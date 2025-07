Corporate Influencer Hub: Превръщане на служителите в посланици на марката

В Social Discovery Group вярваме, че най-мощните истории за марката идват отвътре.В тази статия Вероника Лихнис, ръководител на PR в Social Discovery Group, обяснява как създадохме "SDG Jedi Order" - програма на тема "Междузвездни войни", в която служителите се издигат чрез създаване на съдържание, говорене на събития и автентично представяне на нашата марка онлайн.

Всеки говори за работодателския брандинг – колко е важен, колко е стратегически, как води до набиране, задържане и култура.Но нито едно блестящо промо видео или умно копирайтинг никога няма да разкаже историята ви толкова мощно, колкото хората, които я живеят всеки ден.

на Група за социално откриване Ние стартираме SDG Jedi Order, нашата вътрешна програма за посланици, която дава възможност на служителите да говорят, да споделят своя опит и да представляват нашата марка автентично в реални и цифрови сцени.

И това, което започна като експериментална инициатива, бързо се превърна в движение за формиране на културата.

Традиционният работодателски брандинг се основава на фундаментално предположение: че компаниите могат да контролират разказа си чрез корпоративна комуникация. Топ таланти Те искат да чуят от реални хора, които вършат реална работа. Кандидатите искат да видят истории и случаи от хора в компанията.

В SDG прекарахме значително време, мислейки как да създадем проста и разбираема мотивационна система за служителите.Това, което би им помогнало да разберат как да се изразяват, за какво да говорят и какво биха получили в замяна.Повечето квалифицирани професионалисти имат ценен опит, който да споделят, но те не са експерти в писането или публичното говорене.Те се нуждаят от ясен път, който да следват.

Повечето от нашите колеги, работещи в технологичната индустрия, са фенове на "Междузвездни войни", така че решихме да стилизираме програмата около Реда на Джедаите.

Заедно с нашия дизайнерски екип създадохме уникален стил и разработихме визуални изображения за всеки герой: Youngling, Padawan, Jedi Knight и Jedi Master. Създадохме специален канал, за да публикуваме постиженията на Jedi и прогресиите в класацията.

The Progression Model:

Тази геймизирана структура отговаря на две критични предизвикателства в защитата на служителите: яснота и мотивация. Служителите знаят точно какво се очаква и какво ще получат в замяна.

Outcomes to share

От стартирането на програмата са постигнати впечатляващи резултати: повече от 40 публикувани статии и повече от 20 изказвания на промишлени събития по целия свят.Благодарение на автентичното съдържание, създадено в сътрудничество с нашите служители, ние удвоихме размера на общността си в различни канали и значително увеличихме осведомеността за марката сред нашите специалисти.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.