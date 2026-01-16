আপনার ক্রিপ্টো সুরক্ষা করুন: পকেট ব্যাকআপ বিকল্পগুলি আপনি কখনো বিবেচনা করেননি

আপনার ডিজিটাল পকেট থেকে লক করা আপনার বাড়ির চাবিগুলি সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার মতো মনে হতে পারে যখন আপনি সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকেন। আপনি এটি আশা করতে পারেন না, তবে এটি আপনার সচেতন হওয়ার আগে শেষ হয়ে যায় এবং চিরদিনের জন্য একটি পুকুর ছেড়ে দেয় - অর্থনৈতিক ক্ষতিগুলি বাদ দেয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রিপ্টো, আপনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আপনার ব্যক্তিগত চাবিগুলির নিয়ন্ত্রণে আছেন। অন্য কেউ আপনার অর্থ অ্যাক্সেস করতে পারে না, তাই কেউ আপনার সাহায্য করতে পারে না। আপনি যে ধরনের ক্রিপ্টো পকেট ব্যবহার করছেন তার উপর নির্ভর করে, আপনাকে এটি ব্যাকআপ করার জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প থাকতে পারে. একটু পড়া এবং সংগঠন করার সাথে, আপনি খুঁজে পাবেন যে জরুরি পরিস্থিতিতে আপনার অর্থ পুনরুদ্ধার করার পরিকল্পনা এত কঠিন নয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক আমাদের অর্থ সুরক্ষার জন্য আমরা কী করতে পারি (এবং করতে পারি)। ট্যাগ: বেসলাইন ব্যাকআপ বেশিরভাগ পকেটে, আপনি প্রথমবারের মতো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার সময় একটি বীজ বাক্য প্রদান করা হয়. এটি 12 বা 24 স্ট্যান্ডার্ডগুলির উপর ভিত্তি করে, যেমন BIP39 এর উপর ভিত্তি করে, প্রাথমিকটি হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য ডিভাইসে আপনার পুরো পকেট পুনরুদ্ধার করার জন্য ডিজাইন করা হয়. ধারণাটি বেশ সহজ। If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. এটি সম্ভব কারণ মুদ্রাগুলি কখনো আপনার ডিভাইসে ছিল না, কিন্তু বিশ্বব্যাপী শত বা হাজার হাজার নোড (কম্পিউটার) থেকে গঠিত একটি বিতরণীয় রেজিস্ট্রেশন মধ্যে, নেটওয়ার্ক উপর নির্ভর করে। বীজ বাক্যগুলির সাথে কাজ করার সময় স্টোরেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ভাল বিকল্পগুলি তাদের লিখতে অন্তর্ভুক্ত করে এবং রেকর্ডটি এমন জায়গায় রাখে যা শারীরিক ক্ষতি (যেমন, আর্দ্রতা, আগুনের ঝুঁকি) বা জিজ্ঞাসাবাদী পশুদের থেকে রক্ষা করা হয়। একটি ক্লাউড ফটো বা একটি ডাউনলোড ফোল্ডারে দাফন করা স্ক্রিনশট , উদাহরণস্বরূপ. সর্বনিম্ন পরিমাণে মুদ্রা বহন করে একটি "শিক্ষা" পকেট ব্যবহার করে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া তদন্ত করা আপনার জন্য সমস্ত উপাদানগুলি কাজ করছে তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে। Above all, seed phrases must be maintained completely offline. has caused many people trouble অনেকের সমস্যা সৃষ্টি করেছে হার্ডওয়্যার পকেট & বিভক্ত ব্যাকআপ হার্ডওয়্যার পকেটগুলি একটি অতিরিক্ত নিরাপত্তা স্তর সরবরাহ করতে পারে, কারণ তারা ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত কীগুলি একটি ছোট ডিভাইসে সংরক্ষণ করে যা ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ করে না এবং ব্যবহারকারী এখনও ব্যবহার করতে সক্ষম হয় (উদাহরণস্বরূপ, কাগজের একটি টুকরা ছাড়া)। এই ক্ষেত্রে, কয়েকটি পুনরুদ্ধার শেয়ার তৈরি করা যেতে পারে এবং আপনার অর্থ পুনরুদ্ধার করতে একত্রিত করা উচিত. আপনি এমনকি কিছু পুনরুদ্ধার শেয়ার হারাতে পারবেন এবং এখনও পকেটটি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবেন. এই প্রক্রিয়াটি আপনাকে একাধিক অবস্থান বা লোকেদের মধ্যে ব্যাকআপ দায়িত্ব বিতরণ করতে দেয়, যা একটি "আপনার ব্যাকআপের জন্য ব্যাকআপ" সিস্টেম তৈরি করার মতো। Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true যাইহোক, Shamir প্রতিটি হার্ডওয়্যার পকেটের জন্য আদিবাসী কিছু নয় অন্যান্য সরবরাহকারীদের তাদের নিজস্ব ব্যাকআপ মান এবং পদ্ধতি রয়েছে, তাই এটি একটি কেনাকাটা করার আগে প্রতিটি মডেল চেক করতে সহায়তা করে। Multisig, সামাজিক পুনরুদ্ধার এবং Custodial বিকল্প কিছু ব্যবহারকারী একক উৎসের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে একাধিক ব্যবহারকারীর এবং ডিভাইসগুলির সাথে ব্যাকআপগুলি পছন্দ করে। একাধিক স্বাক্ষর সমাধানের সাথে, একক লেনদেনের জন্য একাধিক কী উপস্থিত থাকতে হবে। এর মানে হল যে একক কী হারিয়ে যাওয়া আপনাকে আপনার সবকিছুতে অ্যাক্সেস হারাতে হবে না; বরং এটি একটি লক বক্সের মতো কাজ করে যা একাধিক কী খোলার প্রয়োজন। এদিকে, একটি ভিন্ন পদ্ধতি প্রস্তাব। যারা অন্যদের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পছন্দ করে যখন কিছু ভুল হয় বা যদি তারা তাদের বীজ বাক্যের একটি শারীরিক কপি হারাতে উদ্বিগ্ন হয়, তারা সহজেই এই ধরনের সুরক্ষা ব্যবহার করতে পারেন। সামাজিক পুনরুদ্ধার পকেট Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it's lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues সামাজিক পুনরুদ্ধার পকেট এটি প্রস্তুত (পূর্বে Argent) এবং Safe (পূর্বে Gnosis Safe) মত পকেটে পাওয়া যায়। এটি যদিও যত্নশীল পাহারাদার নির্বাচন করতে চায়, তাই এটি তাদের ভূমিকা বুঝতে এবং তাদের ডিভাইসগুলি নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। এখন, যারা ব্যবহারের সহজতাকে অগ্রাধিকার দেয় , সুরক্ষা পরিষেবাগুলি একটি বিকল্প বাকি থাকে। এই প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারকারীদের নামে চাবি রাখে এবং তাদের নিজস্ব সাপোর্ট টিমগুলির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার পরিচালনা করে। প্রধান অসুবিধাটি আস্থা: আপনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিচ্ছেন। যদিও এটি সুবিধার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের সুবিধা দেয়, এটি এছাড়াও অতিরিক্ত ঝুঁকি প্রবর্তন করে যে পরিষেবাটি অপারেটিং বা প্রতারণামূলক কার্যকলাপের শিকার হতে পারে, যা তাদের ব্যবহারকারীদের ক্ষতির ঝুঁকিতে রাখবে। পূর্ণ আত্মরক্ষা পূর্ণ আত্মরক্ষা বদলে যাওয়া পণ্য . এই ক্ষেত্রে, এটি ১২টি র্যান্ডম শব্দ যা আপনাকে লিখতে হবে এবং অফলাইন সংরক্ষণ করতে হবে. তাদের ছাড়া আপনার পকেট অ্যাক্সেস করার অন্য কোন উপায় নেই. এছাড়াও, যদি আপনি নিরাপত্তা কারণে আপনার অর্থের একটি অংশ অফলাইন সংরক্ষণ করতে চান, আপনি তৈরি করতে পারেন (মৌলিকভাবে, অন্য একটি ব্যক্তিগত কী) তাদের ভিতরে, এবং তারপর পকেটে ইতিহাস থেকে এটি মুছে ফেলুন। Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users বিনিময় টেক্সট বিনিময় বিনিময় টেক্সট দুই বা বেশি স্বাক্ষরকারী (ডিভাইস) একাধিক ডিভাইস অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতিটি লেনদেন অনুমোদন করতে পারে বা অনুমোদন করতে পারে না। একাধিক স্বাক্ষর একাধিক স্বাক্ষর এখন, এখানে আপনি Obyte এর ব্যাকআপ সম্পর্কে জানতে হবে: প্রধান বীজ বাক্য (এবং পাবলিক টেক্সটকুইন) শুধুমাত্র বেসরকারি টোকেন ব্যাকআপ করতে পারে। এটি আপনাকে একটি আর্কাইভ দেবে যা আপনাকে আপনার নিজের ডিভাইসে সংরক্ষণ করতে হবে. ব্যক্তিগত টেক্সটকুইনগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যাকআপ করার একটি সহজ উপায়ও হতে পারে। Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet ব্ল্যাকবাইট ব্ল্যাকবাইট ব্ল্যাকবাইট https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true পকেট নিজেই বাইরে, GBYTE, Obyte এর প্রধান সম্পদ, কেন্দ্রীয় ক্রিপ্টো বিনিময় যেমন NonKYC.io এবং একবার মুদ্রা পকেট অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে বিনিময়ে প্রবেশ করে, এটি অ-কাস্টোডিয়াল হওয়া বন্ধ করে দেয়, এবং এটি সম্পূর্ণরূপে সেই কোম্পানির হাতে। বিটকয়েন বিটকয়েন যাই হোক না কেন, যে পদ্ধতিটি সঠিক মনে হয়, আজ একটি ব্যাকআপ তৈরি করার জন্য একটি ছোট মুহূর্ত ব্যয় কাল একটি দীর্ঘ গল্প সংরক্ষণ করতে পারে।