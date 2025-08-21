Нова история

Как Veeresh Nunavath изгради национална платформа за наблюдение на облака за телекомуникационна надеждност

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/08/21
featured image - Как Veeresh Nunavath изгради национална платформа за наблюдение на облака за телекомуникационна надеждност
    Speed
    Voice
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my stories

КОМЕНТАРИ

avatar

ЗАКАЧВАЙТЕ ЕТИКЕТИ

cloud#devops-leadership#veeresh-nunavath#cloud-observability#kubernetes-monitoring#infrastructure-management#hybrid-cloud#ai-driven-networks#good-company

ТАЗИ СТАТИЯ Е ПРЕДСТАВЕНА В

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories