Трансформиране на външни одити с Data Analytics: Power Query, CCH и планиране на одити въз основа на риска

Един от факторите на финансовото управление, който е важен, е външният одит, тъй като дава независима увереност, че финансовият отчет на дадена организация е точен и надежден. Процесът на намиране на одиторско планиране традиционно се извършва чрез използване на минали работни документи, предположения и вземане на проби. Общият подход, приет от тези екипи, е опитът и усещането, което е неефективно и често пренебрегвани рискове. Но това се променя. Анализът на данните също така кара одиторите да преосмислят планирането и провеждането на одиторския процес. Те вече не прилагат предположения, а вместо това използват данни, за да приспособят одиторски планове, които са по-точни, по-малко времеемки и по-умни, за From Assumptions to Evidence От предположения към доказателства Сега няма нужда да се правят тесни проби или да се използват остарели записи от последните години, за да се извърши външен одит. Анализът ще позволи на одиторите да инициират пълно изкопаване на данни, преди да се извърши полевата работа. Тенденциите, които преди са били скрити, са изведени. Промените в отчетите за разходите, периода на признаване на приходите, броят на транзакциите вече не са тези, които могат да бъдат установени ръчно. Те се извършват на нивото на острата младеж на автоматична основа. Такъв план ще доведе до подобрени дискусии с клиентите, по-целенасочени одиторски планове и оценка на риска въз основа на настоящите реалности, а не до предположения. Анализът на данните позволява на одиторите да се съсредоточат върху високорисковите транзакции или сметки с нередности в сравнение с останалите, вместо да вземат случайни проби от транзакции в регионите. Анализът на данните ще позволи на одиторите да се съсредоточат върху проблемите, които имат значение. Той предвижда и спестява средства в случай на отклонение от дадена сметка. Power Query: The Quiet Workhorse Power Query: Тихият работен кон Най-значимото нещо за прехода е инструментът за трансформация на данни, който е ефективен и известен като Power Query от Microsoft. Той не подчертава конкретно приемането му в одиторската процедура, но е един от ключовите инструменти, които съвременните одиторски екипи трябва да имат предвид, тъй като е гъвкав и възможно да работят с него. Той позволява на одиторите да създават информация с голям брой или значителен брой източници, да обобщават и конвертират в формат, който е лесен за анализ без много напрежение. Има пет системи на клиенти и всяка от тях експортира финансовите си данни по различен начин. Power Query ще помогне на одитор да обедини и достъп до данни от различни системи в една форма и да идентифицира тенденции и аномалии, които могат да служат като показатели за области Възможността да се обработват пълни набори от данни е сред най-добрите качества на Power Query, тъй като той е свободен от недостатъците на анализа на малки образци. В традиционното вземане на проби, в повечето случаи червените знамена могат да бъдат премахнати, без да бъдат реализирани, защото избраният образец не се фокусира върху червените знамена. С помощта на Power Query, той ще демонстрира възможността да изследва целия набор от данни и да не се фокусира върху сериозните заплахи. Той също така премахва субективността, която винаги ще се срещне чрез ръчния подбор и това прави одиторите по-уверени в констатациите си. The CCH Advantage in Audit Planning Предимствата на CCH при планирането на одита Докато интересът на одиторите към придобиването на конкретно решение, съобразено с външните одити, е висок, пакетът CCH ще осигури интегрирана система, която опростява оценката на риска, документацията и управлението на ресурсите.Това не само означава, че контролните списъци ще бъдат автоматизирани.Той също така обединява всички изисквания за оценка на риска, управление на ресурсите и контрол на документацията в една среда.Тази система също така улеснява анализа на риска, който разпределя рисковите оценки към областите на одита и че аномалиите се определят с помощта на предоставената интелигентност, която позволява на екипите да приоритетизират работата си и да го правят ефективно. Системата също така помага на одиторите да установят какво им е необходимо, за да отговорят на определени области на риска в сравнение с общите или предпазните искания на одиторите към клиентите. CCH също така позволява на одиторите да използват плановете за одит от предходната година и да ги актуализират динамично с нова информация за клиента. Това помага да се спести време, да се придържат към нови стандарти и също така да се адаптира методологията за одит към променящия се профил на риска на клиента. Историческата информация ще бъде актив, а не подкрепа на базата на динамика. Системата продължава да изпитва увеличени промени през целия ангажимент. Заедно с новото въвеждане на данни, се случват промени в профилите на риска. Това е кредитирано на текущата обратна връзка, която гарантира, че планът за одит не е фиксиран върху това, което всъщност се случва, а не върху това, което първоначално е било предвидено в началото на сесията за Real Risk, Real Results Реални рискове, реални резултати Всички тези иновации създават по-изтънчен, прогресивен подход към външните одити.Аудиторите сега могат да поставят енергията си в друга област, която е в търсене, вместо да я разхищават.Това може да бъде случай на намиране на продавач, или клиент, чийто рекорд за покупка може да бъде съчетан с подписването на установена измама, или промяна в паричния поток, който би бил по-добре проследен, но спестен от инструментите.Те не заменят професионалната преценка, на която се основава процесът, а по-скоро го подобряват. Това е начинът, по който се развиват външните одити. Те вече не се характеризират с предварително определени планове, доста очевидни примери и обратен анализ. Те се превръщат в повсеместни, проницателни и обективни. Такива ползи са самообясними за фирмите, които са готови да приемат промяната. Крайният резултат от тях ще бъдат по-ефективни и по-бързи одити, които ще бъдат по-добавени стойност и проницателни за клиентите.