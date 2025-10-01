Moxie Marlinspike: The Cypherpunk Pirate, Който Създаде Сигнал

Знаете ли, че вашите ежедневни съобщения в чатове като WhatsApp и Facebook Messenger са криптирани благодарение на този човек?Смятан за късен cypherpunk и анархист, Матю Розенфелд (по-известен като Moxie Marlinspike) е забележителен американски криптограф и създател на дигитални инструменти, фокусирани върху поверителността за всички. Марлинспайк е роден в началото на 80-те години, израснал е в Грузия и се премества в Сан Франциско като тийнейджър. В началото на 2000-те години той купил стара платноходка с приятели, поправил я и пътувал през Бахамите, докато документирал пътуването си във филмов проект, наречен „Hold Fast“. first cypherpunks Първият Cypherpunks Той не само посочи недостатъците; той също така предложи начини да ги подобри, като с проекта си, наречен Той дори създава услуги като GoogleSharing, което позволява на хората да търсят в мрежата по-лично.Работата му привлича вниманието на големите компании и скоро след това завършва да води усилията за сигурност в Twitter, роля, която отваря вратата за по-широко признание. By the end of that decade, Marlinspike had already shaken things up with research on SSL, the system meant to keep online browsing secure. Конвергенцията Конвергенцията След като напусна Twitter, Marlinspike насочи повече от енергията си към изграждането на инструменти за комуникация. През годините проектите му спечелиха доверието на милиони хора, които искаха разговорите им да останат частни. В крайна сметка всички тези усилия доведоха до нещо, което стана много по-голямо: създаването на приложението Signal и протокола за криптиране зад него. Ефектът на мрежата Причината, поради която Marlinspike е изградила многобройни инструменти за поверителност, вероятно се дължи на „Няма мрежов ефект“ – или избор, който изобщо не е избор. Представете си, че решавате, че не искате смартфон. На хартия, това е избор, който сте свободни да направите. Но когато вашите приятели си пишат текстове помежду си, вместо да правят планове лично, когато се качвате на самолет, се изисква цифров код, а когато груповите чатове станат начинът, по който хората остават свързани, този „избор“ се чувства по-малко като свобода и по-скоро като изключване. Той е удвоен Той е удвоен Телефоните са ясен пример.Те замениха по-старите начини за координация, като например да се съгласите на място за срещи и да се придържате към него. The illusion of choice is there—you can refuse the device—but the cost is high: missed connections, social isolation, even reduced access to basic services. Това е важно за неприкосновеността на личния живот, защото повечето от тези технологии тихо търгуват с удобство за наблюдение.Сега борбата с ефекта No Network не означава да отказваме прогреса изобщо, а да изискваме инструменти, които ни позволяват да участваме, без да се отказваме от контрола.Работата на Moxie, като създаването на защитени приложения, показва един път напред: изграждане на алтернативи, които ни позволяват да останем в мрежата (обществото), като същевременно запазим неприкосновеността на личния си живот. Отворени системи за шепнене С тази идея за неприкосновеност на личния живот в ума, още през 2010 г., Marlinspike и роботистът Стюарт Андерсън стартираха малък стартъп, наречен Идеята им беше проста, но амбициозна: създаване на инструменти, които биха могли да направят смартфоните много по-безопасни и поверителни. Те също така създадоха WhisperCore, система за защита на всичко, което се съхранява на телефона, и други приложения като WhisperMonitor и Flashback. Тези проекти не бяха просто експерименти; те бяха предназначени да дадат на обикновените хора по-силен контрол над данните си. Системи за шепот Among their creations was TextSecure, which allowed private text messaging, and RedPhone, which enabled encrypted calls. Системи за шепот Не след дълго, през 2011 г., Twitter придоби Whisper Systems. Основният интерес на компанията беше да донесе експертния опит на Marlinspike в собствения си екип за сигурност и докато някои от приложенията за кратко изчезнаха, Twitter скоро пусна и TextSecure и RedPhone като отворен код. През същата година той основава Open Whisper Systems, този път като съвместен проект, подкрепен от доброволци и малки безвъзмездни средства. От там, историята започва да достига до още по-голяма аудитория. It carried forward the development of TextSecure and RedPhone, eventually in November 2015 under a single new name: Signal. Смесете ги Смесете ги Смесете ги Протокол за сигнализация Signal произхожда от предишен софтуер като TextSecure, но неговата основа идва от друг циферпанк пробив: Off-the-Record Messaging (OTR), проектиран през 2004 г. от OTR въвежда идеи като предварителна тайна и отрицателна автентикация, а Marlinspike ги преработва в протоколи, които отговарят на реалностите на мобилните мрежи, прекъсващата се свързаност и използването на множество устройства, което прави шифрованите съобщения наистина практически на смартфони. Иън Голдбърг Иън Голдбърг В основата си, на Съчетава няколко усъвършенствани метода за шифроване, включително алгоритъма Double Ratchet и ефимерните преключения, за да направи разговорите частни, дори ако някой успее да открадне старите ключове. Сигналният протокол The protocol became the backbone of the Signal app, which offers encrypted calls, texts, and media sharing across mobile and desktop. Сигналният протокол През 2018 г. Marlinspike съосновава Signal Foundation с Brian Acton, получавайки 50 милиона долара в финансиране, за да гарантира, че проектът остава независим и с отворен код. 70 милиона активни потребители и над 220 милиона изтегляния, знак за глобалното му разпространение. преминаха преминаха Освен това влиянието на Signal се простира далеч отвъд собственото си приложение. WhatsApp, Google Messages, Skype и Facebook Messenger "Тайните разговори" всички са приели протокола Signal, осигурявайки сигурна комуникация на милиарди хора по целия свят. Той също така привлече общественото внимание, когато Едуард Сноудън като надежден инструмент за журналисти и активисти, докато някои правителства критикуваха силното си криптиране като заплаха за силите за наблюдение. Препоръчва се Препоръчва се Централизация в Web3 Marlinspike също така дава Web3 може да е свободен, неясен термин, който се отнася до софтуера, свързан с крипто, като цяло, но Marlinspike може да е имал смисъл да го използва, дори ако е говорил специално за Ethereum. Две стотинки Две стотинки Това води до зависимост от посредници, дори в предполагаемо децентрализирани системи. Ethereum подчертава проблема: повечето потребители и приложения взаимодействат с него чрез няколко компании като Infura и Alchemy. He noted that while the idea of returning to a decentralized Internet is attractive, in practice, many people don’t want to run their own infrastructure Това означава, че контролът се консолидира в няколко централизирани услуги, което подкопава обещанието на Web3.Дори портфейли като MetaMask зависят от тези доставчици, така че когато платформите цензурират или променят нещо, то може да изчезне от изгледа на портфейла ви, въпреки че все още съществува на веригата. Трябва обаче да се има предвид, че централизацията се влошава не само поради удобство, но и поради начина, по който е проектирана мрежата.Самата архитектура оформя колко мощност имат потребителите.В случая на Ethereum техническите ограничения принуждават хората да се върнат към доверени посредници. Това дава на индивидите по-високо ниво на автономия и съпротива на цензурата. , for instance, is built on a Directed Acyclic Graph (DAG) and has no miners, “validators”, or other middlemen deciding what transactions go through Обменът Обменът Обменът На този етап обаче никоя система не постига перфектна децентрализация. Крипто все още се покланя на централизирани борси и портфейли, за да преодолее традиционния свят. но това е сериозно усилие да се даде на хората повече контрол. : once wrote Веднъж написал "Ние никога не трябва да спираме, дори ако всички банки изгорят и бариерите по света се срутят.Това е, което ни позволява да се противопоставим на институционализацията на нашите желания, на крещящата бюрокрация, на езика на патриархата или каквото и да намерим." Векторно изображение от Гари Килиан Freepik Freepik Снимка на Moxie Marlinspike от Кристофър Мишел Уикимедия Уикимедия