovinski strateg koji je dizajniran da donese jasnoću, disciplinu i povjerenje u putovanje svakog korisnika." Živi Lin With AI Master, we are proving that intelligent trading can be accessible to all, not just seasoned professionals. This launch embodies BingX's mission to redefine accessibility and create unprecedented user experiences in digital asset trading—building the first truly All-in-AI exchange." Živi Lin Kako bi proslavili lansiranje BingX AI Master, BingX uvodi head-to-head sa bazom nagrada od 3.000.000 USDT. Po prvi put, korisnici mogu se boriti izravno protiv BingX AI Master, dodajući konkurentnu energiju i interaktivno igranje platformi. Korisnici se mogu jednostavno prijaviti da počnu zarađivati nagrade, uz dodatne nagrade dostupne iz zadataka zasnovanih na srećnim povlačenjima, natječajima za trgovanje volumena i AI 1v1 Areni. Trgovinska konkurencija Trgovinska konkurencija Debutom BingX AI Master, BingX nastavlja da proširuje svoj komplet proizvoda za inteligenciju AI, jačajući svoju poziciju kao prvu razmjenu koja u potpunosti ugrađuje AI preko trgovinskog iskustva. , kombinirajući najsavremenije inteligencije sa filozofijom korisnika-prvi oblikovati budućnost globalne trgovine. BingX AI Bingo BingX AI Bingo U vezi BingX Osnovan 2018. godine, BingX je vodeća kompanija za kriptovalute i Web3 AI, koja služi globalnoj zajednici od preko 20 miliona korisnika.Sa sveobuhvatnim paketom proizvoda i usluga zasnovanih na AI-u, uključujući derivate, spot trgovanje i kopiranje, BingX zadovoljava rastuće potrebe korisnika na svim nivoima iskustva, od početnika do profesionalaca. Potaknut izgradnjom pouzdane i inteligentne platforme za trgovanje, BingX osnažuje korisnike inovativnim alatima osmišljenim da poboljšaju performanse i povjerenje. 2024. godine, BingX je ponosno postao zvanični partner kripto razmjene Chelsea Football Club-a, što je bio uzbudljiv debi u svetu sportskog sponzorstva. Za pitanja medija molimo kontaktirajte: media@bingx.com Za više informacija, molimo posetite: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Btcwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Btcwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Programski Programski