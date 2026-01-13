Трансформиране на външни одити с Data Analytics: Power Query, CCH и планиране на одити въз основа на риска

by
bySachin Gupta@sachingupta

2026/01/13
featured image - Трансформиране на външни одити с Data Analytics: Power Query, CCH и планиране на одити въз основа на риска
Sachin Gupta

About Author

Sachin Gupta HackerNoon profile picture
Sachin Gupta@sachingupta

Read my storiesНаучете повече

КОМЕНТАРИ

avatar

ЗАКАЧВАЙТЕ ЕТИКЕТИ

cybersecurity#audit#cyber-security#top-new-technology-trends#power-query#analytics#logs#external-audit#risk-management

ТАЗИ СТАТИЯ Е ПРЕДСТАВЕНА В

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories