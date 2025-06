Imua Ignite যোগ দিন: নিশ্চিতযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য মেশিনের জন্য 1 মিলিয়ন ডলারের গতিশীল

ইমেজ(প্রাক্তন Exocore) চালু হয়েছেImua Ignite, একটি উচ্চ প্রভাব গতিশীলতা প্রোগ্রাম সঙ্গে$1 million in fundingডিজেন্ট্রাল অবকাঠামো নির্মাণের জন্য দলগুলির জন্য, যা তারা "নিরীক্ষিত বিশ্বাসযোগ্য মেশিন" বলে ডাকছে।May 16, 2025এবং বেছে নেবে12 early-stage projectsপাঁচ সপ্তাহের কঠোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য।





Why Imua Ignite is a Big Deal 🔍

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আস্থা ভেঙে যাচ্ছে. একই সময়ে, আইটি দ্রুত পরিমাপ করছে. পৃথিবীকে ডিজেন্ট্রাল সিস্টেমের দরকার যা মধ্যবিত্তদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে।Imuaআসুন জেনে নেয়া যাক, ইমেজ একটিuniversal shared security protocolযা আপনাকে ক্রিপ্টো-অর্থনৈতিক এবং ক্রিপ্টোগ্রাফিক নিরাপত্তা নিয়ে আসতে দেয় যে কোনও চেইন থেকে বহিরাগত সিস্টেম, ওরাকল, জিএক প্রোভার, সূচক, সেতু এবং আরো।





এই প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র একটি ফান্ড নয়. এটি একটি লঞ্চপ্যাড. এটি বিনিয়োগ, Mentorship, প্রযুক্তিগত সহায়তা, এবং বাস্তব বিশ্বের AVS (অ্যাক্টিভ ভ্যালিডেটেড সার্ভিস) পাঠানোর জন্য GTM সমর্থন অন্তর্ভুক্ত।

Program Details at a Glance 📅

আবেদন খোলা: 17 এপ্রিল - 16 মে, 2025

কোহল্ট আকার: 12 টিম

মোট গ্রান্ট পল: ~$1M (stablecoins + $IMUA)

প্রোগ্রামের দৈর্ঘ্য: 5 সপ্তাহ

বিজয়ীদের ঘোষণা: 19 মে, 2025 সপ্তাহ

Selected Teams Get 🧰

💰 অর্থায়ন: 1 মিলিয়ন ডলারের গ্রান্ড পুলের একটি কাটা

বিনিয়োগকারীদের সহায়তা: ইমেয়া এর বিনিয়োগকারীদের নেটওয়ার্কে প্রবেশ

Co-Marketing: GTM কৌশল এবং shoutouts

ডেভেলপার সাপোর্ট: কোড পর্যালোচনা, প্রযুক্তি ইন্টিগ্রেশন

1:1 Mentorship: কোর অবদানকারী এবং ইকো সিস্টেম বিশেষজ্ঞদের সাথে

Who Should Apply? 🧑‍🚀

আপনি যদি এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কোনটি নির্মাণ করছেন তবে আপনি একটি উপযুক্ত:

এজেন্সিরা

ডিজেন্ট্রাল Oracle

ক্রস চেইন ব্রিজ

অ্যাপ্লিকেশন

Stablecoins

ডেভিড

ZK, MPC, FHE প্রোটোকল

ইনফ্রা যেমন RPC & নোড সার্ভিস ️





মূলত, যদি আপনি এমন কিছু তৈরি করেন যা উপর নির্ভর করেverifiability,cryptographic securityঅথবাtokenized coordination, Imua Ignite আপনার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

Why Imua is Different 🧬

ক্রিপ্টো-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: ইথেরিয়াম, বিটকয়েন, সোলানা ইত্যাদি থেকে পুনর্নির্মাণ ক্যাপিটাল ট্যাপ করুন।

ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রমাণ: ZK, MPC বা কাস্টম নিশ্চিতকরণ লজিক ব্যবহার করুন

মডুলার ডিজাইন: আপনার নিজস্ব গভর্নরতা, কাটা লজিক, বা AVS বিতরণ পথ তৈরি করুন

Omnichain সাপোর্ট: EVM, UTXO, Move-based চেইনগুলিতে নিরাপদ পরিষেবাগুলি এবং আরও

Imua Powers Trust-as-a-Service (dTaaS) 🔐

Imua এর সাথে, টিমগুলি তাদের সিস্টেমগুলির জন্য ডিজেন্ট্রাল বিশ্বাসের প্রক্রিয়াগুলি স্থাপন করতে পারে - আপনার নিজস্ব ব্লকচেইনটি স্পিন করার প্রয়োজন নেই।trust as a service, কেন্দ্রীয় মধ্যস্থতা ছাড়াই। Imua দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে. Validator সেট মান এবং কর্মক্ষমতা দ্বারা চালিত হয়, অনুমান নয়।

Apply and Learn More 🔗

Apply Now:https://x.com/imua/status/1915395469976707077

How AVSs Work:https://docs.imua.xyz/avs-setup/avs-overview

Background on Imua’s Vision:https://x.com/imua/status/1900623700720054469

Intro Article on Imua (Exocore):https://heybeluga.com/articles/what-is-exocore/

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQ)

‘নিরীক্ষিত আস্থা মেশিন’ মানে কী?

একটি যাচাইযোগ্য আস্থা মেশিন যেকোনো সিস্টেম যা প্রদান করেcryptographic or crypto-economic guaranteesচিন্তা করুন: decentralized oracles, AI agents with proof of computation, অথবা sequencers with slashing-based accountability।

IMUA এর সাথে আমি কী তৈরি করতে পারি?

আপনি এমন কিছু তৈরি বা সুরক্ষিত করতে পারেন যা ডিজেন্ট্রাল ভার্চুয়ালিং থেকে উপকৃত হয়।





যারা যাচাই করে ফলাফল

Slashing Logic এর সাথে Oracles

ZK অ্যাপস এবং অফ চেইন প্রোভার

ডিজেন্ট্রাল stablecoins, ব্রিজ, এবং এমনকি কাস্টম AVS

🔸 আমি আমার নিজস্ব চেইন বা validator সেট চালু করতে হবে?

এটাই আইমুয়া এর উদ্দেশ্য – এটি অফার করেshared securityতাই আপনি আপনার নিজস্ব চেইন বা validator সম্প্রদায়ের bootstrapping পাস করতে পারেন. শুধু একটি AVS বিতরণ করুন এবং বিদ্যমান validator মূলধন এবং ক্রিপ্টোগ্রাফিক সরঞ্জামগুলি ট্যাপ করুন.

EigenLayer থেকে Imua কীভাবে আলাদা?

যদিও ইথেরিয়াম পুনর্গঠনের উপর EigenLayer মনোযোগ দেয়,Imua is cross-chain and modularএটি AVS ব্যবহার করতে সক্ষমZK proofs, MPC, token slashing, or even Bitcoin and Solana capitalআপনি শুধু ইথেরিয়াম ভিত্তিক পুনর্নির্মাণ যুক্তি সীমাবদ্ধ নয়।

আর্থিক বিভাজন কী?

বিনিয়োগ একটি মিশ্রণ মধ্যে আসেstablecoins and $IMUA tokens. সঠিক ভাগ আপনার প্রকল্পের প্রয়োজন এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে অগ্রগতি উপর নির্ভর করবে।

আমি কি GTM এবং লঞ্চের সাথে সাহায্য পাব?

প্রোগ্রাম শুধু প্রযুক্তিগত নয়. আপনি পাবেনco-marketingঅ্যাক্সেসinvestorsসাহায্য করুনgo-to-market strategyপ্রয়োজন হলে ইকো সিস্টেম লঞ্চ এবং টোকেন ডিজাইন সহ।

আমি কি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত একটি পণ্য প্রয়োজন?

আদর্শভাবে, আপনি একটিMVP or working prototypeএটি একটি বিল্ডার প্রোগ্রাম - তাই এটি 5 সপ্তাহের স্প্রিন্টের সময় নির্মাণ, পরীক্ষা এবং শিপিংয়ের জন্য প্রস্তুত দলগুলির জন্য।

যাচাইযোগ্য বিশ্বাসের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে প্রস্তুত?

পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল অবকাঠামো শুধুমাত্র চেইন-এ বাস করবে না - এটি আইটি এজেন্ট থেকে ক্রস চেইন ব্রিজ এবং গোপনীয়তা সংরক্ষণ পরিষেবাগুলি পর্যন্ত সবকিছুকে শক্তি দেবে।Imua Igniteএই পরিবর্তনের সামনে আপনার সুযোগ তৈরি করতে পারেন,$1M in funding, real mentorship, hands-on dev support, and exposure to top investors.





স্পট সীমিত।Only 12 teamsনির্বাচন করা হবে।





Apply now before May 16thএখানে আপনার আবেদন পাঠান

আরও বিস্তারিতঃ

Imua কি নির্মাণ করছে একটি পর্যালোচনা

অফিসিয়াল প্রোগ্রাম ঘোষণা

Imua ডকুমেন্টে ডুবে যান





শুধু ডিজেন্ট্রেশন নিয়ে কথা বলবেন না।build trust into the core of tomorrow’s systems.Let’s move forward. Let’s build Imua.️





গল্পটি পছন্দ এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না!

Vested Interest Disclosure: এই লেখক আমাদের ব্যবসা ব্লগিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশিত একটি স্বাধীন সহযোগী।

Vested Interest Disclosure: এই লেখক আমাদের ব্যবসা ব্লগিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশিত একটি স্বাধীন সহযোগী।